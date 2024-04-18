Что и кому на самом деле должен мужчина?

Какие женщины придерживаются позиции, что мужчина им кругом должен? Брошенные, обиженные своими мужьями, уставшие быть сильными. Но на самом деле единственный, кому мужчина что-то должен - это он сам. Он должен стать сильным. А рядом с сильным хорошо всем: жене, детям, родителям.

Раньше слово «долг», «должна» употреблялось по отношению к женщине, занимавшей роль обслуживающего персонала. Но мировое движение феминисток добилось своей цели, мужской авторитет был посрамлен большими успехами женщин во всех сферах и теперь любая женщина тыкает в пузо своего слабого или ленивого мужика колючим упреком о том, что он тоже должен.

Может ли мужчина не быть никому должным

Обсуждение этого вопроса похоже на пинг-понг: взрослые люди жонглируют двумя утверждениями:

Да, должен.

Нет, не должен.

Ниже мы покажем третью позицию, которой не хватает стоящим по разные стороны этой баррикады.

Позиция #1: Настоящий мужчина должен!

Кто говорит об этом чаще всего? — обиженные женщины.

Так получилось, что в их судьбе произошли события, в которых мужчина причинил им боль. Поэтому они апеллируют к идее о том, что настоящий мужик — должен защищать, отвечать, добывать, любить и т.д. Короче делать все, чтобы ей снова не пришлось пережить страдания.

Наиболее часто о том, что мужчина должен, говорят женщины:

Брошенные в детстве своими отцами;

Брошенные или обиженные своими мужьями;

Уставшие быть сильными.

Иногда о том, что «мужчина должен» говорят — обидевшие мужчины. Но не все мужчины, а лишь те, которые честно осознали, что они причинили боль тем, кого любили. В связи с этим осознанием, к ним приходит чувство вины и одновременно стремление всем внушить идею о том, что «мужик должен»! Зачем они это делают? — затем, чтобы другие не повторяли их ошибок и не причиняли боль и страдание близким.

Вышеупомянутым женщинам нравится фрагмент из сериала «Физрук», в котором персонаж Фома внушает современной независимой героине идею о том, что он ей должен.

Трогательно, сильно, убедительно. Но есть и несогласные.

Позиция #2: Настоящий мужчина никому и ничего не должен!

Ни родителям, ни семье, ни детям — только самому себе, потому что он живет в первую очередь для себя! И когда он добивается успеха, то при правильном (не паразитарном) отношении к нему со стороны всех перечисленных, они автоматически получают бонусы, связанные с его победами. И все довольны, претензий нет.

Иногда с этим солидарны и женщины: преимущественно молодые, активные, целеустремленные и самостоятельно занимающие в жизни свое место под солнцем. Еще не до конца уставшие от этого.

Про бездельников, которые являются мужчинами лишь биологически, и которые тоже могут декларировать о том, что они ничего не должны я скромно промолчу.

Да, забыл про отдельную касту людей, которых я обожаю — это так называемые «духовно растущие» в промышленных масштабах. Они не идентифицируют себя ни с мужским ни с женским началом, скорее с космическим или божественным. Это люди, с которыми тяжело дружить,о чем-либо договариваться, точить лясы и заниматься приземленными делами, потому что они находятся в священном и хрупком контакте со сверхъестественными энергиями.

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Право не быть должным нужно заслужить

А для этого надо потрудиться.

Посудите сами, ведь, деятельному мужчине, который знает чего хочет и делает это, никому и в голову не придет говорить о том, что он кому-то что-то должен.

Если же близкие вам люди говорят, что вы, как мужчина что-то должны — значит, они на вас за что-то обижены. Узнайте в чем причина и если это возможно, удовлетворите просьбу близкого. Попросите прощение, если вы чем-то обидели родного. Ничего от вас не убудет. Не стоит отрицать, избегать или раздражаться по поводу фразы «должен» — это выдает в мужчине ребячество и незрелость.

Право не быть должным нужно заслужить! Трудом, усилиями, выполнением того, что предписано возрастом и положением, обучением, дисциплиной своего тела и духа. И делается это в первую очередь для самого себя! Не без удовольствия!

Если ты хочешь добиться сверхрезультатов в спорте — ты должен, вопреки лени, настроению, погоде — сделать еще один подход, отжаться еще один раз! Если ты хочешь добиться успехов в бизнесе, то это тоже 99% труда, настойчивости и усилий. Иногда человеку может улыбнуться невиданная удача. Но даже чтобы это произошло ты должен что-то делать. Под лежачий камень вода не течет.

Все мужчины рождаются слабыми. Запомните это, зайчики. Первые 8 лет развития мальчика определяют, будет ли он в будущем наносить страдания другим людям. А вот следующий этап его подростковой и юношеской жизни определяет, станет ли он сильным мужчиной. Переход от слабого к сильному всегда требует умения вытерпеть физическую боль и сознательное преодоления своих страхов! Тогда жизнь приобретает новую радость и удовольствия!

Пример: в племени Масаи (Восточная Африка) юноша не получает во владение землю, не допускается к общению с мудрецами племени, не посвящается в воины и не имеет доступа к женщине, пока не пройдет ритуал посвящения в мужчины. Чтобы племя признало его мужчиной, он ДОЛЖЕН самостоятельно убить льва. Только после этого он заслуженно получает все привилегии сильного мужчины. Он доказал, что в нем есть сила! Эти африканцы — нормальные пацаны. У них есть чему поучиться! Особенно современным цивилизованным мужчинам, привыкшим к декоративным условиям.

Вывод:

Речь о том, что «мужчина должен» заводят женщины, которых обидели отцы или мужчины, которых они любили и реже сами мужчины, которые эту обиду нанесли;

Единственный, кому мужчина что-то должен — это он сам. Он должен стать сильным. А рядом с сильным хорошо всем: женам, детям, родителям;

Право не быть должным мужчине нужно заслужить, работая над собой: преодолевая свои страхи, ставя цели, дисциплинируя свое тело, мысли и душу.опубликовано econet

Автор Андрей Жельветро

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