Что бы ни случилось, боритесь и побеждайте

Жизнь так устроена, что она невозможна без борьбы. Каждый день преодолевая трудности, сражаясь с невзгодами, мы становимся сильнее. Мы учимся побеждать. Только так можно прийти к своей мечте. Важно помнить, что цена отказа от победы - это поражение.

Наверняка вы тоже замечали, как несправедливо, что в русском языке нет слова «победю». Когда мы говорим о том, что собираемся победить, приходится выкручиваться, используя существительное «победа» или глагол «побеждать»: приду к победе, победа будет за нами или моей, буду побеждать. А это всегда ослабляет значимость того, что мы собираемся сделать.

Выбор - побеждать

Возможно, это от того, что много веков было вытеснено из реалий существования желание победить или стать известным, до сих пор многие отечественные психологи, в отличие от западных, не воспринимают всерьез эту ценность, считая, что это баг психики, компенсация низкой самооценки. Тогда как на Западе естественно хотеть выигрывать и побеждать.

Или от того, что наша страна настрадалась, и победы чаще всего доставались тоннами крови.

Так или иначе нам приходится иметь дело с победами и поражениями каждый день. И нет человека, который бы искренне радовался поражению, если бы за этим не стояли какие-то выгоды.

Поэтому желание побеждать естественно. Мы все хотим побеждать. Даже в банальных бытовых вопросах.

Каждый день нам приходится преодолевать трудности, развивать свою силу духа, а тяжелые периоды и вовсе превращаются в постоянное сражение.

У каждого своя чаша страданий, свой вес того, что мы можем выдержать. Как бы осознанно мы не предпринимали шаги, трудности в жизни не обойдут стороной.

Поэтому победа — естественное условие нормальной жизни, хоть всегда есть и другой выбор, но он претит.

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Победа — это не вопрос сражения с кем-то, это вопрос сделать так, чтобы получилось; чтобы реализовать задуманное, пройти через свои трудности, сложить жизнь мечты.

Победа подразумевает борьбу. И она непросто даётся. Можно отказаться от борьбы, но тогда никогда не узнаешь, чего ты стоишь. Цена отказа от победы — поражение, которое мы терпим в битве с собой: мы не становимся лучше, не получаем ценный опыт, который делает нас мудрее, отказываемся от того, что любим. Когда мы побеждаем, каждый раз наша жизнь становится чуточку больше «СВОЕЙ» жизнью, а «СВОЯ» жизнь включает в себя всё, что мы любим.

Поэтому, что бы ни случилось, боритесь и побеждайте, вставайте после каждого поражения, рискуйте и пейте жизнь жадными глотками, не позволяйте себе отнять у себя мечту и ещё один день желаемой жизни.

Жизнь плещется у ваших ног, пока вы идёте в другую сторону.

Стремитесь, дерзайте и побеждайте! Чтобы когда-нибудь потом, отправляясь в последний путь, вы обернулись на свою жизнь и сказали себе «спасибо»! За то, что не сдались, за то, что дерзнули и сделали всё, что от вас зависело, и в итоге смогли!

Каждая секунда СВОЕЙ жизни дороже всех денег мира!

И когда тебе кажется, что на своём пути ты одна/один, помни: миллионы сердец движутся в том же направлении, что и ты.

Они приняли решение не сдаваться, во что бы то ни стало и вопреки.

Не упускай даже секунды, которую ты можешь потратить на создание жизни мечты: всё бесценное заложено в этой секунде.

Начни жить СВОЮ жизнь уже сегодня!опубликовано econet

Автор Макаренко Инна

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