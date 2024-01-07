Чем грозит «закрытое» сердце

Что означает фраза «человек с закрытым сердцем»? Некоторые говорят так о закоренелых эгоистах либо отшельниках. Но на самом деле люди с закрытыми сердцами очень разнообразны, их много и возможно, они есть среди ваших близких либо знакомых.

Из этой статьи вы узнаете, что подразумевается под понятием «закрытое сердце» и каковы его последствия. Также мы поговорим о людях с «открытыми сердцами» и узнаем, чем они отличаются от других.

Что означает «закрытое сердце»?

Иными словами это заблокированная сердечная энергия, ее может быть мало либо, наоборот, слишком много. Вне зависимости от того, сколько энергии находится внутри человека, если она блокируется, то ему сложно управлять своими чувствами и эмоциями, а также находить общий язык с окружающими людьми. Рассмотрим, какие последствия вызывает недостаток либо избыток сердечной энергии.

Нехватка сердечной энергии и возможные последствия

Если сердечной энергии недостаточно, то человек не понимает своих чувств, вплоть до того, что ему кажется, будто он не чувствует совершенно ничего. Это негативно сказывается не только на его эмоциональном состоянии, но и на здоровье, а также на отношениях с окружающими.

В таком случае человек сталкивается со следующими последствиями:

1. Разочарование в любви. То есть неспособность любить и принимать любовь, когда человек отказывается от любовных отношений в связи с ранее полученными травмами. Например, мужчины могут считать, что все женщины меркантильные, а женщины могут думать, что сильной половине человечества нужен только секс.

2. Стремление к одиночеству. Если энергии не хватает, то человек может стремиться к одиночеству, даже если живет не один. Он может создавать видимость отношений для получения конкретных выгод (статуса, секса), но такие отношения нельзя назвать искренними. А ведь потребность в любви является базовой для каждого человека.

3. Отстраненность. Отсутствие сердечной энергии не позволяет человеку выстроить доверительные взаимоотношения с окружающими. Люди будут считать его эгоистом, а он неосознанно манипулировать близкими.

4. Осуждение других. Человеку с закрытым сердцем кажется, будто в его бедах виноваты другие, хотя он просто не умеет брать ответственность за свои поступки либо слова.

5. Непринятие себя. В отсутствии любви к себе сложно признаться, но именно это становится преградой к достижению целей. Люди, которым не хватает сердечной энергии, всегда что-то пытаются доказать другим, а нужно прикладывать усилия к тому, чтобы стать счастливыми.

6. Депрессия. Если человек не видит смысла в своей жизни, значит, его сердце закрыто. Потеря смысла жизни может привести к развитию различных зависимостей (от игр, алкоголя, наркотиков).

7. Проблемы со здоровьем. Если в организме энергия не циркулирует должным образом, то возникают проблемы с кровообращением, может развиться гипертония, атеросклероз, сердечная недостаточность.

Избыток сердечной энергии и последствия

Представьте себе движение по мегаполису в час пик – машины передвигаются очень медленно, везде образуются пробки. Аналогичная ситуация происходит внутри организма при избытке сердечной энергии. Кажется, будто сердце открыто, а на самом деле внутри образуется бурный водоворот, неподдающийся управлению. Со стороны создается впечатление, что люди с открытым сердцем живут интересной жизнью, но на самом деле у них немало проблем. Гиперактивность сердечной энергии может привести к следующим последствиям:

1. Попыткам удержать любовь и в итоге потерять ее. Гиперактивные люди считают, что любовь для них самое важное в жизни, но отношения с такими людьми в прямом смысле слова душат и партнерам хочется бежать.2.

Потребность в одобрении. Если человек пытается постоянно угодить окружающим и остро реагирует на критику, значит, он не уверен в себе.

3. Завышенные требования и ревность. У людей с открытым сердцем возникает маниакальное желание владеть своими партнерами, они раздражаются по любому поводу и постоянно ревнуют. Находиться в таких отношениях действительно сложно.

4. Жертвенность. Если человек пытается удовлетворить все потребности партнера, при этом не уделяет времени себе и не реализовывает собственные желания, то долго такие отношения не продержатся. Обычно такие жертвенные люди привлекают «энергетических вампиров», которые умело манипулируют ими.

5. Проблемы со здоровьем. Люди, сердца которых на первый взгляд открыты, часто болеют аритмией, астмой, варикозом, стенокардией и прочими недугами, связанными с повышенным давлением.

Людей с закрытыми сердцами часто критикуют, их называют расчетливым лицемерами и умелыми манипуляторами. Но на самом деле таким людям живется несладко и не стоит обвинять их в хладнокровии, хотя, безусловно, они должны нести ответственность за свои поступки. У людей с открытыми сердцами проблем не меньше, они как магнит притягивают к себе обманщиков и тиранов, а потом страдают. Надеемся, эта статья помогла вам лучше понять своих близких, знакомых, а может самого себя.опубликовано econet

Фото ©Julia Hetta

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