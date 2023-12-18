Чек-лист: 7 ошибок, которые только усиливают любовную зависимость

У вас когда-нибудь была любовная зависимость? Вам знакомо это мучительное состояние? Если да, то вы хотели побыстрей избавиться от душевной боли и страданий.

Не тот дорог, с кем хорошо, а тот, без которого плохо.

Белла Ахмадулина

Эпиграф Беллы Ахмадулиной к статье как нельзя лучше отражает суть любовной зависимости.

Как эксперт по вопросу освобождения от любовной зависимости я могу выделить 7 основных ошибок, которые совершают очень многие клиенты, страдающие от любовной зависимости.

Любовная зависимость: распространённые ошибки

1. Проверять социальные сети вашего любимого каждые 30 минут. Писать сообщения с выяснением отношений и часто звонить. Сообщения и звонки только еще больше раздражают в данной ситуации и человек отдаляется от вас, а не становится ближе. Он еще больше убеждается в том, что отношения не стоит возобновлять.

2. Рассказывать каждый день своим подругам и коллегам по работе о своей несчастной любви и как он подло поступил с вами. Когда вы это делаете, то не даете зажить вашей кровоточащей ране.

3. Думать, о том, что вы никому больше не нужны. Никого и никогда в своей жизни не встретите и умрете в одиночестве. Искать в себе причины, что со мной не так?

4. Регистрироваться и сидеть на форумах про несчастную любовь. Читать чужие слезливые истории. Это никаким образом не облегчит ваше состояние. Вы только подхватите вирус ненависти к этому «козлу», который так подло поступил с вами.

5. Караулить объект своей любовной зависимости у работы. Приезжать домой без предупреждения в полночь накануне рабочего дня, объясняя, что очень соскучились. Приходить во двор и смотреть в окно квартиры, где живет ваш возлюбленный.

6. Выпивать с горя, пытаясь утопить свою боль в вине. Вино дает порой временное забытье, а потом мысли о любимом возвращаются с новой силой и прокручиваются печальные воспоминания. Притихшая от вина боль снова поднимает голову и становится ещё сильнее. Потому, что ты ей показала, что боишься её и хочешь забыться.

7. Самая главная и распространённая ошибка заключается в том, что вы запрещаете себе страдать, всячески стараетесь избегать эмоций и мыслей о бывшем. Избегание мыслей действует, как тренажер. Печальные мысли от этого только набирают силу и ваше настроение катится в пропасть, из которой трудно самостоятельно выбраться.опубликовано econet

Автор Олег Сурков

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