Чем отличается инфантильный эгоизм от здоровой самодостаточности

Здоровые самодостаточные взрослые люди вступают в отношения не для того, чтобы решать проблемы друг друга. А потому, что их взаимодействие само по себе их обогащает, а не истощает, как это бывает у инфантильных эгоистов.

Инфантильный эгоист хочет, чтобы другие решали его проблемы просто потому, что он этого хочет. В его глупой голове нет ни единого представления о том, что мир ему ничего не должен, если он уже совершеннолетний. И даже если он еще не совершеннолетний, мама и папа должны ему очень мало по сравнению с тем, сколько он хотел бы.

Суета - признак инфантильности

Здоровая самодостаточность основана на четком и ясном знании, что мне никто ничего не должен, и если кто-то что-то для меня делает - то только по личному желанию.

Здоровая самодостаточность подразумевает, что люди могут обмениваться товарами и услугами на взаимовыгодных условиях, и каждый из них достаточно вменяем, чтобы принимать решение сотрудничать добровольно или добровольно отказываться от сотрудничества. Если он не вменяем и не разбирается, на что соглашаться, а от чего отказываться - жизненный опыт ему в помощь, а так же хорошие учителя, которые кто преподаванием, кто пинком в зад научат его в этом разбираться.

Здоровая самодостаточность предполагает, что взрослые люди не учат друг друга жизни без специального запроса, не ходят по чужой территории со своими правилами и не навязывают другим свой образ жизни.

Здоровые самодостаточные люди не объясняют другому, каким он должен быть для них, они либо принимают другого таким, каков он есть, либо идут себе искать нечто более подходящее, поскольку никто им не обязан менять себя без своего на то желания. Если человек им не нравится - они с ним НЕ ОБЩАЮТСЯ.

Инфантильный эгоист не в состоянии сделать себя довольным и счастливым, обеспечить себя всем необходимым, поэтому он ищет, кому бы упасть на шею и прогнуть под свои потребности, пытаясь давить другому на стыд, вину, страх и жалость. И тот, кто на это ведется - такой же точно инфантильный эгоист, думающий, что без него бедняга пропадет, так же, как он сам бедняга не может обустроить свою жизнь без таких же, как он сам.

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Здоровые самодостаточные взрослые люди вступают в отношения не для того, чтобы решать проблемы друг друга. А потому, что их взаимодействие само по себе их обогащает, а не истощает, как это бывает у инфантильных эгоистов.

И для здоровых взрослых самодостаточных людей их совместное решение проблем - это добровольное желание помочь любимому человеку, а не средство для взаимных манипуляций. Но, поскольку эти люди ВЗРОСЛЫЕ, то есть РАЗВИТЫЕ, УМЕЮЩИЕ и УМНЫЕ, им не приходится попадать в проблемы так часто, как это бывает у инфантильных эгоистов. Более того, у них вообще не бывает проблем, за исключением внезапных природных или социальных катаклизмов, - у них бывают ЗАДАЧИ.

У инфантильного эгоиста задач нет, оно просто тратит воздух.

Отдельная тема - это форма контакта инфантильных людей.

Беспричинное, то есть, характерологическое (то есть, то, что является для человека неизменной привычкой) сю-сю-сю и ми-ми-ми в людях меня отталкивает так же, как беспричинное характерологическое панибратство. Обе этих привычки характеризуют человека как бестактного, не разбирающегося в контекстах и людях, а потому втирающегося напролом туда, где его не ждали. Не важно, как человек ломится - с букетом или без. Он ломится.

Здоровые отношения выстраиваются очень медленно, шаг за шагом, и на каждом шагу каждый человек может и должен решить для себя, идет ли он дальше.

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Люди, которые не выдерживают такого такта, - это младенцы, которым вынь да положь. Ни один взрослый нормальный человек не станет вступать в отношения с младенцем, ибо это извращение. Взрослые вступают в отношения со взрослыми. Недоразвитыш может быть для взрослого человека только учеником, клиентом или подчиненным. Для равного он НЕ ДОТЯГИВАЕТ по уровню развития самых разнообразных навыков, в том числе ему не хватает собственной стабильности, устойчивости и умения решать свои проблемы, не ожидая, что это сделает другой.

Многие недоразвитыши оправдывают свое импульсивное бестактное поведение темпераментом. Нет, малютки, это не темперамент. Темперамент отвечает за скорость обработки информации, обмена нервными сигналами в организме. У фальстартеров информация не успевает обрабатываться, они всегда находятся в состоянии недообдуманности любой информации и блюют вокруг своими непереваренными чувствами.

Взрослый человек с высоким темпераментом очень быстро перерабатывает информацию и принимает взвешенные решения, и часто это выглядит как молчание - потому что принято решение не создавать суеты. Суета - признак инфантильности.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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