Чересчур умная: Почему с вами сложно общаться мужчинам

За мужским определением «чересчур умная» скрывается вовсе не ум как таковой, а нежелание мужчин общаться с такими женщинами, для которых мужское поведение является предельно прозрачным, а потому женские комментарии к происходящему почти всегда выводят мужчин на чистую воду, делают их поведение до неприличия примитивным и все это вместе взятое наносит болезненный удар по мужскому самолюбию.

Говоря, что женщина чересчур умная и потому с ней сложно общаться, мужчины чаще всего подразумевают вовсе не то, что она на самом деле умна и образованна, а то, что она ведет себя так, как будто она все уже в жизни видела, ничему не удивляется, категорична в суждениях и очень язвительна в мужской адрес. То есть в употребляемое в своем кругу понятие «чересчур умная» мужчины обычно вкладывают не тот смысл, который является общепринятым, – человек получил очень хорошее образование, человек никогда не лезет за словом в карман, рассуждая о чем-то, человек всегда видит самую суть вещей, в жизни принимает обычно очень правильные и глубоко взвешенные решения и т.д. и т.п. В данном случае мужчины исходят не из общечеловеческой, а скорее из своей собственной мужской логики и системы ценностей.

Что вкладывают мужчины в данное понятие

Определяя ту или иную свою знакомую как чересчур умную, мужчины, скорее всего, оценивают не ее умственный потенциал, а степень ее некой оппозиционности мужчинам, отсутствие у нее желания им подыгрывать, ее способность не просто понимать причины тех или иных мужских поступков, а говорить об этом вслух и высмеивать самих мужчин их мотивы и их поступки.

Исходя из своих многолетних наблюдений, мне совершенно понятно, что мужчины могут оценивать и воспринимать как чересчур умную такую девушку или женщину, которая, исходя из общечеловеческого значения слова «умная», таковой может вовсе и не являться: она может не иметь приличного образования (не только университета, но даже и техникума), совершать в жизни различные глупости, быть истеричкой, алкоголичкой и даже наркоманкой. Главным в данном случае, будет только то, что эта дама ведет себя оппозиционно: высмеивает мужчину за то, что «всем им нужно только одно – соблазнить кого-то, а потом потеряться!», считает их поведение чересчур примитивным и беспрестанно язвит над ними.

Впрочем, это не отменяет и того, что мужчины могут именовать чересчур умной и действительно очень умную и образованную девушку. Но, как уже было сказано, только в том случае, если она будет не просто умной и образованной, но и:

не станет подстраиваться под своего друга;

откажется выполнять те или иные мужские указания;

станет подвергать критике и сомнениям мужское поведение, начнет его тем или иным образом комментировать и…

будет язвить в том случае, если она посчитает это вполне уместным (совсем не спрашивая на это согласие мужчин и не останавливаясь даже тогда, когда она явно увидит, что мужчине(ам) это уже сильно не нравится).

В общем, вы уже поняли: мужчины склонны оценивать некую «чересчур умность» своей дамы скорее не как обладание неким умственным потенциалом, а:

через то, насколько та или иная женщина лояльна по отношению к мужчинам вообще и по отношению к данному конкретному мужчине в частности;

через то, насколько она позволяет или не позволяет мужчине вести себя так, как хочется именно ему (в том числе и в сфере секса);

через то, насколько ее выводы, оценки и комментарии мужского поведения (и мужчин вообще и своего мужчины в частности) задевают мужское самолюбие ее друга;

через то, насколько ее (озвученный ею самой) жизненный опыт позволяет ей видеть мужчин и мотивацию их поступков (особенно в сфере секса) буквально насквозь. («Слушай, да я уже так давно живу на свете, что мне ясно видно, что, приглашая меня к себе сегодня вечером, ты явно настраиваешься на то, что я останусь у тебя до завтрака! Не так ли, мой друг?»)

Надеюсь, теперь я перевел сугубо мужское представление о том, кто же такая чересчур умная женщина, на общеупотребительный язык более или менее понятно (и адекватно). И теперь вам уже совершенно ясно:

За мужским определением «чересчур умная» скрывается вовсе не ум как таковой, а нежелание мужчин общаться с такими женщинами, для которых мужское поведение (в особенности любовно-сексуальное) является предельно ПРОЗРАЧНЫМ, а потому женские комментарии к происходящему почти всегда выводят мужчин на чистую воду, делают их поведение до неприличия примитивным и все это вместе взятое наносит болезненный удар по мужскому самолюбию.

И как вы сами понимаете, что для того, чтобы вести себя таким образом и хорошо понимать, чего же нужно этим самым мужчинам, даме вовсе не нужно быть семи пядей во лбу и иметь высшее университетское образование!

Ей достаточно всего-навсего:

иметь ранний сексуальный опыт;

иметь вообще большой сексуальный опыт;

иметь определенную разочарованность от жизни, возникшую вследствие того, что в течение последнего времени личная (а также семейная и сексуальная) жизнь сопровождалась большими сложностями и некорректным поведением партнера(ов);

иметь множество подруг, у которых все никак не складывается их личная, интимная и семейная жизнь и которые буквально заражают всех тех, с кем они контактируют, своей ненавистью «к этим проклятым мужикам!!!»;

никогда не сдерживать себя в высказывании своего мнения по поводу тех или иных мужских поступков (особенно связанных с проявлением мужского самовыражения (так называемой мужской «крутизны»), а также мужской активности в любовно-сексуальной сфере). То есть комментировать мужские поступки и делать это в такой задевающей мужчин манере, которая и называется ими язвительной.

И вот если у вас все это есть, я вас «поздравляю»:

Во-первых, вашему мужчине наверняка трудно с вами общаться.

Во-вторых, ваш мужчина очень часто не знает, каким же образом ему с вами себя вести, каким образом вас охмурять и соблазнять, каким образом намекать вам на секс и каким образом уговорить вас сделать ему в постели то, что ему хочется.

В-третьих, ваш мужчина наверняка мысленно (а может быть, уже и вслух!) называет вас «чересчур умной» и «язвой».

В-четвертых, он периодически испытывает острое желание поссориться с вами и хотя бы недельку-другую отдохнуть от вас.

В-пятых, не получая ни полного сексуального, ни полного морального (ведь вы же все время задеваете его самолюбие!) удовлетворения от вашего общения, ваш мужчина, скорее всего, готов в любую секунду изменить вам с кем-нибудь еще или вообще вас бросить…

Конечно, я понимаю, что все это может показаться для вас очень обидным, но зато – это чистая правда, и знание ее вполне сможет помочь вам улучшить ваши любовные, интимные или семейные отношения, поможет понять вам еще одну мужскую сексуальную фобию, которая в нашем Реестре проходит как фобия №15 (мужская фобия потери своего статуса лидера в любовных отношениях в том случае, если дама либо чересчур сильна в умственно-волевом плане, либо чересчур язвительна), и которая связана с тем, что,

Для нормальных мужчин сфера любовно-сексуальных отношений всегда являлась и будет являться сферой проявления своего лидерства! А потом, выражение любого сомнения в том, что он – главный и все будет только по его мнению и желанию, действует на мужчину всегда антисексуально.

Так что удивляться тому, что у мужчин редко получается хороший секс и хорошие любовные и семейные отношения с теми дамами, кто всегда язвительно комментирует мужские поступки, всегда все знает и всегда заранее говорит вслух о том, что мужчина только-только еще собирается ей предложить (особенно секс), совершенно не приходится! Ибо в мужчине генетически заложено стремление доминировать в отношениях, быть впередсмотрящим, быть лидером. А когда дама сама уже все знает, все умеет, понимает, куда и к чему клонит мужчина, и ехидно проговаривает это вслух, это автоматически лишает мужчину того самого статуса лидера, который, как я уже только что сказал, генетически завязан у мужчин на сексе!

Для мужчин бесспорное лидерство – есть предпосылка секса!

Для мужчин секс – одна из форм подчеркивания своего лидерства!

И если женщина, которая не желает казаться глупой, говорит своему мужчине что-то типа: «Ты зовешь меня на бокал «Мартини»? Так бы сразу и сказал, что будем заниматься сексом!!! Чего мне голову-то дуришь?! Я же совершенно не против секса!», она автоматически ставит его в неловкое положение, показывает, что он для нее понятен и предсказуем (а потому уже и не лидер, ведь кому нужен тот лидер, который полностью предсказуем!), и, таким образом, сразу и напрочь отбивает у него желание заниматься сексом конкретно с этой самой чересчур умной дамой… Вот такие дела!

Вот такова правда в этом весьма щекотливом вопросе. Такова еще одна мужская сексуальная фобия – боязнь потерять лидерство, боязнь потерять инициативу в развитии любовных и сексуальных отношений вследствие того, что:

дама уже сама все прекрасно знает;

дама отлично понимает, что у мужчины на уме;

дама осмеливается называть вслух то, что и так все вокруг понимают, но вот мужчины почему-то либо стесняются об этом говорить, либо надеются на то, что женщина сделает вид, будто все это с ней ВПЕРВЫЕ.

Безусловно, для сильных духом и чересчур умных женщин (ласково именуемых мужчинами просто «язвы»!) есть и оптимистические новости: в мире так стремительно увеличивается число инфантильных мужчин, а также мужчин-альфонсов (часто это одно и то же), что уж кто-кто, а мужчины этого типа уже точно будут «строиться» под женщин и безропотно сносить их «чересчур умность» и язвительность. А вот сильные мужчины (как уверенные в себе, так и неуверенные в себе) сносить это, увы, не будут! Не будут просто по одной причине:

Язвительность женщины по отношению к мужчине мгновенно отбивает у него не только всякое сексуальное желание, но и вообще стремление с ней хоть как-нибудь общаться.

И, как мне кажется, знать это и отдавать себе в этом отчет современным женщинам все-таки нужно. Иначе они так не поймут:

почему возле них мужчины надолго не задерживаются;

почему всего лишь полчаса назад решительно настроенный на секс мужчина уже не только не пристает, но и уже откровенно ищет благовидный предлог, чтобы закончить вечер и как можно быстрее убраться домой;

почему мужчины отказываются об общения с такими умными и сильными женщинами в пользу общения с каким-то серыми посредственностями (все достоинство которых состоит в том, что они заглядывают мужчинам в рот, молча терпят их пустые разглагольствования и тем самым льют бальзам на мужское самолюбие);

почему мужчины в общении с ними психуют и называют язвительностью то, что сами женщины язвительностью вовсе не считают.

Вот такие мужские фобии и такие вот дела… Впрочем, хватит! Пока я сам не показался вам занудой, быстро-быстро переходим к практическим рекомендациям.

Практические рекомендации

Первое. Не играйте роль пожившей и всезнающей!

Так вот, многие девушки и женщины (причем нередко совершенно искренне) считают, что наличие у них определенного жизненного и любовно-сексуально-семейного опыта (особенно негативного) дает им полное моральное право на такое специфическое поведение во время любовных свиданий, как:

На начало свидания с фразы: «Хочется надеяться, что ты – не такой свинтус, какие попадаются мне с завидным постоянством на протяжении последних пяти лет и которые уже и так мне всю жизнь поломали…».

На грустное разглядывание своего нового друга со следующим (легко читаемым) выражением на лице: «Ну и чем ты меня, мил друг, собираешься удивить? Меня уже давно никто не удивлял…». А мужчины это ощущают буквально кожей! (Это особенно характерно для дам старше 35-40 лет!)

На начало долгого и трагичного изложения истории своей жизни, которая рисуется женщиной как сплошная борьба с мужскими хамством, невежеством, похотливостью и безответственностью. (И от этого слушающим ЭТО мужчинам становится так плохо, что они, как истинные мужчины, тут же готовы сделать себе одновременно и харакири, и обрезание).

Так вот, имейте в виду: ничего этого я вам не рекомендую! Все это (а также многое другое из той же самой оперы язвительных женщин, давно познавших жизнь и потому глубоко в ней разочаровавшихся) есть не что иное, как грубейшие поведенческие ошибки, которые сразу же провоцируют мужские сексуальные фобии. В частности, мужскую фобию боязни потерять лидерство и уже в первые минуты общения делать только то, что будет позволено им дамой…

Второе. Не будьте ситуативно-язвительной после употребления спиртного!

Наиболее частый случай возникновения женской «чересчур умная– язвительности», а по сути некого прорыва наружу накопившейся в душе неизбывной неудовлетворенности от жизни (особенно от любовно-сексуальной ее составляющей), – это тогда, когда дама употребляет спиртное. Алкоголь совершенно естественным образом (собственно, для этого его и придумали для этого его и употребляют) отключает в человеке его внутренние поведенческие предохранители и тогда дама, неожиданно для своего уже настроившегося на секс партнера, вдруг начинает:

Жаловаться на жизнь и плакать.

Спрашивать своего знакомого, почему все мужчины – такие сволочи?!

Требовать секса без всякого романтического перехода, типа: «Ну что, наверное, пришло время для секса?! А то мне завтра утром на работу, тебе, скорее всего, тоже… Раньше начнем – раньше закончим и разойдемся!» (А мужчина сразу начинает думать, что за всем этим стоит какой-то подвох…)

Рассказывать о своих прошлых отношениях и язвить над своими прошлыми мужчинами. (А мужчина нынешний тут же понимает, что он ничем не отличается от этих …(!) которые так плохо вели себя по отношению к такой достойной (по ее собственным словам) даме. И это его сексуально очень охлаждает…)

Высмеивать и подкалывать своего партнера, язвительно комментировать его рассказы о своих успехах в жизни. И т.д. и т.п.

Так вот, рекомендация в этом случае весьма проста: если вы сами (или со слов тех, кто присутствовал при ваших пьяно-язвительных откровениях) знаете о том, что спиртное действует на вас так, что любовно-интимные отношения с мужчинами почему-то не получаются (и мы с вами уже знаем, почему…), то:

либо принципиально отказывайтесь от употребления спиртного на ваших свиданиях;

либо употребляйте те спиртные напитки и в таких разумных объемах, которые не вызовут вашего впадения в пьяно-житейско-умудренное состояние.

И никакого третьего варианта в природе не существует!

Третье. Откажитесь от ядовитого комментирования поведения друзей или мужей ваших подруг.

Очень высокая опасность того, что ваш партнер посчитает вас «язвой» или «чересчур умная» в тех случаях, когда вы начнете рассказывать ему о том, что:

Ваша лучшая подруга опять попала на какого-то урода, который позвал ее в кино и уже прямо там полез ей под кофточку!

А еще одна лучшая подруга целых пять лет потратила на общение с одним интеллигентного вида женатиком, который в итоге так на ней и не женился. (Это они все с виду только такие интеллигентные! А на самом деле такие же, как все!);

Одна ваша сотрудница сдуру согласилась поехать со свои новым знакомым на дачу, «как будто не зная, зачем туда зовут мужики!

Одна ваша однокурсница вышла замуж, а ее муж начал изменять ей уже через год после свадьбы, а она, наивная, надеялась, что вот именно в ее семье этого точно никогда не будет!

Одна соседка по подъезду недавно развелась с мужем, так вот он тут же перестал поддерживать свою бывшую семью и своего ребенка материально, и это совсем не удивительно, так как все мужики – похотливые самцы, которые думают только о себе самих и не имеют никакой ответственности за содеянное! И т.д. и т.п.

Так вот, имейте в виду:

Любой разговор на тему «о тяжелой участи женщин и о том, что настоящие мужчины все уже давно повывелись», тут же наводит мужчину на мысль, что речь идет о нем самом, он понимает, что диагноз ему уже давно поставлен, и начинает задумываться о том, что судьба данных отношений уже предрешена…

Четвертое. Сведите к минимуму разговоры о том, что «все мужики – козлы!».

Разговор на тему «все мужчины – сволочи (а также козлы)!» может происходить не только в состоянии дамского алкогольного просветления или при анализе тяжелой жизни подруг. Многие женщины грешат этим и:

При совместном просмотре вместе с другом какого-то фильма: «Смотри, Серега, что этот проклятый самец задумал! А ведь она, дура, возьмет ему и даст!»

Увидев, как на их глазах какой-то парень пытается познакомиться с какой-то девушкой: «…Вот сексуально озабоченный какой! Прямо средь бела дня снимает, а она улыбается так, как будто не знает, для чего он это делает! Даже стыдно на все это смотреть!»

И еще в десятках других ситуаций…

Так вот, что я хочу сказать вам по этому поводу:

Если женщина желает быть по-настоящему умной и не желает, чтобы ее житейское разочарование от поведения мужчин не ударило бумерангом по ее новым любовным отношениям, ей следует отказаться от комментирования чужой личной жизни и сконцентрироваться на своей собственной.

В противном случае она сильно рискует пополнить свой список сбежавших от нее (и ее «чрезмерной умности» и язвительности) мужчин…

Пятое. Не разговаривайте язвительно по телефону!

В жизни регулярно случается так, что ваш новый друг вдруг по какой-то причине (а иной раз вообще без всякой причины) взял да и не позвонил вам в назначенный срок. В этом случае, после того как мужчина все-таки обнаруживается и даже звонит (что само по себе уже оптимистично!), «женщины-язвы» начинают разговаривать с ним холодно и довольно язвительно, часто с притворным сочувствием к его отговоркам. Но при этом они все-таки не против новых встреч: для таких женщин главное, чтобы мужчина понял, что по отношению к ней так поступать не позволено!»

Сразу хочу заметить: на самом деле данная линия поведения совершенно неправильна и ведет только к ухудшению отношений! Все дело в том, что подобный язвительно-нравоучительно-отчитывающий тон разговора обязательно вызывает у мужчины чувство раздражения. (Да у вас он бы вызвал примерно те же самые чувства!) И после того, как мужчина положит трубку, он наверняка подумает следующим образом: «…Ишь ты, какая важная нашлась… Нельзя, видите ли, по отношению к ней так поступать! Тоже учить вздумала, как мне поступать… Да я уже вполне взрослый! Не нравится — не ешь! Не устраиваю, ищи себе другого партнера…».

Поэтому женщине, не склонной сдерживать свои эмоции, столкнувшейся с некорректным поведением своего партнера, следует сразу же четко определиться: она либо сразу прекращает общаться с тем, кто ведет себя по отношению к ней не так, как ей бы этого хотелось, либо… какое-то время просто молча терпит любое мужское поведение (в том числе и периодические потери своего партнера во времени и пространстве), а потом все равно определяется уже по факту:

или все это было лишь временным явлением и мужчина позже все-таки привязался и исправился (и тогда с ним можно дружить дальше);

или мужчина явно неисправим и потому с ним все-таки придется расстаться (хотя бы из чувства уважения к самой себе);

или мужчина явно неисправим, однако с ним все равно стоит подружить еще месяц-другой, пока не подвернется кто-то получше…

В общем, вы поняли:

Язвительность при телефонном разговоре – вещь для женщины заведомо проигрышная!

И если поведение партнера вас не устраивает, лучше сразу и без лишних отчитываний прекратить с ним общаться, нежели периодически его отчитывать, тратить свои собственные нервы и при этом зависеть от того, когда же ему надоест ваша язвительность и он бросит вас первым…

Шестое. Не язвите над женатыми мужчинами!

Несмотря на то, что в одной из глав этой книги я уже об этом говорил, считаю нужным повториться еще раз. Если вы решили создать какие-то отношения с женатым мужчиной, вам следует знать:

Если женщина язвит или подшучивает над женатым мужчиной, она не только парализует его сексуальные действия, но и автоматически ставит крест на перспективе этих отношений.

И все это хотя бы потому, что женатый мужчина, создавая левую связь, уже и сам ощущает себя не совсем в своей тарелке (хотя и не показывает при этом вида!), а тут ему еще раз (да еще со всей силы!) наступают на его больную мозоль!

Так что если уж вы и взялись за сложное и неблагодарное дело общения с женатиком, вам строго-настрого запрещено:

периодически высмеивать женатое положение своего друга;

проезжаться по внешнему виду или поведению его жены;

иронически спрашивать его, что же он испытывает, когда изменяет;

рассуждать вслух о том, «почему же все мужчины такие сволочи и изменники?!»;

долго и внимательно расспрашивать своего женатого друга о его детях;

живо интересоваться тем, как и почему данный женатый мужчина пришел к необходимости измены и что конкретно его не устраивает в имеющейся жене.

Не верите мне – спросите об этом у своих женатых друзей!

Вот теперь, вроде бы, сказал все, что хотел. А то, что сказать не успел, скажу в ремарке. Кстати, вот и она…

Ремарка

Некоторые уважаемые читательницы наверняка задумались о том, каким же образом в мужском мышлении и фольклоре соотносятся между собой понятия «чересчур умная и язвительная (язва)» и «стерва»? (Особенно в свете того, что в последнее время в популярно-психологической литературе стали все чаще призывать женщин быть «стервами» или «умными стервами».) В каких-то конкретных ситуациях оба эти понятия вполне могут совпадать по смыслу: прежде всего там, где женщина упорно (не считаясь с мужским мнением по этому вопросу) проводит именно СВОЮ политику, добивается именно СВОЕГО, того, что нужно именно ей самой.

Однако, согласно моим наблюдения, обычно мужчины вкладывают в понятие «чересчур умная (язва)» достаточно уважительное отношение к женщине (хоть и нередко это уважение является несколько озлобленным), так как считают такое чересчур продуманное женское поведение для себя более или менее ПОНЯТНЫМ и ПРЕДСКАЗУЕМЫМ. А вот в понятие «стерва» мужчины чаще всего вкладывают смысл негативный, произносят его с нескрываемым раздражением, и все это потому, что поведение таких женщин (в том числе и по отношению к мужчинам) является для мужчин чаще всего НЕПОНЯТНЫМ и НЕРЕДСКАЗУЕМЫМ.

Исходя из этого, вам уже должно стать понятным: с мужской точки зрения,

«Стерва» – это такая женщина, чье чересчур самостоятельное поведение не только чаще всего идет вразрез целям мужчин, но при этом не приносит особой пользы и самой женщине. После какого-то периода ее успешности от нее разбегаются не только все ее мужчины, но и все ее подруги (кроме таких же стерв, как и она сама). В итоге она остается совсем одна, ее считают настолько непредсказуемой и взбалмошной (причем ВСЕГДА), что она ни с кем не может создать более или менее длительные любовные или семейные отношения.

«Чересчур умная (язва)» – это такая женщина, чье чересчур самостоятельное поведение хоть и может идти вразрез целям мужчин, но чаще всего является оправданным и приносит женщине явную пользу. По мнению мужчин, такая женщина может успешно перестраивать свое поведение и временами оказывается весьма привлекательной для противоположного пола.

То есть, по мнению мужчин, «стерва» – это крайняя степень в поведении «чересчур умная», «законченная язва». А «чересчур умная(язва)» – это такое начало стервозного поведения, которое может в итоге привести к тому, что женщина полностью потеряет контроль над своими поступками и станет «законченной язвой», а может и остаться более или менее вменяемой и потому способной не только не потерять возможность успешно общаться с мужчинами, но и выходить за них замуж и сохранять семью.

Не знаю, будут ли вам полезны эти мои попытки сопоставить женское понятие «стервы» и мужское понятие «чересчур умная(язва)», но я все-таки попытался перевести их с одного языка на другой. Надеюсь, что у меня это получилось…

А если вы считаете, что у меня ничего не вышло и уже начали брюзжать по этому поводу, значит, вы и есть «чересчур умная(язва)»! Впрочем, прошу вас не обижаться. Это – всего-навсего авторская шутка. Правда, язвительная… Простите!опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

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