ЧЕЛОВЕК-ПИЯВКА

Пиявка иногда даже не подозревает, что она - пиявка. И искренне недоумевает, почему люди перестают отвечать на звонки, сухо отвечают на сообщения, отказываются встречаться. Не надо мешать дышать другим людям, вот и все. Это невыносимо, когда впиваются...

Сначала все было хорошо, даже очень. Одна женщина познакомилась с мужчиной. Ей было под сорок. Приятная женщина, работала на хорошей должности, образованная, воспитанная. И мужчина хороший, её круга человек, так сказать. Но не только ничего не вышло из этих отношений, ещё и конфликт произошёл. И женщина очень плакала и сердилась.

Человек-прилипала

Все ведь шло хорошо! А потом этот мужчина буквально завопил на неё диким голосом, хотя до этого вежливо и добродушно разговаривал всегда.

Он вопил в телефон вот что: «Оставь меня в покое хоть на минуту! Дай мне домой зайти и раздеться! Мы же пять минут назад разговаривали, ты меня уже спрашивала об этом. Я не могу тебе отвечать круглые сутки, отвяжись от меня со своими идиотскими картинками и не звони мне каждые пять минут! Вообще мне не звони! Дай мне дышать!». Как будто она мешала ему дышать, представляете? Как будто трудно ответить, так ведь? Или приехать, когда тебя зовут. Или в сотый раз послушать про начальника-самодура и про ссору с мамой. Или про боли в животе. Трудно, что ли? Это же и есть - отношения!

Женщина звонила с раннего утра до ночи. И писала круглосуточно. И ночью звонила иногда. Она встречалась с этим мужчиной, говорила с ним о себе и о своих планах на их будущее. Просила помощи в делах, советов и поддержки.

Деньги заняла, ей очень надо было, и ещё по мелочи несколько раз просила: то на карту кинуть, то на телефон положить. И рассказывала подробно обо всех своих физиологических отправлениях: расстройство желудка или женские дни. Это же и есть - отношения? Или колеса надо поменять. Или в магазин съездить, выбрать ей диван домой. Долго перечислять. Они пообщались ровно месяц, а потом этот мужчина вот так себя повёл ненормально.

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А никто не любит, когда в него впиваются, как пиявка. Когда не дают ни минуты покоя. Когда целыми днями звонят и пишут, пишут и звонят. Когда с ненужной откровенностью вываливают весь свой ливер, извините, не очень-то даже близкому человеку. Эмоциональный и физиологический ливер… Когда требуют отчёта о каждом шаге, при этом не интересуясь ни чувствами, ни проблемами. Ах, ты у врача. Ясно. А сколько ты там пробудешь и когда сможешь приехать и мне помочь? Ты попал в аварию? Вот незадача. Ты же обещал меня в сад отвезти…

Пиявка иногда даже не подозревает, что она - пиявка. И искренне недоумевает, почему люди перестают отвечать на звонки, сухо отвечают на сообщения, отказываются встречаться. Не надо мешать дышать другим людям, вот и все. Это невыносимо, когда впиваются...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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