Бывшие как соблазн

✅Сойтись с бывшим вновь. «А вдруг в этот раз все будет по-другому». Кому знакомо?

Даже если вы не обижены выбором, мысль вернуться в «те» отношения иногда чертовски притягательна. Почувствовать знакомый запах. Ощутить то, по чему конечно соскучился. Поностальгировать. Похвастаться как изменился. Возможно даже, немного помолодеть?

Отношения с бывшим партнером

Когда-то эти отношения казались ошибкой. Но проходит время, затирает плохое. И ошибкой начинает казаться уже расставание. А может...? А если...?

Сейчас я вроде понимаю больше. И если то, что есть теперь соединить с тем замечательным, что было тогда, то все получится. Ведь мы не чужие. И так здорово общаемся в последнее время...

К этому моменту в голове уже нарисована картинка счастливого будущего и начинает впрыскивать свою энергию. И здесь самое опасное — утрата контакта с реальностью. Яркий маркер того, что это произошло — вы начинаете видеть только одну часть, упуская из виду другую.

Например, только позитивную: «прошлое в прошлом, мы забудем его ради будущего. Нам дан второй шанс, любовь превозмогает все».

Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. Но лес-то никуда не делся. Он темный, дремучий, опасный. И избушка вертится по своему усмотрению. Так что про лес и все что в нем забывать не стоит. Даже если память уже вовсю переписывает историю.

Если узнали себя в этом, первое что нужно сделать — остановиться. И пригласить к диалогу другую часть. Она далеко не могла уйти.

Слушать ее будет неприятно. Она будет рассказывать о том, как и почему вы разошлись когда-то, что время затерло впечатления, но не решило проблем. Они под грудой песка, но существуют. Напомнит про ваши обиды.

Да, это трудно. Но выслушайте ее.

После вам не захочется возвращаться. Под наплывом черной краски все будет казаться мрачным, а идея сойтись с бывшим — временным помутнением, нашедшей дурью.

И снова стоп. Это не конечная остановка. Едем дальше.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Пройдет немного времени и вы ощутите равновесие. Надеюсь на хорошее, помню про плохое, знаю про риски, готов с ними встретиться. Это ни черное, ни белое, ни черно-белое.

Это нормальное восприятие. Как раз такое, из которого можно принимать решения.

Это покажется ужасно трудным. Из любой крайности решать проще. Поэтому, нас в них и тянет порой. Это ложная легкость. Она обслуживает потребность в упрощении выбора, но не в самом выборе. Выбор вообще не обязан быть легким. Не даром это привилегия человека. Инстинкты его упраздняют. Разум создает.

Затем, максимально честно ответьте себе на три вопроса:

1. Чего я хочу? (счастливых отношений; этого человека; реванша; покататься на машине времени)

2. Точно ли мне это надо?

3. Что я готов для этого сделать? (откровенно обсудить как быть с прежними трудностями; переспать два-три раза; сойтись, но на этот раз бросить первым; прогуляться в прошлое на месяцок, пока ностальгия не выдохлась и реальность на надела фартук).

Честность важна потому, что думать вы можете одно, а чувствовать другое. И рвется конечно там, где тонко.

Ну а дальше делайте, что решили. Или не делайте, оставайтесь в «хочу». Тоже вариант.

Вам никто не гарантирует «долго и счастливо». Это важно не просто понять мозгами, а прочувствовать, пропустить через себя.

Еще важно понимать, что это будут новые отношения, пусть и с прежним партнером. И новизна не должна быть дикорастущей. Вам самим надо решить, что и как должно быть по-другому. Потому что, если уж отношениям дан второй шанс, то хорошо бы видеть, как этим шансом пользуются.опубликовано econet

Автор Анастасия Звонарева

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet