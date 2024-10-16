Что делать, если у вас инфантильный муж

Можно ли изменить инфантильного человека и развить в нем мышление поведение взрослой, самостоятельной личности? Для начала стоит набраться терпения. Инфантильность берет начало в детстве, ошибках родительсткого воспитания. Вот эти ошибки и придется постепенно исправлять.

Что делать, если ваш партнер инфантилен? Рассмотрим это на примере с мужем, но вы легко можете заменить слово "муж" на "жена" или "взрослый ребенок".

Как быть, если муж инфантилен

Первое, что необходимо понять, что инфантильному человеку самостоятельно, без вашей поддержки, измениться трудно. Поэтому исключите сразу все упреки, обвинения и требования, это не работает, этим занимались его родители и в итоге то, что получилось, перед вами.

Вам необходимо принять, что рядом с вами взрослый с волевой и эмоциональной составляющей ребенка, вы сами выбрали его в мужья и если вы хотите остаться с ним, то вам и помогать ему во взрослении.

Не становиться мамочкой, которая будет опекать и жалеть свое чадо, а относиться к нему как к неразумному пока человеку, которому необходимо просто все объяснять и научить. Не воспринимайте, что он специально что-то не делает, назло вам, он просто не догадывается, что и как нужно делать, его этому не научили, у него нет такого опыта.

Не ждите, что ваш муж сможет догадаться, что вы, например, устали, и даже если вы скажите ему об этом, то он вряд ли предложит вам свою помощь. Скорее всего, последует ответ: "Раз устала, отдохни или не делай это вообще".

Эти слова вы обязательно воспримите неадекватно, а для него это нормальное состояние. Напоминаю, его эмоциональная сфера не развита. Поэтому не жалуйтесь на свою усталость, не ждите, что он поймет, что вам нужна помощь.

Ваша задача – приучить его к ведению домашнего хозяйства. Он за столько лет привык, что все делали за него, что другого поведения он просто не представляет.

Еще раз коротко: упреки, обвинения, требования и жалобы исключаем, как не решающие данной проблемы.

Давайте посмотрим, что можно сделать в такой ситуации, как можно исправить ошибки воспитания.

Исправляем ошибку 1. Жертвенность

Перестаньте все делать сами и при этом еще и обижаться. Ваша задача донести до мужчины, что он равноправный член семьи, который тоже несет за нее ответственность в равной степени, как и вы.

Доброжелательно, без нападок, сомнений и оправданий, задавайте ему вопросы о том, какие обязанности по дому он хотел бы выполнять, что из каких-то определенных работ он может взять на себя, что он думает по поводу... (любая возникающая проблема), как он хочет решить какую-то задачу.

Попросите его приготовить что-то самостоятельно для семьи, если вы не можете по какой-то причине (задерживаетесь на работе, приболели и т.п.). Приступая, например, к уборке квартиры, предложите ему: "Давай я сделаю это, а ты это".

Главное, показать мужчине вашу уверенность, в том, что он сам в состоянии что-то делать и решать, и что в какой-то момент подстраховывать его никто не будет, потому что каждый должен заниматься своим делом.

И главное не ругайте, если он приготовит что-то не очень вкусно, сделает не очень качественно, а поддержите его в том, что вы цените его усилия.

Пресекайте нытье мужчины на корню. Если ваш мужчина говорит, что он устал, не спешите сделать все за него, как делала его мама, скажите, что вы тоже устали, и тоже не хотите делать, но сама работа не выполнится, поэтому все равно ее придется сделать ему, потому что у вас есть свои обязанности. Если вы начнете баловать своего мужчину, то потом сами же будете страдать, что все делаете вы.

Исправляем ошибку 2."Тучи разведу руками" или я все проблемы решу за тебя

Если с исправлением ошибки "жертвенность" у вас все получилось, то исправляя вторую ошибку, вам необходимо показать или рассказать, как выполнить ту или иную домашнюю работу. Если нужно оплатить счета, то подробно рассказать – где, как и что необходимо сделать. Это для вас все элементарно, а для инфантильного человека это может показаться неразрешимой задачей.

Он никогда этого не делал и не имеет понятия – как это сделать, а та эмоциональная нагрузка, которая на него ложится, может его испугать и счета так и не будут оплачены. Когда все ясно и понятно, сделать это намного проще. А потом это может перейти уже в привычное действие.

Так же и с другими делами по дому, подробно рассказать, как стираются вещи, моется посуда и т.д. Подробно – это в последовательности выполнения: для стирки, например, что вначале необходимо рассортировать вещи по цвету, вещи одного цвета положить в стиральную машину, закрыть, показать, куда засыпать порошок и сколько, на какую кнопочку нажать и т.д.

Наберитесь терпения, покажите еще раз, если он сделает что-то не так, потому что с одного раза не всегда можно усвоить всю информацию.

Не старайтесь выдать всю информацию сразу относительно разных дел. Сначала обучите чему-то одному, пусть он выполнит это несколько раз. Дождитесь, когда он сможет ее выполнять качественно, без напоминания и эта работа станет уже его обязанностью. Только после этого приступайте к обучению следующей обязанности.

Никакой критики, усмешки, смеха и т.д. Всегда помните, что перед вами человек, который не только не умеет что-то, но и не знает как это что-то делать, он учится, а пока он учится, он может совершать ошибки. Только с таким терпеливым подходом он быстро освоит новые навыки, и они не будут вызывать в нем сопротивление.

Если он помыл посуду не очень чисто, спокойно покажите ему это и объясните, что необходимо сделать, чтобы посуда была чистой. На первом этапе обязательно хвалите, если он все делает правильно и самостоятельно, когда это станет привычным как для него, так и для вас, то хвалить можно уже не так часто.

Исправляем ошибку 3. Чрезмерная любовь, выражающаяся в постоянном восхищении, умилении, возвышении над остальными и вседозволенность

Чтобы исправить эту ошибку, необходимо научиться правильно хвалить. Что такое правильно? Хвалить за поступки. Это самодостаточного человека можно хвалить просто так, а взрослого с неразвитой эмоциональной и волевой сферой необходимо хвалить только за поступки, тем самым давая ему положительное подкрепление его действий. А вот ругать категорически запрещено, если вы хотите, чтобы он повзрослел.

Исправляем ошибку 4. Четкие установки и правила

Если вы хотите, чтобы рядом с вами был взрослый человек, а не ребенок-робот, приучайте его размышлять. И помните, что человек, который воспитывался на четких указаниях и правилах, не способен самостоятельно догадываться. Поэтому ваша задача – объяснять ему, зачем и почему.

Вы задерживаетесь на работе и хотели бы, чтобы ваш мужчина вам приготовил ужин, позвоните ему заранее и объясните ситуацию: "Я задерживаюсь, приготовь, пожалуйста, ужин для нас, так как я приду поздно и уставшая и вряд ли у меня хватил сил что-то еще готовить. А мне будет очень приятно идти домой и знать, что дома уже готов ужин, и мы сможем с тобой вместе посмотреть кино".

Поначалу слово "ужин" поменяйте на рассказ о конкретных действиях: "Приготовь, пожалуйста, макароны с фаршем (только то, что он уже умеет делать). Макароны лежат в шкафу на верхней полке слева, а фарш в морозильнике в нижнем ящике. Перед тем как поджарить фарш, разморозь его в микроволновке 10 минут, как я тебе показывала и только потом обжарь его, если ты чего-то не найдешь, позвони, найдем вместе".

И ни в коем случае не раздражайтесь, если он перезвонит вам, для него это пока очень сложная задача. А вечером обязательно дайте обратную эмоциональную реакцию, что вам очень приятна его забота.

Вам необходимо уйти от установок к полным объяснениям, зачем и почему, чтобы мужчина в следующий раз сам мог "догадаться", что необходимо сделать. И так относительно всего, не требования, а объяснения.

Если вы планируете какие-то изменения, то обязательно спросите его мнение, что он по этому поводу думает, чтобы он чувствовал свою сопричастность к этим изменениям, и они не явились бы ему как "снег на голову".

Исправляем ошибку 5. "Я сама знаю, что ему надо"

Чтобы ваш мужчина сам начал к чему-то стремиться, вам необходимо всегда интересоваться его мнением. Пусть сначала это будет предложение альтернативы: "Мы пойдем в кинотеатр смотреть кино или посмотрим дома?"

Когда он научится быстро определяться с выбором, тогда уже можно и задавать вопросы, чтобы узнать, что он хочет на самом деле. Почему это необходимо? Если вы все время будете решать что-то за него, старые стереотипы поведения снова начнут всплывать и вам все придется начинать сначала.

Подумайте, вам приятно, когда мужчина самостоятельно что-то решает? Вот и приучайте его к той мысли, что он тоже имеет право голоса.

Если вам не нравится его предложение, не спешите критиковать, а порассуждайте вместе, к чему это может привести. Здесь вашей задачей будет не "победить" "ну я же знала, что он опять ерунду предложит", а помочь ему найти другой вариант, не навязывая своего.

И потом, когда будет что-то сделано по его предложению, обязательно похвалите, какой он молодец, что предложил это. Подобным поведением вы даете ему возможность не бояться предлагать что-то свое и позволите развиваться его творческому началу.

Исправляем ошибку 6. "Мальчики не плачут"

Вашей задачей будет проявить интерес к внутренней жизни мужчины, почаще спрашивать, что он думает, чувствует, что с ним происходит. Это не значит, что вы должны спрашивать ежесекундно, но обращать его внимание на внутреннее состояние просто необходимо, чтобы он не замыкался в себе, а мог вам рассказать, что с ним происходит.

Выглядеть это должно, например, так: вы вместе посмотрели фильм, а потом обсудите его и узнайте, что при этом он чувствует, какие мысли по этому поводу возникают. Но никогда не критикуйте его ответ, помните, что его эмоциональная сфера не развита, и ему трудно определиться в своих истинных чувствах.

Если он почувствует доверие к вам, он сам начнет потихоньку раскрываться. И здесь вам тоже необходимо очень много терпения.

Исправляем ошибку 7. Перенос своего эмоционального состояния

Это та ошибка, которую наиболее сложно исправить. Но если у вас есть желание помочь близкому человеку, то это возможно.

Начинать надо с себя, научиться управлять своими эмоциями, осознавать, что выпуская "пар" на другого, вы не только не помогаете, а еще больше усугубляете свое непонимание того, что происходит, и еще больше увеличиваете пропасть между вами и вашим мужем.

То же самое уже делали его родители, в результат такого поведения – неразвитая эмоциональная сфера вашего мужа и выбор постоянного ухода от проблем. Стоит ли повторять их ошибку?

Если вы не чувствуете сил и желания помочь, то лучше и не браться за это. Вы осознали, что ваш муж с поведением ребенка, вас это не утраивает, и помогать вы ему не хотите, тогда лучше вам разойтись, ни к чему хорошему ваш брак не приведет, более того, вы лишаете шанса, как себя, так и мужа, построить удовлетворяющие вас и его отношения.

Если не вы, то кто-то другой сможет своей любовью изменить поведение мужа, признайтесь себе в этом честно и не мучайте ни себя, ни его. Отпустите человека и позвольте ему встретить другого, кто готов будет помогать ему взрослеть.

Если вы хотите не испортить себе дальнейшую жизнь неприятными воспоминаниями и не сломать жизнь некогда любимого человека, отпустите его без упреков и обвинений. Признайтесь себе, что это не ваш мужчина и пожелайте ему счастья, пожелайте ему встретить человека, который его полюбит и сможет помочь ему повзрослеть. Поймите, что это не вина его, а его беда и ему нужна искренняя помощь.

Если вы не сможете без чувства вины, а значит и без агрессии, отпустить человека, вы еще больше сломаете его жизнь. Неужели ваша правда, которую вы готовы ему навязать, важнее жизни человека, у которого и без вас слишком много проблем? Он не может самостоятельно измениться, у него просто нет базы, на которой возможны изменения.

Что делать, если вы нашли в себе черты инфантильности

Самое первое – это перестать обвинять своих родителей. Они воспитывали вас так, как умели. Умели бы по-другому, то и воспитали бы по-другому. Они просто переносили на вас шаблоны воспитания своих родителей, вот и все. Это тоже их беда, а не вина.

Неужели вы думаете, что они довольны тем, что получилось в итоге воспитания? Конечно, нет, более того, они искренне считали, что воспитывают вас правильно и совершенно искренне недоумевают, почему так получилось.

Второе, признайтесь себе, что вам необходима помощь, что на пути взросления вам нужен наставник. Если вы решили изменить свою жизнь и не знаете как, то смело обращайтесь за помощью, чтобы вам рассказали и показали, что и как необходимо делать. Не чтобы за вас сделали, а научили, как это делается. В такой помощи вам вряд ли откажут.

Не стесняйтесь просить своего мужа, жену или родителей, но всегда ставьте акцент на том, чтобы вас научили, а не чтобы сделали за вас, что вы сами хотите уметь обслуживать себя самостоятельно.

Мы все в чем-то инфантилы, и все мы учимся, и в 20, и в 40, и в 60 лет. Кто-то не знает, как правильно платить за счета, потому что он никогда этого не делал, кто-то не знает, куда обратиться за помощью, если в доме потек кран и т.п.

Обращайтесь за помощью к тем, кто это знает и умеет, кто владеет этим умением, и признайтесь честно, что вы просто этого пока не умеете, но очень хотели бы научиться. И ваша основная задача – действительно этому учиться – как правильно постирать белье, как приготовить еду, как научиться содержать в порядке свое жилище, как выглядеть опрятно и т.д.

Я не говорю сейчас о взятии ответственности за свою жизнь, поначалу это очень сильно пугает, и именно страх ответственности будет удерживать вас в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь.

Все необходимо делать постепенно. Чему-то научились, и только потом взяли на себя за исполнение этого ответственность. Научились стирать, стирка вас перестает пугать, и вы уже делаете это спокойно, уверенно и постоянно. Потом следующее. И так, раз за разом, вы сможете изменить в себе то, что мешает вам жить полной и счастливой жизнью, что вынуждает вас зависеть от других.

Обычно инфантильные люди боятся обратиться за помощью к психологу, и в этом их большая ошибка. Психолог – это тот специалист, который сможет вам помочь. Вот только необходимо прямо заявить свою проблему, с которой вы хотели бы поработать, потому что не каждый психолог захочет помочь вам, у него может быть другая специализация. А вам нужен специалист, умеющий работать с инфантильностью. Развить волевую сферу в какой-то степени вам могут помочь близкие, а вот эмоциональную – это работа специалиста.

Не отчаивайтесь, не все так сложно, если у вас есть желание и мотивация к изменениям. Дело намного хуже, если нет ни того, ни другого.опубликовано econet

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