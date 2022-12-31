Быть нежным и щедрым с женщиной – удел для сильных духом и зрелых мужчин

За последнюю неделю я много раз услышала от разных мужчин обреченную фразу «Ну, а что она мне давала /дает»?

Речь шла о законченных отношениях, а также об отношениях с женами, которые не устраивают на данный момент. В самой этой фразе интуитивно я слышала дисгармонию. Это как если увидеть человека, идущего по улице задом наперед. Вроде движение есть, но какое-то странное. Думаешь, чего это он?

А она мне что..?

А что может дать, например, ВУЗ? Да, то, что студент готов взять сам! Те знания, тот интерес, тот опыт, которые человек готов унести, потрудившись.

То же самое и с женщиной. Мужчина – существо берущее, активное. Тогда возникает вопрос, что они сделали, чтобы им дали?

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При этом, мужчины говорили, что они жили /встречались или продолжают жить/встречаться со своими женщинами. То есть у них были / есть интимные отношения, но они все равно не довольны и чего-то ждут.

А что дает жизнь таким мужчинам? То, что он способен взять от нее. Если человек ведет вялотекущий образ жизни, не проявляет активной, творческой позиции, то да, жизнь обидела. Причем деятельность может быть, такая разбросанная и видимость активности есть. Взять побольше удовольствий от жизни - это совсем не про то, как внести свой вклад и проявить себя. Туда побежал, сюда поехал, с этими встретился, там засветился. Но нет самого главного - своего вектора. Цельности.

То же самое и с женщиной. Задаю вопросы, а что за поступки были, которые должны были дать вам желаемое уважение, признание и свободу? Отвечают. Тогда становится ясно, почему такой скромный стимул дает такую недостаточную реакцию.

А что мешает быть счастливым? Оценить женщину, выбрать ту, которая будет правильно любить? Это осознанный взгляд - понять, что же она все-таки дает, раз мужчина с ней был или находится в отношениях.

Тормозит страх. Страх подойти слишком близко. Страх дать ей то, что она хочет. Ведь тогда мужчина потеряет контроль над ситуацией. Покориться юбке, так сказать. Ой ой – случится настоящий, подлинный контакт! А ведь он бывает травматичным, болезненным, поэтому многие предпочитают сидеть в своей раковине и ждать, когда принесут любовь, уважение и признание. "Нет, пусть она первая докажет, что ей можно доверять, тогда я для нее горы сверну"!

В общем, если первая юбка в жизни мужчины (мама) была не достаточно дающей (любовь, признание), то тогда мужчина просто не готов к положительной реакции. Он будет выискивать поводы, чтобы обидеться. И ждать. Ждать, когда женщина его положительно оценит. Просто потому что он такой есть. Ну да. Лежит на диване, но как лежит!

Это для мамы можно было являться источником счастья, просто агукая из коляски. Когда мужчина принимает такое положение, то получает материнское контролирующее поведение. И снова он не доволен, потому как хочется другого, а сделать, чтобы получить - лень. Потому как страшно.

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И еще одно наблюдение. Те мужчины, которые успешно реализуются в этой жизни, почему то совсем не прочь покориться юбке. Они уже самоутвердились достаточно во внешнем мире, чтобы дома принять ласку и любовь женщины в полной мере. Позволить оценить свои поступки другому и позволить знать ценность своей женщины для себя – это свобода.

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Видимо у таких достаточно внутренней силы, чтобы расслабиться, доверять. Потому что любо многое в себе, а хорошим делиться приятно. Решиться быть нежным и щедрым с женщиной – это удел для сильных духом и зрелых мужчин.опубликовано econet

Автор Маша Мошковская

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