Чего не стоит ждать от мужчины

Будьте честны со своим партнером и прежде всего сами с собой. Определите, что для вас является приоритетом в отношениях и уже исходя из этого, вы поймете - подходит вам этот человек или нет. И помните, что все мы неидеальны, но с чем-то мы готовы мириться, а с чем-то нет. Поэтому не пытайтесь никого "переделать" или "подогнать" под свои шаблоны.

Как часто женщины могут разочаровываться в своих мужчинах, когда те не оправдывают их ожиданий. Ведь женщины почему-то думают, что если, например, сейчас мужчина не дарит ей подарков, то ничего, "вот выйду за него замуж и научу его это делать или, наверное, он и сам это поймет", а потом раз - "ой, ошибочка вышла ... что-то он так ничему и не научился". И вот тогда-то и наступают разочарование и претензии в стиле "ты просто меня не любишь", "ты бесчувственный чурбан" и т.д. А ведь ваш мужчина и не подозревал, что вы были чем-то недовольны и задумали хитроумный план "как сделать из него человека". Он же, наивный, думал, что вас все устраивает.

Не стоит требовать от человека того, чем он просто не «наполнен»

Поймите, что нет смысла требовать от мужчины того, чего он просто не может вам дать, ведь у него этого всего и не было никогда. К примеру, почему вы ждете головокружительной романтики или невероятных сюрпризов от человека, который никогда раньше особо этим и не отличался? Ну вот не «заложено» это в нем, не романтичный он человек. Конечно, при его большом желании, он может и немного что-то изменить и даже научиться давать вам то, чего вы так от него ждете - к примеру, больше внимания или комплиментов, но совсем не факт, что все именно так и будет.

Но это вовсе не значит, что мужчина вас не любит, просто у него может быть совсем другой, чем у вас "язык любви", или же он просто достаточно эмоционально закрытый и "холодный" человек. Кроме этого мужчина мог и не иметь в своем ближнем окружении модели поведения того, как "правильно" ухаживать за женщиной. А вам это странно и непонятно. «Ведь это же элементарно!»- думаете вы. Да, возможно, для вас это и элементарно, но не для него. И поэтому вам нужно это понять и усвоить.

Также очень важно видеть мужчину реальным и таким, каким он сейчас есть. Просто подумайте и честно ответьте себе, а готовы ли вы прожить с этим человеком всю свою жизнь, учитывая тот факт, что он, к примеру, может так и не научится осыпать вас комплиментами и каждый день дарить цветы? Ну вот такой он неромантичный, что уж тут поделать? Вы действительно готовы к этому?

Возможно, он и будет стараться иногда радовать вас какими-то милыми подарками, но если для вас это действительно очень важно, то лучше вам сразу понимать, что в отношениях именно с этим мужчиной, вы скорее всего, можете и не получить этого всего в том количестве, что вам нужно.

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И вот тогда у вас есть два выхода из данной ситуации – либо принять его таким неромантичным, как он есть, но сосредоточиться на других положительных качествах мужчины - например, умении брать на себя ответственность и заботиться, чтобы вы всегда были одеты, накормлены и в безопасности, или же искать того, кто прежде всего будет петь вам серенады и всегда осыпать вас комплиментами.

Поймите одну простую вещь - не стоит требовать от человека того, чем он просто не «наполнен». Ведь вы же не делаете сок из апельсина в надежде, что в результате вы получите яблочный или томатный сок. Нет, потому что вы понимаете, что в данном случае, вы можете получить только апельсиновый сок. Вот так и с людьми. Не «давите» на них в надежде, «выжать» то, чего там и близко никогда не было. Ведь если мужчина не умеет и не любит говорить красивых комплиментов или не хочет о вас заботиться сейчас, то глупо ожидать, что он вдруг начнет это делать потом , поймите это.

Будьте честны со своим партнером и прежде всего сами с собой. Определите, что для вас является приоритетом в отношениях и уже исходя из этого, вы поймете - подходит вам этот человек или нет. И помните, что все мы неидеальны, но с чем-то мы готовы мириться, а с чем-то нет. Поэтому не пытайтесь никого "переделать" или "подогнать" под свои шаблоны - это может плохо кончиться. Лучше принимайте друг друга такими, как вы уже есть, но при этом пусть в ваших отношениях всегда найдется место для компромиссов и искреннего желание делать друг друга счастливыми. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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