Что делать со стыдом

Многие люди отравляют себя сами собственным СТЫДОМ, повторяя себе снова и снова, какие они отвратительные монстры, или, даже без слов, просто вспоминая сцены собственного позора, угнетая себя. Важно понимать, что это ТОЛЬКО собственное отношение к себе. И его можно изменить.

Я уже давно не работаю в терапии, а потому мне мало приходится сталкиваться в работе с интересной темой стыда, и тем более - токсического стыда, но иногда мои клиенты задают мне вопрос: что с ним делать, со стыдом, когда хочется провалиться сквозь землю. Давайте разбираться вместе.

Когда хочется провалиться сквозь землю...

Во-первых, важно понять, про что вы стыдитесь.

Нарушили ли вы какие-либо собственные нравственные ценности? Убили кого-то? Украли что-то? Изменили? Предали? Совершили подлость? Обманули? Обидели слабого? Если да - то с вами все в порядке, так как вы просто переживаете раскаяние.

И лучшее, что вы можете сделать - это пережить это раскаяние, позволив ему изменить вас и глубоко внутрь принять нравственную норму так, чтобы ваши нравственные ценности укрепились. В этом случае избавление от чувства стыда равно избавлению от нравственных норм и ценностей. Есть вещи, от которых не нужно избавляться, так как они формируют ваш внутренний нравственный закон, иначе вы подавляете здоровую эмпатию и сострадание к людям, если вы избавляетесь от стыда в таких случаях.

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Другой вопрос - как не позволить стыду съесть вас с потрохами и оставить от вас одно воспоминание. Не смотря на тяжесть того, что именно вы совершили, вы способны меняться, если вы этого хотите. И если то, что вы нарушили, реально является для вас ценностью, очень важно просто признать это: это является моей ценностью и я очень сильно сожалею о том, что я нарушил её.

Проговаривая эту простую фразу, переводя свой стыд в горькое сожаление, вы сможете трансформировать стыд в более зрелое чувство - ответственности за свои действия. Горечь проживается и отпускает со временем, остается ценность. Однако, как любая тяжелая рана, она может напоминать о себе время от времени. В этом нет ничего неправильного.

Если же вы не совершали ничего, что явилось бы нарушением этических ценностей, то ваше переживание называется "страх отвержения", и он может быть столь сильным, сколь сильно вас отравляли в детстве презрением и отвержением значимые для вас люди.

Многие психологи в этом месте начинают с клиентом идти в его детство и искать, кого там за это наказать, но я не считаю это терапевтичным, исцеляющим. Я считаю полезным осознать, кто вы сейчас и найти, чем ваше сегодняшнее жизненное положение отличается от детского, где вы не могли выбирать отношение к себе и окружение.

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Присвоение себе своего взрослого статуса, прав и возможностей, обнаружение личных границ, которые отделяют вас от вашего детского окружения, в котором вы были отравлены жестким отношением, позволяет почувствовать свою силу и новые возможности поведения, которые в детстве были не доступны. И когда вы чувствуете эту силу и эти возможности, страх отступает.

Многие люди отравляют себя сами собственным стыдом, повторяя себе снова и снова, какие они отвратительные монстры, или, даже без слов, просто вспоминая сцены собственного позора, угнетая себя. Важно понимать, что это собственное отношение к себе. Что вы сами это делаете с собой. Никто другой. И что в вашей власти выбрать другое отношение к себе - то, которое вас взращивает, а не убивает.

С чувством вины все то же самое.опубликовано econet

Автор: Нина Рубштейн

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