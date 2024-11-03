Чем больше мы имеем, тем больше опасность начать зависеть от этого

Поклонение материальному превращает человека в бездуховное существо. Постоянная забота о жизненных благах не позволяет подумать о душе, развивает гордыню и черствость. Но слишком фокусироваться на духовном - тоже небезопасно. Вот объяснение этому.

Поклонение материальным ценностям выглядит как эгоизм, желание унизить и растоптать другого, как полное потребительство, как желание использовать другого человека в своих корыстных интересах.

Как выглядит поклонение духовности?

Если на материальном уровне все мы разобщены и подвержены эгоизму, то поклонение духовности, на первый взгляд, выглядит весьма красиво, в духовности много альтруизма. На духовном уровне все мы едины, и возникает ощущение красоты, единства и всеобщего счастья. Эти чувства похожи на любовь, и есть искушение спутать их с любовью.

Когда человек поклоняется не Богу, а духовности, которая связана с будущим, тогда он хочет, чтобы все были едины на поверхностном уровне, чтобы все были едины с ним, похожи на него, жили – как он, дышали – как он, уступали ему, подчинялись ему, любили его, – вся Вселенная должна быть едина с ним. Человек подсознательно хочет подчинить себе всю Вселенную и выстроить ее по своему образу и подобию. В этом случае конфликт неизбежен. Поскольку духовные ценности намного масштабнее, поклонение им гораздо опаснее, чем поклонение ценностям материальным.

Вспоминаю слова Сергея Есенина: «Грубым дается радость, нежным дается печаль». Когда-то эта фраза была мне очень близка, потому что в душе у меня часто бывала печаль, и я не знал, как преодолеть это чувство. Со временем я понял, что «грубые» – это те люди, которые живут материальным. Они эгоистичные, жадные, завистливые. Они поклоняются наслаждению, своему эго, они стремятся получать как можно больше удовольствий и радоваться жизни.

А «нежные» – это те, кто поклоняются духовности, будущему и хотят, чтобы мир был прекрасным, а отношения между людьми – идеальными. Они печальны, потому что подсознательно понимают, что никогда мир не будет соответствовать их идеалам, их искусственной, нарисованной картине мира.Их интеллект и понимание развиваются, но они серьезны, печальны, и их чувства начинают оскудевать.

Эти люди внутренне проявляют гораздо более сильную агрессию к миру, чем эгоистичные и приземленные материалисты. Как правило, люди, поклоняющиеся высоким духовным ценностям и утратившие единство с Богом, долго не живут, поскольку лишаются сил – и внутренних, и внешних. Им остается либо отказаться от духовности и начать поклоняться материальному, либо умирать.

Поэтому в атеистическом обществе молодежь сначала верит в идеалы, живет будущим, а потом отворачивается от этих идеалов и начинает думать только о деньгах, о благополучии, утверждая, что альтруизм, единство, любовь – это сказки.

Человек, живущий телом, думает только о себе, конкурирует с другими и всегда ставит себя на первое место. Человек, поклоняющийся духовности, – альтруист, он готов уничтожить себя ради других. Он ощущает, что все едины, но при этом считает, что все должны быть едины с ним, похожи на него. Он пытается весь мир вогнать в рамки своих представлений.

Человек, зацепленный за духовность, слишком серьезен. Он унывает, осуждает, сожалеет о прошлом. Он воспринимает мир исключительно сознанием, и его картина мира начинает конкурировать с Божественной реальностью. Чем активнее он выдвигает на первое место свою картину мира, тем агрессивнее он становится внутри по отношению к окружающей его действительности, которая не соответствует его идеалам и представлениям о том, как устроен мир.

Чем больше мы имеем, тем больше опасность начать зависеть от этого. Духовные ценности – это огромное счастье, но обладание ими может стать более опасным, чем обладание ценностями материальными.

Единобожник видит любовь во всем. Любовь побеждает, перевоспитывает и меняет мир. Человек, который не достиг истинного единобожия, делит мир на добро и зло. Тогда на первое место выходят сознание, правильность поведения, контроль над ситуацией. Такой человек начинает жить головой, а не душой.опубликовано econet

Автор Лазарев С.Н.

Иллюстрации Helene Traxler

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