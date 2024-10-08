Круче состояния, чем быть собой, ещё не придумали... И ничего не сравнится с ним даже отдалённо... Да...это опасно, больно, сложно, смешно, неоднозначно... Именно поэтому среди тех, кто отважился, не водится трусов... Но, повторюсь, это по-настоящему круто...

Быть собой довольно опасно...

Твоя уязвимость вне масок и эмоциональной брони возрастает в разы, и несомненно, в то же количество повышает твою видимость для тех, чьё питание - от одной до восемнадцати порций человеческой крови в сутки...

Быть собой довольно сложно...

Потому что в маске ты просто играешь полагающуюся к ней роль, заученно улыбаясь, повторяя знакомые слова, и ожидаемо поступая в любых предсказуемых ситуациях...

А без неё ты ежеминутно пытаешься понять свои собственные реакции, хоть как-то упорядочить их, и каждый раз заново искать ответы на непрерывно поступающие вопросы - готовые чужие шаблоны тут не прокатывают...

Быть собой довольно смешно...

Это и вправду смешно - наблюдать за своей неуклюжестью, за своими попытками повзрослеть, за своими дурацкими привычками, за необходимостью с уважением здороваться в зеркале с тем, кого ты так часто от души ненавидел и предавал в угоду кому угодно...

Быть собой довольно странно...

Слишком уж долго тебя уговаривали быть кем-то иным...

От родителей и учителей до неудавшихся преобразователей твоей жизни...

Странно и то, что все они желали тебе добра и ломали тебя исключительно в твоих интересах...

И теперь так странно видеть того, кто всё-таки отважился высунуть нос на свободу в своей данности...

Быть собой довольно больно...

Потому что это только твоя революция, и больше ничья...

И почти всем на неё будет плевать, исключая тех, кто потребует от тебя оставаться удобным, и пальцем у виска покрутит, считая твои перемены полной ерундой...

И только тебе будет известно, как страшно и непросто тебе было...

Как ты откатывался назад...

Как попадал в те ещё лабиринты...

Как учился брать полную ответственность за происходящее...

Быть собой довольно неоднозначно...

И если ты думаешь, что это выдаст тебе гарантию на счастье, то вернись и отыщи свою сброшенную в укромном месте лягушачью шкурку прошлого, пока не стащили...

Потому что в какой-то момент тебе может быть хуже, чем в знакомом спектакле...Но...

Круче состояния, чем быть собой, ещё не придумали, друзья мои...

И ничего не сравнится с ним даже отдалённо...

Да...это опасно, больно, сложно, смешно, неоднозначно...

Именно поэтому среди тех, кто отважился, не водится трусов...

Но, повторюсь, это по-настоящему круто...

Без наркотиков, алкоголя, искусственно созданной экстремальности, любовных адреналинов, и прочих имитаций высокого градуса жизни...

Просто быть собой...

Начать можно в любой момент, не спрашивая разрешения...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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