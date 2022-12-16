Человек, который постоянно звонит и приходит не вовремя

Люди, которые всегда приходят и звонят не вовремя, систематически - это «не наши» люди. Ничего хорошего из общения не выйдет. К сожалению. Мы антагонисты.

Вы голову моете или набрали полную ванну, пена ароматная и такая заманчивая после трудного дня! Или, наоборот, вы сидите в кресле у стоматолога или с мужем ссоритесь. Или за рулём едете по опасной дороге. И этот человек непременно позвонит именно в этот момент, ни раньше, ни позже. Конечно, такое может произойти с каждым звонком или сообщением. Но с этим человеком - это закономерность. Если вы несёте ко рту ложку с горячим супом или заходите, извините, в туалет, позвонит именно этот человек. И вы даже догадаетесь, кто это звонит. Ещё не достав телефон…

Между людьми бывает "десинхронизация"...

Бывает синхронизация между близкими людьми: мы чувствуем друг друга и даже звоним одновременно. Или только вспомним о близком, а он уже звонит или пишет. А иногда подходим к двери заранее; наш человек ещё не въехал во двор, а мы уже ждём у двери. Это любовь и духовная близость так проявляются - в феномене синхронности.

А бывает «десинхронизация», не просто несовпадение, а отрицательное совпадение, так сказать. Человек настолько чужой и лишний, настолько он противоречит нам своей сущностью, что появляется в самые ненужные и даже опасные моменты. Хотя внешне все нормально. Нормальный человек, он хочет дружить и общаться. Никаких враждебных намерений он не высказывает.

Не высказывает, верно. Так же рассуждала одна женщина, которой вот так звонила знакомая. Набивалась в подруги, если резко сказать. Но дружбы не получалось; звонки все время оказывались несвоевременными. Однажды знакомая за день позвонила три раза, но женщина не могла говорить: сначала была «на ковре» у начальника, потом была на приёме у врача, а потом ехала за рулём по скользкой дороге. И ей так неудобно стало. Ну что это, в самом деле! Человек звонит и звонит, а она кратко обещает перезвонить. Вот она остановилась в разрешенном месте и перезвонила. Услышала «алло!». И в ту же секунду в её машину врезался пьяный водитель. Ужасная авария! Хорошо, что жива осталась.

Возможно, у того, кто постоянно звонит и пишет в самое неудобное время, и нет злого умысла. Нет плохих мыслей. Но этот человек нам чужд и потому опасен. Мы имеем разный заряд, так сказать. Как правило, ничего хорошего из такого общения не выходит. И не надо принуждать себя перезванивать и поддерживать коммуникацию, если не хочется, если приходится переступать через себя.

Можно даже честно описать сложившуюся ситуацию. Искренне рассказать, что такое происходит неприятное совпадение. Если человек умный, он поймёт и сделает выводы. Может быть, прислушается к своим ощущениям, проанализирует своё отношение к вам.

Но вот что настораживает: зачем они звонят и пишут со странной навязчивостью? Упорно так. И говорят так долго только о себе, совершенно вас не слушая? Или, наоборот, впиваются в вас с расспросами, проявляют чрезмерное любопытство к тем темам, на которые вы не хотите говорить? И мало обращают внимание на наши слова: «мы ужинать садимся», «у меня был трудный день», «я у врача, жду приёма», «я за рулём»…

Люди, которые всегда приходят и звонят не вовремя, систематически! - подчеркну, - это «не наши» люди. Ничего хорошего из общения не выйдет. К сожалению. Мы антагонисты.

… А та дама, которая попала в аварию во время звонка, потом много чего узнала о своей знакомой. А самое интересное - после аварии эта любительница звонить напрочь утратила интерес к общению. Как отрезало! Как будто добилась цели, хотя это странно очень. Но, может, им и надо, чтобы вы ошпарились чаем или в ванной поскользнулись? Подсознание - штука загадочная и тёмная…опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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