Что делать, если вами манипулируют: 7 советов

Вы когда-нибудь чувствовали, что вас используют? Вам приходилось выполнять чьи-то пожелания либо приказы в ущерб себе? Если да, значит, вы стали жертвой манипулятора.

Манипуляция – это психологическое воздействие, при котором вы готовы совершить поступок, выгодный другому человеку. Манипуляторы любят играть на эмоциях и важно знать, как противостоять такому влиянию. Не позволяйте никому управлять вами, возьмите ситуацию под собственный контроль, вы не марионетка.

Помните о собственных правах

Вы заслуживаете уважения со стороны окружающих.

Вы можете выражать свои чувства и желания, даже если они противоречат мнению других людей.

Вы вправе отказать другому человеку, если не хотите выполнять его просьбу.

Вы имеете право защититься от любого вида угрозы.

Вы можете жить так, как считаете нужным, не смотря на мнение других людей.

Всегда сохраняйте границы личного пространства.

Правила борьбы с манипуляторами

1. Вы заметили, что человек часто меняет поведение – то груб, то вежлив, то бессилен, то агрессивен? Старайтесь минимизировать общение с ним. Соблюдайте дистанцию и не вступайте в диалог без острой необходимости. Обычно такие люди имеют детские психологические травмы, поэтому и «отыгрываются» на других. Попытки изменить этих людей бесполезны, спасать их – не ваша задача.

2. Не принимайте ничего близко к сердцу. Манипуляторы чувствуют слабости своих жертв и знают, как надавить на «больные точки». Общение с такими людьми часто вызывает чувство собственной неполноценности и вины. Если вы это чувствуете, поймите, что проблема может быть вовсе не в вас. Если человек не проявляет к вам уважения, завышает требования и занижает вашу самооценку – прекратите с ним общаться.

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3. Переключите внимание манипулятора на него самого. К примеру, если человек от вас что-то требует, а вы не хотите выполнять эту просьбу, задайте ему простой вопрос – «ты действительно считаешь, что твоя просьба разумна?» или «у меня разве не может быть своего мнения по данному поводу?». Таким образом вы будто ставите перед манипулятором зеркало и он смотрит в свое «отражение». Некоторые индивидуумы могут отступить в этой ситуации, другие же не станут даже слушать вас. В последнем случае вам нужна более эффективная тактика поведения.

4. Если от вас требуют что-то сделать незамедлительно и не желают слушать никаких объяснений – возьмите паузу. Скажите откровенно «я подумаю». У манипулятора не останется шансов переубедить вас, а у вас появится время, чтобы обдумать – согласиться или отказать.

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5. Не говорите «да», если внутренне этого не хотите. Поверьте, людям можно спокойно отказывать и при этом сохранять с ними нормальные отношения. Если не можете отказать напрямую, «смягчите» фразу, к примеру, можно извиниться и объяснить что на данный момент не имеете возможности помочь при всем желании.

6. Относитесь хладнокровно к любым нападкам. Не бойтесь дать обидчику отпор. Если вы проявите твердость характера, манипулятор вряд ли будет продолжать настаивать на своем. Согласно исследованием большинство обидчиков сами когда-то были в роли жертвы, безусловно, это не оправдывает их поведение, но об этом нужно помнить, чтобы стойко выдержать любой удар.

7. Не оправдывайтесь, если вас незаслуженно обвиняют, и найдите три причины, почему так произошло. Например, если коллега по работе обвиняет вас в том, что вы не помогли ему с отчетом, вы можете спокойно ответить ему, что он попросил вас о помощи слишком поздно, что ваш день был распланирован по минутам и в принципе составление отчета не входит в ваши обязанности. Такой подход позволит быстро завершить любые неприятные разговоры.

Если вы попали под влияние манипулятора, главное – будьте спокойны, не поддавайтесь эмоциям и защищайтесь. опубликовано econet

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