Что будет, если перестать сопротивляться

Вот что может случиться, если вы не будете сопротивляться и позволите обращаться с собой так, как заблагорассудится другим.

Если не сопротивляться и не защищать свои границы, все будет очень плохо. И очень быстро все станет плохо - достаточно шести часов, если вы находитесь среди чужих людей, совершенно открытый и доступный. Художница Марина Абрамович устроила перфоманс. Это оригинально и модно было в семидесятых, ещё в новинку. Она просто стояла, не шевелясь. А на столе лежали разные предметы: цветы, лоскутки тканей, кисти, краски, лезвия… Куча всяких разнородных предметов. И людям разрешалось делать все, что они хотят. Женщина не оказывала никакого сопротивления.

Нарушение границ надо пресекать сразу

Вы, наверное, догадались, что от осыпания розовыми лепестками люди быстро перешли к агрессивным действиям. На фотографию женщины после завершения эксперимента страшно смотреть. На лбу ей написали слово, одежду изрезали, а потом резали уже её. И даже приставляли к голове оружие. Подробнее можно прочитать - я не люблю детально описывать такое. Волосы художницы поседели от стресса, хотя сейчас говорят, что седины от стресса не бывает… Но жизнь доказывает обратное.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вот что может случиться, если вы не будете сопротивляться и позволите обращаться с собой так, как заблагорассудится другим.

Добрые люди осыплют вас цветами, возможно. Или скажут добрые слова.

осыплют вас цветами, возможно. Или скажут добрые слова. А злые люди - они энергичные. Они сначала прощупают почву - как далеко вы позволите зайти? Как с вами можно поступать? И начнут исподтишка: с шуток-прибауток, непрошеной критики, фамильярности… С обесценивающих комментариев начнут, слегка замаскированных. Если вы не будете реагировать - они пойдут дальше. И будут приговаривать, что надо быть терпеливым, толерантным, стоять смирно и не двигаться! А потом перейдут к открытой агрессии. И других приведут - так слетаются стервятники к неподвижной жертве.

Нарушение границ надо пресекать сразу. Если вы находитесь среди чужих людей и совершенно открыты, надо позаботиться о своей безопасности самостоятельно, а не стоять, как мешок с картофелем, и улыбаться через силу. Это в точности как с государственной границей. Кто ее пересёк - тот по умолчанию нарушил закон. Даже если он уверяет, что имел самые добрые намерения и нёс в подарок пограничникам букет незабудок. И поэтому назвал вас «милашкой» и погладил по ноге. Или сделал ещё что-то невинное. Потом они пойдут дальше и дальше, эти люди. Остановить их будет все труднее - вы же сами позволили писать матерные комментарии, рассказывать похабные анекдоты, трогать вас руками и критиковать без запроса? Ну вот. Теперь стойте смирно, пока вам пишут слово на лбу.

Знаете, кто спас эту странную художницу от гибели? Добрые люди вмешались и стали отталкивать агрессоров; пока эта дама терпела издевательства; она хотела выдержать именно шесть часов. Добрые нормальные люди ее защитили. Но так не всегда бывает.

Не всегда за нас заступятся; иногда нет рядом доброго человека. И наша самозащита - наша обязанность. Не нарушая чужих границ, защищать свои - это наше право и обязанность.

Так что не стоит слушать претензии агрессоров; зачем вы не даёте писать на себе разные слова или высказывать своё мнение о вас? Вот затем. Чтобы не случилось то, что случилось с этой художницей, которой пришлось долго восстанавливаться после своего эксперимента…опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet