Чем отличаются здоровые отношения от созависимых

В созависимых отношениях обязательно присутствует много боли. Боль эта в состоит том, что люди делают шаги навстречу друг другу, укутывая друг друга в бытовую безопасность. Такие отношения в основном про заботу, своего рода техническую заботу.

В созависимых отношениях обязательно присутствует много боли.

Боль эта в состоит том, что люди делают шаги навстречу друг другу, укутывая друг друга в бытовую безопасность.

Такие отношения в основном про заботу, своего рода техническую заботу.

Это, как если бы кто-то в опасном мире оказался преследуемым и в опасности, а "добрый" полицейский берёт его под охрану, чтобы обезопасить его жизнь, когда кто-то "злой", например мир или человек, желает причинить ему вред.

Так в опасном мире строятся созависимые отношения.

Радости в них мало, ее почти нет.

И как только мы упираемся в отсутствие радости, начинаются перепалки на тему “Кто о ком больше заботится”.

При этом “заботящийся” глух к желаниям (не путать с потребностями) человека, о котором он “заботится”.

Заботящийся презирает его хобби, игнорирует его маленькие прихоти.

И попытка указать ему на это упирается в слова “Ты отвлекаешь меня от важных дел, я забочусь, а ты мне о какой-то чепухе!”

В созависимых отношениях очень много страха и нет времени на удовлетворение желаний.

В здоровых отношениях люди и сами, без постороннего участия партнёра, прекрасно справляются с жизнью.

Их связь полна энергии прихоти.

Прихоть - это желание просто так, это каприз: "я так хочу”. Нет в прихоти острой необходимости, нет рационального обоснования. Зато есть в прихоти чистая радость, для души, от сердца и просто так.

“Хочу, могу себе позволить” - это фраза взрослого человека.

Общение в здоровых отношениях, их" транзакции" от одного к другому и обратно основаны на исполнении желаний друг друга.

Тех желаний, без которых не так уж и плохо, но без них не было бы радости.

Поэтому в здоровых отношениях люди несут друг другу радость, отдавая ее из избытка, из внутреннего изобилия даруя вдохновение и свет.

А в отношениях созависимых каждый жертвует: “Мне самому мало, мне самому страшно, но я же о тебе забочусь, чего тебе еще надо, что ты еще хочешь?! ”

В созависимых отношениях люди глухи к желаниям друг друга.

Для скрепления отношений они используют заботу.

И чем более тяжело и жертвенно они ее предоставляют, тем больше у них обиды на то, что это не принято, не признано должным образом.

И это постоянный предмет ссор: кто для кого больше старается, жертвует.

Это мучительное "деланье" как бы оправдывает глухоту к чужим желаниям.

Забота оказывается демонстративно, как бы из последних сил.

При этом заботящийся экономит себя очень, боясь, что ему самому не хватит сил для себя. Поэтому он контролирует, с рвением полицейского, на сколько его благодарит оподаренный.

Поэтому, если хотите здоровых отношений, сначала обеспечьте себе способность полностью позаботиться о самих себе и о своих радостях самостоятельно. Учитесь себя наполнять.

Пусть на ваше состояние, не влияет чужое настроение.

И если после этого еще останутся силы - идите в отношения.

Тогда ваша связь будет из избытка, радости и полноты.

Автор НАТАЛЬЯ ВАЛИЦКАЯ

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