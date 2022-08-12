Честные причины, почему мужчина вам сам не звонит

В этой статье психолог Виктория Кирста объясняет причины того, почему мужчина даже после удачного свидания вам не звонит и никак не проявляет инициативу.

Женщины часто ломают себе головы, почему же, даже после казалось бы успешного свидания, мужчина не спешит звонить и приглашать на новую встречу. Что же произошло? Давайте разбираться.

Почему он вам не звонит - причины

Скорее всего вы просто не «зацепили » его по-настоящему

Он просто уже с самого начала не был настроен на серьезные отношения

Он не любит планировать все заранее или просто ленив

1. Скорее всего вы просто не «зацепили » его по-настоящему

Я понимаю, что признавать и принимать этот факт довольно неприятно, особенно, если вам этот мужчина очень даже понравился. Но, думаю, вы и сами знаете, что если бы вы действительно ему понравились, то он бы не медлил и не играл в какие-то игры, а уже давно бы вам позвонил и предложил встретиться и куда-то вместе сходить, например, в кино или даже просто прогуляться по парку после работы или на выходных.

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Поэтому если этого всего не происходит и вы удивляетесь почему же, ведь на свидании он был таким милым и обходительным, то скорее всего, он просто хорошо воспитан и ведет себя так дружелюбно со всеми. Поэтому не стоит делать поспешных выводов, ведь прежде всего обращайте внимание на действия и поступки, а не только слова мужчины.

2. Он просто уже с самого начала не был настроен на серьезные отношения

Такой мужчина просто ходит на свидания, в надежде, что ему сразу что-то обломится, а если этого не происходит и он видит, что вы хотите только серьезных отношений, то он просто исчезает в неизвестном направлении, ведь все эти обязанности и ответственность его пугают, это просто не для него. Поэтому вам еще надо поблагодарить Бога, что этот "кадр" исчез с вашего горизонта и не успел испортить вам жизнь.

3. Он не любит планировать все заранее или просто ленив

Даже если это действительно так и он заинтересован в вас, но просто не в его правилах все планировать заранее или ему просто лень, то не думаю, что именно такого мужчину вы мечтаете видеть рядом с собой. Вы же не будете постоянно сидеть у телефона, все время отменяя или даже не строя никаких планов, ведь вдруг он вздумает вам наконец-то позвонить и куда-то пригласить?

Поэтому хорошо подумайте нужны ли вам вообще отношения с мужчиной, которого нужно будет постоянно ко всему подталкивать. Ведь со временем вы просто устанете от этого.

Любите и берегите себя!опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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