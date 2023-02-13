Быстро поднятая самооценка не считается упавшей

В этой статье психолог Марина Локоткова рассказывает как, кто и что влияет на нашу самооценку. Будьте свободны и счастливы!

Я считаю, что очень неправильно в принципе, называть самооценку низкой или высокой. Потому что самооценка это не качество. Это по отношению к качеству характера или личности, например: рефлексии, критичности, подозрительности, адаптивности и т.д., мы можем сказать: низкая или высокая, выраженная или слабо выраженная. Так как это то, что мы измеряем. А самооценка – инструмент. Инструмент для измерения нашего положения внутри обще-социальной иерархии. Наше понимание о том, «какой я» относительно других людей. И, как и любой инструмент, самооценку будут определять ее свойства. Какие?

Про свойства самооценки

Давайте возьмем обычную линейку. Что будет одну линейку отличать от другой? Конечно, цена деления. То есть на одной линейке деление – это очень мало, на другой – много. Соответственно оценка результата будет такая: один и тот же результат первая линейка сочтет большим, а вторая – маленьким.

Как это выглядит на практике?

Представим себе обычную женщину, которая купила себе новую кофточку. И вот надевает она ее с утра, и идет в ней на работу.

Пока она идет по улице, ее видят окружающие. Но смотрят спокойно, обычным скользящим взглядом. Потому что, женщина в нашем примере, обычная. Такая, как и все мы. Не звезда, и не Мисс Вселенная. Никто ей под ноги штабелями не укладывается, и от ее красоты дар речи не теряет. То есть, окружающие измеряют ее привлекательность обычной линейкой. И ее самооценка – стоит на месте. Никакого ощутимого результата новая кофточка женщине не принесла. Ничего пока не изменилось.

Но вот она пришла на работу. И, расположенные к ней коллеги, улыбаются ей, делают комплименты. Отмечают, что сегодня, в новой кофточке, она очень мила и симпатична. То есть их линейка способна измерить незначительное повышение привлекательности этой женщины, хотя, конечно, новая вещь не изменила ее. Просто чуть-чуть украсила. И вот ее самооценка подросла. Появился результат в виде повышения симпатии окружающих, и рост самооценки дал внутреннее ощущение радости и удовлетворения.

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Проходит рабочий день. Женщина идет домой. По дороге, она встречает соседку. Та делает ей комплимент, но так, что женщина понимает, что соседка кофточку оценила как дешевую, хотя и «так себе очень даже ничего». Ее удовлетворение от кофточки падает, самооценка снижается. Линейка соседки в принципе достаточно лояльна к женщине, и измеряет ее как симпатичную, но не так лояльна, как линейка коллег.

А дома нашу героиню встречает муж, с которым у нее натянутые отношения, он к ней не слишком расположен. Видя жену в новой кофточке, в нем рождается не симпатия, а раздражение. Он видит не вещь, а потраченные деньги. И никакого комплимента не говорит, наоборот выдает какую-то колкость. Его линейка имеет отрицательные деления. И самооценка у женщины падает, она чувствует себя обиженной и разочарованной одновременно. При этом, не привлекательной и не нужной.

Тут приходит ее мама, помочь с внуком. Смотрит на дочку в новой кофточке и восхищается. Для мамы дочь – прекрасна, вещь – изумительна. Мамина линейка самая чувствительная. Мамина линейка констатирует очень сильную привлекательность. Самооценка женщины опять поднимается. Но из низкого состояния, в которую ее загнало отношение мужа, добирается всего лишь до нормального состояния.

И вот так, в течении дня, самооценка качается.

Заметили в чем дело? Конечно. Линейка самооценки постоянно находится в чужих руках.

У этой женщины самооценка – зависимая. Вот ее главная характеристика.

Она зависит от того, кто оценивает и какой линейкой. И в этом примере, мы посмотрели на человека, у которого понятие о себе отсутствует совершенно. То есть собственное представление не включилось у женщины ни разу, никак не повлияло на ее восприятие себя. То есть, своей линейки у нее нет совсем.

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Это крайний случай. Полностью зависимая самооценка бывает только у очень инфантильных людей. У которых личность настолько не интегрирована, что они всегда смотрят на мир и на себя чужими глазами.

Если инфантильность не сильная, то скачки самооценки будут сглаживаться собственными представлениями. То есть:

Эпизод первый: работа. Комплименты будут приятны, но сильного воодушевления не вызовут, так как женщина будет внутри себя давать себе отчет, что это всего лишь ситуативные впечатления окружающих, а глобально их восприятие ее привлекательности не изменилось.

работа. Комплименты будут приятны, но сильного воодушевления не вызовут, так как женщина будет внутри себя давать себе отчет, что это всего лишь ситуативные впечатления окружающих, а глобально их восприятие ее привлекательности не изменилось. Эпизод второй: соседка со своей оценкой кофточки будет понятна, так как по большому счету, говорит правду. Внутренние ощущения женщины не поменяются. Она и сама знает стоимость вещи. И в разговоре с соседкой прекрасно понимает, что та видит не ее, а оценивает кофточку.

соседка со своей оценкой кофточки будет понятна, так как по большому счету, говорит правду. Внутренние ощущения женщины не поменяются. Она и сама знает стоимость вещи. И в разговоре с соседкой прекрасно понимает, что та видит не ее, а оценивает кофточку. Эпизод третий: негативная реакция мужа будет обидна, но сильного разочарования в себе у женщины не произойдет, так как внутри себя она будет помнить, что перед ней, в данный момент, «неприятель». Что хорошего от него ожидать?

негативная реакция мужа будет обидна, но сильного разочарования в себе у женщины не произойдет, так как внутри себя она будет помнить, что перед ней, в данный момент, «неприятель». Что хорошего от него ожидать? Эпизод четвертый: мама. Та, конечно, разведет «охи и ахи», но женщина будет помнить, что мама «ахает» по любому поводу. Для мамы она красавица всегда, но ничего, по сути, опять не поменялось.

То есть результат влияния на восприятие окружающих действия под кодовым названием: «украшаем себя новой кофточкой», получит более реальную оценку. Коррекция измерения окружающих собственной оценкой женщины, позволит снизить амплитуду колебания самооценки.

А вот уберет эту амплитуду совсем, только отказ опираться на мнение окружающих в принципе. То есть – независимость самооценки. Но иметь независимую самооценку могут себе позволить далеко не все люди. О том, как самооценка становится независимой, расскажу в следующий раз.опубликовано econet

Автор Марина Локоткова

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