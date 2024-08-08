Вступая в отношения люди приносят в них свои страхи, ожидания и проблемы: страх быть оставленным, низкую самооценку, все что закрывает дорогу НАСТОЯЩИМ ОТНОШЕНИЯМ, настоящей любви

От начала отношений - к их развитию. Что такое «хороший друг» и «хороший партнёр» с точки зрения психологии. Человек склонен к тому, чтобы что-то и кого-то идеализировать. Чаще же всего это происхо­дит, когда мы сами незаметно для себя - влюбляемся. В друга, в более близкого - партнёра, в данном случае - неважно.

Настоящие отношения

Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку...

От начала отношений - к их развитию или «Что должен знать каждый?»

Заключение

Вот эта, казалось бы, естественная потребность в идеализации другого человека (нужна отдушина) закрывает дорогу настоящим отношениям, настоящей любви. Психологи утверждают - настоящая любовь - это способность спокойно принимать, ну, хотя бы некото­рые слабости Другого человека... Об этом и ещё о более важном мы и поговорим.

Быть любимым. Это - страстное желание, насущная потребность любого более или менее здорового психически человека.

Что же это означает на языке психологии? На языке психологии желание «быть любимым» это желание, чтобы нас любили такими, какие мы есть, со всеми недостатками и слабостями...

С таким вот одинаковым набором желаний в отношения вступают два человека. И вот тут их ждёт подвох... О нём подробней.

Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку...

Все мы хотим безотчётной «материнской» любви. Но, в то же время, понимаем: сомнитель­но, чтобы друг продолжал так же сильно любить нас, если ему откроется о нас вся правда... И тогда... Тогда мы взаимно втягиваемся в очень неправильные с психологической позиции отношения. Мы начинаем строить отношения, основанные на «взаимном восхищении прекрасными качествами друг друга»...

Нет ничего более нездорового и непрочного. Нет ничего более противоположного понятию «настоящая любовь» («настоящая дружба»).

Если Вы сейчас уже оказались незаметно втянутыми вот в такие отношения, задайте себе отрезвляющий вопрос: «Да, нам так хорошо вместе. Но... Что же случилось с плохими каче­ствами этого милого человека, которые несомненно у него есть? А с моими? Они, что же - рассосались? Или передо мной - ангел? И ангелом стал я сам?»

Что бывает, когда мы долго идеализируем человека - Вы знаете. Наступает разочарование, причём внезапное и горькое. Я лучше расскажу Вам, что бывает с человеком, которому мы разрешили идеализировать себя. Это - интересней.

Человеку, которому мы позволили нас идеализировать, мы оказали большую медвежью услугу.

Человек всегда должен помнить о реальности, которая готовит ему неизбежные разочарова­ния и так называемые «фрустрации». Вперившись же влюблённым взглядом в нас, этот чело­век «теряет нюх», расслабляется.

Что интересно, весь его «негатив» никуда не девается, а преспокойно остаётся при нём, но до поры до времени - депонируется. Как только реальность (которая является школой, в кото­рой мы все - ученики), как только реальность даст о себе знать, этот человек начнёт поти­хоньку выливать свой гнев. На кого же он будет выливать свой гнев? Нет, пока далеко не на Вас...

Ведь он с таким трудом и только благодаря «редкой удаче» нашёл в Вас фундамент для по­строения своего воздушного замка Отдохновения. С Вами ему - хорошо. Но боль-то надо ку­да-то девать? А вот поэтому, с другими у этого человека будет всё плохо. Всё больше и больше Ваш друг будет концентрировать свой гнев на ком-то другом, кто подвернётся ему под руку. Так Вы испортите характер этому человеку и испортите его взаимоотношения с окружающими его людьми.

Возьмём, к примеру, классический любовный треугольник.

Любовница - Муж - Жена.

Или

Девушка - Сын - Мать

Слева - человек, с которым построены шаткие «отношения, основанные на взаимном восхищении прекрасными качествами друг друга».

В центре, понятно, находится тот, кто имеет сильную потребность идеализировать хоть что-нибудь.

Справа - жертвы его агрессии, на которых сбрасывается гнев от неизбежных фрустраций этой реальной жизни...

Если Вы чётко увидели данную схему, Вам многое станет понятно в житейских дрязгах. Об­радуйтесь, отношения слева - это не любовь. Это воздушный замок, мыльный пузырь, одина­ково вредный для обеих сторон, и обе стороны это вскоре почувствуют.

Отношения справа - это база, на которой возможно строительство настоящей любви или нор­мальных прочных партнёрских взаимоотношений.

Если Вы находитесь в отношениях «слева» - 1) меняйтесь, пока не поздно или 2) выходите из таких отношений или 3) смиритесь с тем, что они очень недолговечны, хотя вначале и одур­манивают неплохо.

От начала отношений - к их развитию или «Что должен знать каждый?»

Я как раз хочу поговорить о том времени, которое в народе носит меткое название «оконча­ние конфетно-букетного периода» дружбы.

Вот памятка о том, с чем Вы можете столкнуться в ходе развития Ваших дружеских или лю­бовных отношений. Выучите это и смиритесь с тем, что Вы теперь, будучи умнее Вашего партнёра, должны будете разумно противостоять этой неизбежности.

Во-первых,

Низкая самооценка. К чему она ведёт?

У многих людей низкая самооценка. Иногда она вызвана внутренними причинами, иногда - внешними. Внутренние причины это дело психотерапевта. Внешние причины лежат на по­верхности и Вы их можете легко отследить - бросил предыдущий партнёр, предали, ограби­ли, унизили, воздействовали физически (побили). Никто не скажет Вам: «У меня низкая самооценка». Но вести себя будет именно таким образом. Каким же это образом? А вот так...

Человек, уже «пострадавший» от предыдущих отношений, не доверяет а) людям (тем более партнёрам), б) не доверяет самому себе, считая и себя, и мир - плохими.

Встретив Вас - «хорошего», он, вместо того, чтобы обрадоваться и успокоиться, подспудно и даже втайне от себя - испугается ещё пуще. (Таковы уж мы, люди, что Вы смеётесь?)

И тогда этот Ваш партнёр (по дружбе или любви) может начать вести себя так, чтобы спро­воцировать Вас стать не добреньким, а Злым и Карающим.

Чего же он этим добьётся? А тем самым он подтвердит свою веру в то, что Вы такой же пло­хой, а именно:

иррациональный и

неконтролируемый,

Как и весь мир вокруг него и вся его горькая судьбинушка.

Зачем же человеку нужно подтверждать эту свою веру? Ответ кроется в самом вопросе... За­чем человеку подтверждать свою веру? А потому что без веры любому человеку - плохо. Своим «хорошим» поведением, Вы разрушаете его мир, который был хоть и «чёрненький», но крепкий, и в котором он худо-бедно научился неплохо ориентироваться. Примерно так старые компьютерщики бесятся, когда им предлагают перейти на новую операционную си­стему - и интерфейс не такой и любимая «Косынка» тормозит.

С чем Вы столкнётесь ещё, в стадии развития отношений?

Во-вторых,

Воскрешение инфантильной части «Я»

Все мы, и женщины и мужчины, должны помнить: каждый из нас приносит в «нежные отно­шения» совсем не взрослые, а инфантильные аспекты своей личности, да ещё и те, которые всегда нуждаются в помощи, то есть -раненые инфантильные части самих себя.

Пока мы ни с кем не дружим, наш Ребёнок крепко спит в нас. Мы - Взрослые. Но как только возникает намёк на «Любовь» или просто «Принятие» мы сразу же вспоминаем «маму» и нам срочно требуется памперс.

Ну кому такое понравится? Ведь люди не носят с собой пачку памперсов... (Теперь Вы всё знаете, и, надеюсь, будете носить)

Если человек не расклеивается уж совсем, его инфантильные части «Я» всё равно дают о себе знать. Как? А вот как.

В раннем детстве человек смотрит только на родителей и через них воспринимает весь мир вообще. Он слишком пристально смотрит на своих родителей, потому что каждое их дей­ствие он (ребёнок) относит к себе. Он буквально считает, что «всё из-за него». Устал роди­тель или болеет, хмурится - всё из-за него, из-за ребёнка.

Теперь посмотрим на взрослые отношения. Воскрешая в себе маленького ребёнка, мы как и в прошлом со своими родителями интерпретируем все действия и чувства нашего партнёра как если бы они относились ТОЛЬКО к нам.

Опомнитесь, Вы - не пуп земли... Это инфантильное «ячество», когда весь мир (в образе ро­дителей) крутится вокруг нас нельзя переносить во взрослые отношения.

Ваш партнёр не думает о Вас 24 часа в сутки. Если он скорчил кислую мину или смотрит волком, это не потому что он Вас разлюбил или ему очень не нравится Ваш вид. Может быть у него просто какие-то свои личные неприятности или он не выспался...

Зная, что наш партнёр совершает те же ошибки и также пристально смотрит на нас. Какой мы должны сделать вывод?

Не хмуриться, чтоб «не дай бог чего не подумал»? Ну что Вы, нет! Хмурьтесь на здоровье! Каждый человек имеет право на головную боль и кислую мину.

Просто не забывайте при этом всё время повторять и проговаривать вслух что-то типа: «К тебе это не относится. Я хорошо к тебе отношусь. Я рассеянно слушаю тебя и не хочу долго говорить с тобой по телефону просто потому что устал. Я люблю тебя. Ты вообще - лучший из моих друзей». Помните: Ваш партнёр смотрит на Вас и думает (подсознательно) «Мама не улыбается мне. Я опять плохой мальчик».

В третьих,

Младенческий страх - быть оставленным

Древний, младенческий страх быть оставленным говорит в человеке каждый раз, когда он завязывает отношения с кем-нибудь. Будьте милосердны.

Когда же этот страх проникает в нас? Я Вам назову точную «дату», без воды. С того момен­та, когда Ваш друг (партнёр) рассказал Вам о себе, продемонстрировав тем самым большее доверие и сокращение дистанции.

Вот с этого момента ведётся отсчёт начала этого страха. Надежды человека оживают. И он теперь боится, что его оставят прежде, чем он насытится сполна Вашей материнской добро­той.

(Так ведут себя и мужчины и женщины)

Как ведёт себя испуган­ный человек? Как угодно, только не рационально...

Одна моя знакомая очень мудрая женщина как-то обронила такую фразу о своём друге. На легкомысленный вопрос, как поживают «их отношения», она совсем неожиданно и притом очень спокойно сказала так: «Когда мы виделись в прошлый раз, получилось так, что он неожиданно рассказал о себе слишком много. Я думаю, что больше он не придёт. И даже не позвонит».

К всеобщему изумлению, так и вышло...

Запомните, что с Вами тоже может случиться такая история. Причём Вы можете выступить в любой роли.

(Мудрости и спокойствию этой женщины позавидовал бы любой начинающий психо­терапевт).

И в заключение разговора о развитии отношений

Все эти вышеперечисленные ужимки и прыжки, которые люди приносят в свои отношения, психологи называют «невротическими фантазиями».

Помните, что мы с вами,как и наши партнёры, привносим в дружбу и любовь

ожидания,

страхи и

проблемы

из своего прошлого, как далёкого, так и недавнего.

Уже одно знание этого может сделать нас мудрее и адекватнее.

А как же быть с нашим партнёром? Что сделать, чтобы он перестал нервно «фантазировать»?

С партнёром нужно действовать, как с нервным ребёнком, попавшим в новую семью на перевоспитание. Нервный ребёнок, которого в предыдущей семье били и наказывали, не бу­дет ангелом в своей новой семье. Он будет ожидать уже привычного и провоцировать на привычное. Почему? Потому что он так привык...

Если Вы пойдёте у него на поводу и тоже начнёте его шлёпать и громко кричать, то он утвердится в своей правоте.

Но если обращаться с человеком, применяя к нему твёрдую терпимость, то постепенно он увидит в этом мире нечто лучшее, чем свои пугающие нервные фантазии...

Как говорится, «Горько!».опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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