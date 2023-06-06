Чем больше человек потребляет за наш счет, тем больше он считает себя жертвой

Есть такая категория людей - потребители. И это не про сферу ослуживания. Потребители берут от людей все, что можно взять. От близких, роодных, далеких - от всех. И при этом убеждены, что они всем делают большое одолжение. И даже считают себя жертвой.

Усаживаясь в такси, заметила, что водитель с подозрением посматривает на меня. - Что-то не так? – обеспокоено спрашиваю я. - Девушка, надеюсь, что вы без мяса? – уточняет водитель. Какое мясо, что за бред?

Вечные жертвы

После коротких разъяснений становится ясно: водителю сильно испортили настроение. Какая-то тетка вызвала машину и бросила сумки на сидение. С пакета, в котором оказалось мясо, натекла большая лужа. А на просьбу переставить поклажу хотя бы на пол, важно ответствовала, что она – потребитель услуги (заплатила 110 рублей) и будет ехать так, как ей нравится.

- Какая странная тетка! – пожала плечами я. И уткнулась в телефон. На экране мигал значок пропущенных сообщений.

- Морена, вы должны срочно забанить Куськина, Пупкина и Васькина! Удалить статью про гиперопекающих матерей! И поговорить со мной сегодня в 11 вечера на тему женской психологии.

- А вы, простите, кто? И по какому поводу раздаете мне указания?

- Как это кто? Я активный потребитель контента. Отложил в вашем блоге уже три тысячи комментариев. Только на мне тут все и держится. Вы живете, можно сказать, за мой счет. Вы мне должны!

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Потребитель контента летит в бан, а я остаюсь в глубокой задумчивости. Откуда же их столько, потребителей то? Людей, уверенных, что они делают тебе одолжение, употребляя по назначению твои статьи, пользуясь твоими услугами по минимальной цене, а то и бесплатно? И это еще в лучшем случае.

Мне встречались мужья, которые были крайне недовольны поведением жен. Жены чего-то хотели от них. Пилили. Высказывали претензии. В итоге даже уходили, разваливали семью. В то время как он, глава семьи, истово, честно потреблял. Ел борщи. Засовывал ножки в чистые носочки. Залезал под свежий пододеяльник. Все делал одним словом, чего еще не хватало? Я, я здесь потребитель. Я – клиент. Меня выгонишь – и что будешь делать? Куда побежишь с кастрюлей борща, к бездомным на вокзал?

А еще встречались дети, недовольные родителями. Выросшие в обеспеченных полных семьях, в достатке и с широкими возможностями. Получившие в дар квартиры, машины, источники пассивного дохода. Родители, конечно, дали им маловато. Они со своей стороны все делали правильно. Родились. Кушали кашку. Носили хорошенькие вязаные комбинезончики и шапочки с помпонами. Теперь за это вы мне должны. Как это нет? А зачем тогда рожали?

И знаете, что самое страшное? Что пока нормальные люди рефлексируют на тему того, что же они сделали не так, ищут причины в себе, и думают, где были их глаза, потребители громче всех заявляют о нанесенном ущербе. Ко всему прочему они еще и вечно считают себя жертвами. Сначала таксист делает несправедливые замечания, мешая клиенту ехать. Потом блогер забанил, несправедливо попирая свободу слова. Потому жена ушла и мама как-то мало присылает денег. Я жертва! Я несправедливо обижен! Вот так сидишь, ничего не подозреваешь, хорошо кушаешь кашу с аппетитом, потребляешь на славу, и никакой благодарности! Сплошной абьюз, хамство и непорядочность кругом.опубликовано econet

Автор morena_morana

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