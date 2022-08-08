Что будет, если перестать сопротивляться

Вот что может случиться, если вы не будете сопротивляться и позволите обращаться с собой так, как заблагорассудится другим.
Если не сопротивляться и не защищать свои границы, все будет очень плохо. И очень быстро все станет плохо - достаточно шести часов, если вы находитесь среди чужих людей, совершенно открытый и доступный. Художница Марина Абрамович устроила перфоманс. Это оригинально и модно было в семидесятых, ещё в новинку. Она просто стояла, не шевелясь. А на столе лежали разные предметы: цветы, лоскутки тканей, кисти, краски, лезвия… Куча всяких разнородных предметов. И людям разрешалось делать все, что они хотят. Женщина не оказывала никакого сопротивления.
Вы, наверное, догадались, что от осыпания розовыми лепестками люди быстро перешли к агрессивным действиям. На фотографию женщины после завершения эксперимента страшно смотреть. На лбу ей написали слово, одежду изрезали, а потом резали уже её. И даже приставляли к голове оружие. Подробнее можно прочитать - я не люблю детально описывать такое. Волосы художницы поседели от стресса, хотя сейчас говорят, что седины от стресса не бывает… Но жизнь доказывает обратное.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Вот что может случиться, если вы не будете сопротивляться и позволите обращаться с собой так, как заблагорассудится другим.
Нарушение границ надо пресекать сразу. Если вы находитесь среди чужих людей и совершенно открыты, надо позаботиться о своей безопасности самостоятельно, а не стоять, как мешок с картофелем, и улыбаться через силу. Это в точности как с государственной границей. Кто ее пересёк - тот по умолчанию нарушил закон. Даже если он уверяет, что имел самые добрые намерения и нёс в подарок пограничникам букет незабудок. И поэтому назвал вас «милашкой» и погладил по ноге. Или сделал ещё что-то невинное. Потом они пойдут дальше и дальше, эти люди. Остановить их будет все труднее - вы же сами позволили писать матерные комментарии, рассказывать похабные анекдоты, трогать вас руками и критиковать без запроса? Ну вот. Теперь стойте смирно, пока вам пишут слово на лбу.
Знаете, кто спас эту странную художницу от гибели? Добрые люди вмешались и стали отталкивать агрессоров; пока эта дама терпела издевательства; она хотела выдержать именно шесть часов. Добрые нормальные люди ее защитили. Но так не всегда бывает.
Не всегда за нас заступятся; иногда нет рядом доброго человека. И наша самозащита - наша обязанность. Не нарушая чужих границ, защищать свои - это наше право и обязанность.
Так что не стоит слушать претензии агрессоров; зачем вы не даёте писать на себе разные слова или высказывать своё мнение о вас? Вот затем. Чтобы не случилось то, что случилось с этой художницей, которой пришлось долго восстанавливаться после своего эксперимента…опубликовано econet.ru.
Автор Анна Кирьянова
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий