Чего нельзя делать для своего мужчины, чтобы не испортить себе жизнь

Стремление любой ценой удержать мужчину рядом часто играет с женщинами злую шутку. Они начинают совершать ошибки, которые не только вредят их благополучию, но и ставят под удар отношения. Узнайте, что в поведении женщин мешает создать полноценный и прочный союз.

Ради того, чтобы удержать при себе мужчину, женщины готовы в прямом смысле слова на всё. Одних мучит страх одиночества, другие страдают от комплексов или считают, что рядом непременно должен быть мужчина (любой). Ничего зазорного дамы не видят в том, чтобы (на благо призрачного счастья) ущемлять себя в интересах и потребностях. А счастье-то в первую очередь взращивается в самой себе. Искать его в ком-то другом - заблуждение.

Чего нельзя делать для своего мужчины

Боготворить

Мужчин привлекают женщины самодостаточные. Которые любят себя и знают себе цену. Адекватному мужчине не требуется хроническое преклонение. Всем давно известно, что только личность, любящая себя (не самовлюбленная!), способна на полноценную любовь к партнеру.

Оправдывать насилие

В нормальных отношениях нет места таким явлениям как абьюз, газлайтинг, насилие, диктат. Если мужчина строит отношения, пользуясь подобными инструментами своей власти и силы, никогда в этой паре не будет полноценного взаимодействия. Запуганная, униженная женщина - с одной стороны и деспотичный манипулятор (возможно, страдающий каким-либо психическим расстройством).

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Бросаться в крайности

Некоторые дамы имеют довольно туманное представление о том, что такое «золотая середина» в личных взаимоотношениях. То они недоступны и загадочны не в меру, то уже на втором свидании сообщают, что бывший был «настоящий козел». Во всем хорош здоровый баланс. И есть законы, которые работают тысячи лет. Например, что женщина должна быть окутана приятной таинственностью. Не обсуждает кого-то, а акцентирует внимание на своей жизни и своих отношениях.

Скрывать свой статус

О чем идет речь? Одинока женщина, встречается, в браке, разведена – мужчина, предлагающий вам отношения, вполне имеет право задать такой вопрос и получить на него ясный ответ. Материальный и общественный статус – тоже дело серьезное. Никакие отношения не должны начинаться с обмана. Поэтому постарайтесь напускать поменьше туману. Безусловно, чтобы не привлекать охотников за богатыми невестами, не надо на каждом углу афишировать свой достаток… Наверно, это дело индивидуальное, и вам самим решать, в какой мере вы готовы рассказать о себе. Но покрывать все тайной – не совсем правильная стратегия.

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Терпеть его нытьё

Даже если в вас кроются неисчерпаемые запасы материнской нежности, слабый нытик рядом надоест очень скоро. Вы ведь не контейнер для чужого негатива. Заставьте его самого решать свои проблемы. Ведь здоровые отношения построят лишь две самодостаточных личности, каждая из которых будет развиваться и расти.

Становиться «сильной»

Не взваливайте на свои хрупкие плечи функции мужчины. Это ему необходимо чувствовать себя сильным и незаменимым. Есть такая поговорка: «Кто везет – того и погоняют». Нравится вам быть хозяйкой, добытчиком, бухгалтером, сантехником в одном лице? Вряд ли. Чем больше женщина берет на себя, тем больше расслабляется мужчина, который рядом. Оставьте ему поле деятельности. Пусть он проявит себя. От этого всем будет только лучше.

Забывать о себе

Наличие партнера (супруга) – не повод лишать себя личного пространства, досуга, любимого дела, подруг и проч. Это только верхушка айсберга. Многие женщины кладут на алтарь отношений и предают свои мечты, идеалы, ценности. Вся их жизнь вращается вокруг любимого, его желаний и пристрастий. Поверьте, ваших жертв никто никогда не оценит. А потом, когда пройдут годы, вы спохватитесь, но будет уже поздно. И тогда винить уже некого…

Играть роль

Стремясь подстроиться под любимого мужчину, некоторые дамы примеряют на себя разные роли. И выглядят, надо сказать, в этих ролях по меньшей мере нелепо. Одна неумело старается быть светской, гламурной дамой. Другая - девочкой – переростком в непомерно коротких для ее возраста юбках. Нет в жизни (а тем более – в личных отношениях) ничего хуже фальши, наигранности, неестественности. Адекватный мужчина за милю чует эту самую фальшь, ее не должно быть между партнерами.

Будьте собой, дорогие женщины. Будьте естественными и милыми, такими, какие вы есть. Ведь мужчины именно за это вас и любят. Цените себя, уважайте и не бойтесь одиночества. Намного хуже, когда рядом оказывается не ваш человек.опубликовано econet

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