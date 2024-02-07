Что бы вы не боялись потерять - однажды вы это потеряете

Все мы люди и вся наша жизнь состоит из привязанностей. И мы испытываем нестерпимую боль, когда теряем что-то, что было частью нашей жизни, таким родным и знакомым, и это абсолютно естественно. Но здесь есть две ловушки. Первая - мы наделяем свои привязанности качествами, которыми они не обладают. Близкий человек, к примеру - это любовь, забота, поддержка, понимание и многое-многое другое.

Две ловушки

Первая - мы наделяем свои привязанности качествами, которыми они не обладают. Близкий человек, к примеру - это любовь, забота, поддержка, понимание и многое-многое другое.

Работа - стабильность, самореализация... И вот мы теряем близкого человека, и нам кажется, что из нашей жизни теперь навсегда ушли любовь, нежность... и сама жизнь закончилась... Но это не так. Уходит человек, и это больно, но то, что вы получали от него - остается, на протяжении всей жизни это будет с вами, просто от разных людей, в разных проявлениях. И это касается всего, что вам дорого.

Вторая ловушка - нам кажется, что всё, что у нас есть хорошего и дорого, будет с нами вечно. Нам кажется, что мы и сами вечны. Мы умрем, а, соответственно, рано или поздно потеряем ВСЁ что у нас есть. Самое плохое, что может с вами случиться - это смерть. Стабильность - это иллюзия, её не существует, всё в жизни меняется, и это естественный ход вещей, которому не нужно противиться. Просто примите изменения в вашей жизни. Сейчас вам больно, потому что вы сопротивляетесь. Как только вы примите, почувствуете, что жизнь изменилась и теперь это - то, как вы живете, боль уйдет...

Есть упражнение, которое вам может в этом помочь: сядьте дома, расслабьтесь и начинайте очень медленно и связно дышать. При вдохе поворачивать голову направо, а выдыхайте при повороте головы налево. Начните мысленно погружаться в ту ситуацию, которая до сих пор с вами, которая приносит вам боль.

Посмотрите на неё сначала со стороны, затем постепенно войдите в неё, продолжая дышать, посмотрите на происходящее изнутри, может, даже в какой-то момент вы увидите всё, что происходило глазами других присутствующих там людей.

Почувствуйте, как на вдохе вы забираете все силы и эмоции, которые в ней оставили, а на выдохе - отдаёте всю боль и неприятные чувства, которые она вам причиняла. Это упражнение позволяет очистить душу и по-другому посмотреть на произошедшее.

Как избавиться от излишней привязанности?

Излишняя привязанность - это всегда страх. А вот какой именно зависит от конкретной ситуации, хотя все они переплетаются - может это страх остаться одной, может страх потерять счастье, может боязнь изменений, может потерять стабильность в жизни. Эти страхи идут вместе с недостатком любви к себе и самоуважения.

Рекомендации по устранению привязанности, тоже могут быть разными в зависимости от конкретного случая.

Общее, что можно сказать, это то, что всегда нужно помнить о том, что вы – УМРЕТЕ, и вы не знаете сколько вам осталось жить. И, что бы вы не боялись потерять - однажды вы тем не менее ВСЁ потеряете. И это не повод для печали, это повод чувствовать себя свободной уже сейчас. Человек, который рядом с вами - лишь попутчик, и вы не знаете, как долго вы будете вместе, и как скоро вы расстанетесь.

А расставание неизбежно - все мы друг с другом расстанемся, такова человеческая судьба. Стоит ли тратить время, когда вы вместе, на страхи и опасения? Любить - это значит желать человеку счастья, а с вами он или нет, это не важно. Потому что нужно быть благодарным за то, что этот человек вообще был или есть в вашей жизни.

Глядя на него, разговаривая с ним, думайте о том, что возможно это последний ваш день. Если отношения хорошие, просто радуйтесь этому, если отношения не такие, какие вам бы хотелось, подумайте, хотелось бы вам, чтобы вся ваша ЖИЗНЬ прошла именно так? Не противьтесь изменениям - доверьтесь Миру. опубликовано econet

Автор Лана Йеркандер

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet