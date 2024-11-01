Чего нельзя делать, когда вы счастливы, злитесь или грустите

Когда мы находимся во власти эмоций (злимся, радуемся, сердимся), мы можем совершать опрометчивые, необдуманные поступки. Такая поспешность ни к чему хорошему не приводит. Припомните, возможно, и в вашей жизни случались подобные моменты.

У каждого у нас в жизни бывают периоды, когда мы бываем счастливы, злые и грустные. Поэтому стоит знать, чего именно не стоит делать в этот период, когда мы на пике именно этих эмоций. Итак...

Не идите на поводу у эмоций

Когда вы счастливы - вам не стоит что-то на радостях обещать, как говорится, на всю жизнь. Например, довольно часто, когда мы счастливы и влюблены, то начинаем обещать своему партнеру, что это на всю жизнь, что вы никогда не разочаруетесь в нем и не обидите.

Что только он один и до конца жизни. Но так бывает не всегда. Проходит время, что-то меняется и ваши обещания могут быть уже не такими актуальными. Но при этом, вы как будто обманули и себя, и другого человека. Поэтому говорите что-то такое, что вы хотите пообещать только тогда, когда вы в спокойном состоянии.

Если вы злые, то лучше просто помолчите некоторое время и тоже ничего и никому не говорите. Ведь слово не воробей, как уже вылетит - потом не поймаешь. Поэтому не огризайтесь и никому ничего не отвечайте, пока не уляжется ваша волна злобы и вы снова не сможете спокойно и ясно мыслить. Это важно.

И когда вы грустны или подавлены - не нужно в таком состоянии начинать принимать какие-то кардинальные и очень важный для вас решения. Конечно, именно в таком состоянии вам, наверное, больше всего хочется тут же встать и изменить свою жизнь к лучшему, но подождите минутку, не торопитесь.

Попробуйте расслабиться и посмотреть на все под несколько иным углом, чем обычно, но вот принятие какого-то уже окончательного решения лучше все же отложить на потом.

Учитесь управлять своими эмоциями, а не давать им возможность управлять вами. Важно также не подавлять их, при этом, а в полной мере проживать, а главное понимать, что именно хочет вам сказать та или иная ваша эмоция.

Например, обида и злость в первую очередь говорит нам о том, что мы хотим, чтобы тому, кто по нашему мнению, чем-то нас обидел было так же больно, как и нам. Но обижаясь на кого-то и долго "носясь" со своей обидой мы прежде всего наносим больше боли и вреда именно себе, а не нашему обидчику. Мы отравляем себя изнутри. Поэтому делайте выводы.

А вот зависть говорит нам о том, что на самом деле мы понимаем, что могли бы так же жить и иметь все то, что имеет и как живет тот, кому мы так отчаянно все время завидуем. А значит у вас есть потенциал к этому. Осталось только увидеть возможности, как этого достичь. Поэтому, как видите, все эмоции полезны и нужны. Главное знать, как их правильно «встретить» и «обработать». Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

Иллюстрации ©Eiko Ojala

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet