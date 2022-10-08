Не секрет, что в отношениях с детьми родители часто реализуют собственные амбиции. Мамы и папы своими действиями хотит изо всех сил продемонстрировать, какие они образцовые родители. И при этом прикрываются жертвенностью. "Я всю себя отдаю ребенку."

Что мы должны своим детям? Ничего. Они нам тоже ничего. То, что мы "должны" им в своей голове, мы хотели бы для себя и делаем вроде для них, но на самом деле для того, чтобы чувствовать, что мы хорошие родители. А большинству из тех, кто родил и воспитывает детей, важно так себя чувствовать или хотя бы выглядеть хорошими мамами-папами.

"Я для тебя всё, а ты..."

У ребенка есть потребности, которые ты можешь просто не увидеть и не понять, если будешь ориентироваться на себя и на то, чего бы хотелось тебе в детстве.

Иногда может казаться, что детские запросы огромны и тебе не под силу «вывезти» это. Это могут быть материальные желания вроде айфона или ноутбука, поездки в отпуск туда же, где отдыхали друзья. Такими запросами дети могут компенсировать что-то в ваших отношениях и пытаться добиться проявления внимания и любви. Что-то вроде «если купит, то точно любит». Стоит обсуждать это, а не обвинять ребенка.

Бывает, что ребенка «слишком много» - он постоянно требует внимания, лезет в разговоры, хочет, чтобы с ним играли. Мы не должны выжимать из себя все силы, пытаясь дать то, чего у самих нет. Возможно, он тревожится и ему беспокойно; не умеет играть самостоятельно и надо учить; ему одиноко и нужна компания; не выстроены границы – ваши личные и его; у вас разные темпераменты и вам сложно переварить такое количество внимания с его стороны. Это далеко не полный перечень возможных причин… Стоит разбираться что не так и почему ребенок так себя проявляет и настаивает на таком количестве контакта.

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Если ты вешаешь на ребёнка долги вроде "я для тебя всё, а ты..." он вряд ли проникнется искренней благодарностью. Скорее всего сбежит от такого контакта или будет привязан, но не любовью, а виной. И вряд ли вы оба будете счастливы.

Уложить это в голове и в сердце не просто... Если ты из "должников", то скорее всего со своими детками тоже будет трудно. Всё как обычно - либо "меня так растили нормальной выросла" (нет), либо "никогда не буду такой" (а какой быть не знаю)...

Просто расслабиться и любить нельзя. Раздирает виной, тревогой, злостью на себя, когда делаешь как мама или папа - ругаешь тем же голосом, теми же словами, обвиняешь, стыдишь. Само вылетает. Чтобы не вылетало, надо формировать себе внутренние опоры - "хорошую маму". Для себя. И твоему ребёночку точно достанется чуть более спокойная и счастливая родительница. А пока пробуй заменять "надо" и "должен" на "я хочу". Например, вместо "ребёнок должен получить образование" или "надо отдать его в лучшую школу" — "я хочу дать ему возможность..."опубликовано econet.ru

Автор Ананьева Анастасия

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