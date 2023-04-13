Что делать, когда ваш ребенок злится и действует вам на нервы

Принятие собственного гнева – это путь к достижению устойчивости. Постепенно ваш ребенок научится тому, что эмоции не опасны – их можно перенести, не переходя к необдуманным действиям, и они пройдут. Он научится облекать свои чувства и потребности в слова, - без того, чтобы нападать на другого человека – даже когда он в ярости

Когда дети выражают гнев, это действует родителям на нервы. Мы не считаем себя идеальными, но пытаемся быть любящими родителями. Почему же наши дети так злятся на нас? Многие родители отправляют разозленных детей в свою комнату «успокоиться». А что еще мы можем сделать?

Как научить ребенка управлять гневом: 15 последовательных шагов

Воздержитесь от инстинктивной реакции "борьба или бегство".

Выслушайте ребенка и признайте, что он расстроен.

Попытайтесь посмотреть на проблему с его точки зрения.

Не попадайтесь на крючок грубости и личный нападений.

Установите, какие ограничения необходимы, чтобы оставаться в безопасности, признавая гнев и выражая сочувствие.

Если ваш ребенок совершенно вышел из себя, не говорите с ним, за исключением выражения сопереживания и уверения, что он в безопасности.

Напомните себе, что истерика – это естественный способ помочь незрелому мозгу выпустить пар.

Помните, что гнев – это защита от угрозы.

Помогите ребенку оставить гнев в прошлом.

Оставайтесь как можно ближе.

Соблюдайте безопасность.

Не пытайтесь оценить преувеличенные эмоции.

Признание гнева поможет им немного успокоиться.

После того, как ребенок успокоится, вы можете поговорить.

Как насчет обучения?

Мы не можем рассуждать о причинах их поведения, когда они вне себя от ярости. Это не время, чтобы преподнести им урок и заставить просить прощения. Для начала нужно успокоиться.

Когда мы отправляем разгневанного ребенка с глаз долой, он действительно успокоится через какое-то время.

Но в тоже время он получит несколько недвусмысленных сообщений:

Никто не слушает, что тебя расстраивает и мучает. Никто не собирается помогать тебе решать проблемы, которые ты испытываешь.

Никто не собирается помогать тебе решать проблемы, которые ты испытываешь. Гнев – это плохо. Ты плохой человек, потому что злишься на нас и не знаешь, как выразить свою злость приемлемым способом.

Ты плохой человек, потому что злишься на нас и не знаешь, как выразить свою злость приемлемым способом. Твой гнев пугает нас. Ты сам отвечаешь за себя, когда дело доходит до управления такими сильными чувствами – мы не знаем, как помочь тебе.

Ты сам отвечаешь за себя, когда дело доходит до управления такими сильными чувствами – мы не знаем, как помочь тебе. Когда ты злишься, лучше всего подавить свои чувства и не выпускать их наружу (это означает, что они больше не будут находиться под сознательным контролем, и рано или поздно выплеснутся в еще менее управляемой форме).

Не удивительно, что многие из нас имеют проблемы с управлением гневом, с которыми мы приходим во взрослую жизнь. А это означает, что мы кричим на детей, устраиваем истерики партнерам или переедаем, чтобы избежать осознания нашего гнева.

Что мы можем сделать вместо этого? Мы можем помочь нашим детям научиться управлять своим гневом ответственно.

Большинство из нас с трудом представляют себе, что это означает. Все очень просто - ответственное управление гневом начинается с принятия нашего гнева, но при этом мы воздерживаемся от выражения его в действии, нападая на других.

На самом деле, когда мы готовы остановиться и обратить внимание на глубинные чувства, которые скрыты под нашим гневом, мы обнаружим обиду, страх или печаль.

Если мы позволим самим себе пережить эти эмоции, наш гнев растает. Гнев был лишь реакцией защиты от других, скрытых чувств.

Одна из самых важных задач с детства – научиться переносить обиды и неудачи повседневной жизни, не прибегая к неуправляемому, реактивному гневу. Люди, которые умеют делать это, способны работать с другими и управлять собой для достижения своих целей. Мы называем эту способность эмоциональным интеллектом.

Дети развивают эмоциональный интеллект, когда мы учим их, что все их чувства нормальны, и они всегда имеют выбор, как действовать.

Итак, когда ваш ребенок злится, используйте стратегию из 15-ти последовательных шагов:

1. Воздержитесь от инстинктивной реакции "борьба или бегство".

Сделайте несколько глубоких вдохов и напомните себе, что ничего чрезвычайного не произошло. Эта модель эмоциональной регуляции поможет вашему ребенку почувствовать себя в безопасности.

2. Выслушайте ребенка и признайте, что он расстроен.

Часто, когда люди не чувствуют себя услышанными, ситуация обостряется и чувства нагнетаются. Наоборот, когда ваш ребенок чувствует себя понятым, он начинает успокаиваться – даже когда не получает желаемого.

3. Попытайтесь посмотреть на проблему с его точки зрения.

Чем больше сочувствия вы проявите, тем с большей вероятностью ребенок обнаружит слезы и страх, спрятанные за гневом.

Вам нет необходимости соглашаться с ребенком. Просто признайте истинность его эмоций в данный момент. Как только дети почувствуют, что их услышали, их «правда» может поменяться.

4. Не попадайтесь на крючок грубости и личный нападений.

Родители часто обижаются, когда дети орут на них. Но ваш ребенок на самом деле не ненавидит вас, и не хочет новую маму или папу, или всего того, что он кричит в запале.

Он чувствует, что ему больно и страшно, и ощущает себя настолько беспомощным, что выкрикивает самую досадную вещь, которую только может придумать, - так чтобы вы узнали, насколько он огорчен.

Просто скажите: «Ой! Ты должно быть очень расстроен, чтобы сказать это мне. Расскажи мне, почему ты расстроен. Я слушаю тебя».

Ваш ребенок не «плохо ведет себя» и не «отвоевывает свои права». Он показывает вам доступным ему на данный момент способом, как он огорчен и разгневан.

Как только он осознает, что ему нет необходимости повышать голос или переходить в атаку, чтобы быть услышанным, и он находится в достаточной безопасности, чтобы проявить свою уязвимость, он сможет выразить свои чувства более подходящим образом.

5. Установите, какие ограничения необходимы, чтобы оставаться в безопасности, признавая гнев и выражая сочувствие.

«Ты вышел из себя! Ты можешь быть таким злым, каким хочешь, но драка – это не нормально, и не имеет значения, насколько ты расстроен. Ты можешь топать, чтобы показать мне, как ты злишься, но не драться».

6. Если ваш ребенок совершенно вышел из себя, не говорите с ним, за исключением выражения сопереживания и уверения, что он в безопасности.

Не пытайтесь поучать, рассуждать, увещевать или объяснять.

Когда ребенок испытывает прилив адреналина, не время объяснять, почему он не может получить то, что хочет или заставлять его признать, что он на самом деле любит свою младшую сестренку.

Просто признайте, как он огорчен: «Ты так расстроен от этого.. Мне жаль, что тебе так тяжело».

7. Напомните себе, что истерика – это естественный способ помочь незрелому мозгу выпустить пар.

Дети еще не имеют развитых нервных путей во фронтальной коре, чтобы контролировать себя в той степени, как это делаем мы.

Лучший способ помочь ребенку развить эти нейронные пути – это выражать эмпатию. После того, как мы поддерживаем детей в период истерики, они чувствуют близость и ощущают больше доверия ко взрослым. Чувствуя себя менее израненными в душе, они могут себе позволить быть эмоционально щедрыми.

8. Помните, что гнев – это защита от угрозы.

Мы видим угрозу снаружи, потому что носим в себе старые подавленные эмоций вроде обиды, страха или печали. Что бы ни происходило в данный момент, триггеры воскрешают эти давние эмоции, и мы приходим в ярость, стараясь вновь вытеснить и загнать их в подполье.

Поэтому хотя ваш ребенок может быть расстроен чем-то в данный момент, это может быть также следствием того, что он таскает с собой полный «рюкзак обид» и нуждается в том, чтобы выплакать свои давние слезы и пережить прошлые страхи.

Малейшее разочарование может ощущаться как конец света для ребенка, потому что все его старые чувства оживают вновь. Дети будут делать все, что угодно, чтобы дать отпор этим невыносимым чувствам, поэтому они приходят в гнев и набрасываются на окружающих.

9. Помогите ребенку оставить гнев в прошлом.

Если они чувствуют себя в безопасности, выражая злость, и родители воспринимают их эмоции с сочувствием, гнев начинает таять.

Гнев ребенка - это выражение слез и страхов, которые скрываются под ним. Смывая боль, обиду и грусть, мы заставляем гнев исчезнуть, и как только ребенок проявит свою уязвимость, исчезнет необходимость в гневе в качестве механизма защиты.

10. Оставайтесь как можно ближе.

Ваш ребенок нуждается в принятии близким человеком, который любит его, даже когда он злится.

Если вам нужно отойти, чтобы оставаться в безопасности, скажите ему: «Я не позволю тебе бить меня, так что я отойду немного, но я по-прежнему здесь. Когда ты будешь готов обнять меня, я рядом».

Если он кричит на вас: «Уйди!», скажите: «Ты велишь мне уйти, но я просто отойду, хорошо? Я не оставлю тебя в одиночестве с этими ужасными чувствами, которые ты испытываешь, но я отойду».

11. Соблюдайте безопасность.

Дети часто толкают взрослых, когда они расстроены, и если вы можете терпеть это и оставаться сочувствующим, подобное можно позволить.

Но если ваш ребенок бьет вас, уходите. Если он преследует вас, возьмите его крепко за запястье и скажите: «Я не хочу, чтобы сердитый кулак был так близко ко мне. Я вижу, как ты рассержен. Ты можешь поколотить подушку, которую я держу, но не драться». Дети на самом деле не хотят ударить нас – это пугает их и заставляет чувствовать вину.

В большинстве случаев, когда мы выражаем сострадание и дети почувствуют себя услышанными, они прекращают драться и начинают плакать.

12. Не пытайтесь оценить преувеличенные эмоции.

Конечно, они реагируют чрезмерно! Но помните, что дети испытывают ежедневные обиды и страхи, которые не могут выразить в словах и которые мы даже не замечаем. Они хранят их внутри себя, а затем ищут способы «разрядить» негативные эмоции.

Так что, если ваш ребенок вышел из себя из-за голубой чашки, и вы не можете прямо сейчас принести ему ее, в большинстве случае, дело не в чашке и не в том, что он требует.

Когда дети становятся плаксивыми и им невозможно угодить, им обычно просто нужно поплакать.

13. Признание гнева поможет им немного успокоиться.

Затем помогите ребенку успокоиться. Не анализируйте, просто сочувствуйте. «Ты действительно хочешь это, мне так жаль, дорогая».

Как только вы назовете чувства, скрытые под гневом, весьма вероятно, что его гнев утихнет. Вы увидите уязвимость или даже слезы.

Вернуть скрытые чувства на поверхность можно, фокусируясь на первоначальном триггере: «Мне так жаль, что ты не можешь получить то, что хочешь, милая. Я вижу, это так тяжело».

14. После того, как ребенок успокоится, вы можете поговорить.

Постарайтесь устоять перед желанием прочесть лекцию. Лучше рассказать это в виде истории, что позволит задействовать широкий спектр различных эмоций.

«Это были сильные чувства.. Каждому нужно поплакать иногда.. Ты хотел.. Я сказала «нет»… Ты был очень расстроен… Ты так разозлился… Ты был печален и разочарован.. Спасибо тебе, что ты показал мне, как ты себя чувствовал на самом деле…».

Если ребенок хочет поменять тему, позвольте ему это сделать. Вы можете вернуться к ситуации чуть позже в течение дня или перед сном.

Но большинство детей ХОТЯТ услышать историю о том, как они вышли из себя, кричали и плакали, пока это история, а не лекция. Это помогает им понять себя, и заставляет их почувствовать себя услышанными.

15. Как насчет обучения?

Вам не придется делать так много, как вы думаете. Ваш ребенок знает, что он вел себя неправильно. Это были сильные чувства, которые заставляли его чувствовать себя попавшим в чрезвычайную ситуацию, где допустимо нарушить правило о том, чтобы быть добрым. Помогая ему с эмоциями, вы делайте повторное нарушение менее вероятным.

Обратитесь к той стороне личности ребенка, которая хочет сделать лучший выбор в следующий раз.

«Когда мы по-настоящему злимся, подобно тому, как ты разозлился на свою сестру, мы забываем, как сильно мы любим другого человека. Он как будто наш враг. Правильно? Ты был очень зол на нее. Все мы злимся иногда, а когда мы очень злимся, мы можем даже драться. Но если мы делаем это, позже мы сожалеем о том, что мы обидели кого-то. Мы хотели бы забрать наши слова назад. Интересно, что ты мог бы сказать или сделать, вместо того, чтобы драться и обзываться?».

Принятие собственного гнева – это путь к достижению устойчивости. Постепенно ваш ребенок научится тому, что эмоции не опасны – их можно перенести, не переходя к необдуманным действиям, и они пройдут. Он научится облекать свои чувства и потребности в слова, - без того, чтобы нападать на другого человека – даже когда он в ярости.опубликовано econet

By Laura Markham

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