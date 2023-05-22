Что нам мешает навести ПОРЯДОК в доме и в ЖИЗНИ

Что будет, если выкинем старое и начнем жить хорошо и радостно сами, здесь и сейчас? Жизнь – это дом для нас самих. Есть ли у вас в ней место?

Когда вы начинаете разгребать завалы в том или ином уголке своего дома, то натыкаетесь на внутреннее сопротивление или чувствуете растерянность, а может даже злость или отвращение. О чем это все?Может о том, что мама заставляла в детстве вас приводить в порядок свою комнату и вы с тех пор ненавидите уборку? А кто тогда заставляет делать это сейчас? Мне видится причиной сложностей несколько моментов.

Почему так трудно навести порядок в доме и в жизни

Вина

Это про ненужные и дорогие подарки, про вещи, полученные от мамы или бабушки, про неудачные собственные покупки. Как можно выкинуть комплект нижнего белья, подаренного мужем и так неудобного тебе? Как можно отдать детские вещи, купленные мамой, которые физически невозможно износить в таком количестве?

Как можно избавиться от картины, которую ты так долго хотела купить и потратила неимоверные деньги, а спустя год она разонравилась?!

Стыд

Вот люди же годами работают, копят, а ты раздаешь налево и направо, не стыдно? Могла бы подумать, что делаешь, когда покупала! Причем, часто, мы стыдим себя сами. За что? За меняющиеся приоритеты, вкусы и желания.

Страх осуждения

Когда начинается чистка дома, находится немало вещей в хорошем состоянии, но уже не нужные нам. Каждые распоряжается ими по-своему. Отдает благотворительные организации или просто выкидывает. А бывает и знакомым. От которых можно услышать – зажралась? И опять пошли пункты 2 и 1. Для таких же невротиков, как я, совет – на активные вопросы, где та или иная вещь, например, подаренная, отвечайте, что сломалась или порвалась. Сильно.

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Зависимость

Вообще, вещь, подаренная Вам – Ваша, и вы ей распоряжаетесь, как хотите. Если это что-то дорогое и весомое и назрела необходимость продать, поменять, подарить, то не лишним будет обсудить предполагаемые манипуляции с дарителем. А вот если вас трясет при принятии решения избавится от любой мелочи, не согласовав с другим человеком, нужно посмотреть внимательно в ту сторону.

Чего вы боитесь? Потерять его благосклонность, лишиться поддержки или попасть под праведный гнев? Он вправе распоряжаться Вашим пространством, а быть может и Вами?

Застревание в прошлом

Это про фотографии, школьные тетрадки, мягкие игрушки, подростковые вещи и другие сентиментальные вещи, что связывают нас с прошлым. Сфотографируйте все и сделайте фотоальбом «по следам памяти». Кроме нас, это уже никому не интересно, только лишний мусор. А вот альбом можно притащить на вечер выпускников или разглядывать с внуками, вспоминая истории былого.

Неуверенность

А смогу ли выбрать что-то лучшее, вдруг опять сделаю неудачную покупку? Мне и так сойдет, другие как-то же живут и не жалуются. Мне больше всех надо что-ли? И мы живем с не очень удобной мебелью, не очень приятным шампунем, не очень красивой одеждой. А иногда и с не очень нужными людьми.

Столкновение с реальностью

Это про губную помаду, которую так и не использовали за пару лет, а так хотелось быть роковой красавицей. Про вечернее платье, для которого не нашлось второго повода одеть, а размерчик маловат стал.

Про коробку красок, толстенный самоучитель по рисованию, спортивную одежду и прочие атрибуты несостоявшихся хобби, занятий и увлечений. Это о невозможности расстаться с мечтой или даже так – невозможностью признать, что мечта перестала быть таковой, признать поражение. Увидеть реальность, в которой жизнь более прозаична и обыденна.

Жадность

Сколько денег и сил я потратила на эту коллекцию? Ну и что, что не читаю (ношу, занимаюсь …). Внукам достанется! Я платила, а кто-то даром получит? Ни за что! Мне самой еще пригодится!

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Разгребала как-то на огороде шкаф с одеждой 70 годов. Спрашиваю маму:

- Давай выкинем?

- Нет. Вот гости приедут, им пригодится!

- Шифоновые платья? 42 размера? На огороде?

Там правда были и халаты, но уже без пуговиц…

Страх наказания

А здесь про суеверия и приметы, когда вещь должна храниться во имя счастья, добра и здоровья. Свадебные платья, занимающие почетную треть шкафа. Жабы с монетами, обереги, несчастный цветок «женского счастья»…Есть ли у вас такие предметы?

Откладывание на черный день

Один сервиз праздничный, другой повседневный. Со сколами и разномастными тарелками. Мыло есть ручной работы, ароматное и нежное, но лежит в ящичке, а пользуются все обычным, специально купленным. Красивое белье стелется гостям, а сами спим на застиранном и заштопанным.

Что будет, если выкинем старое и начнем жить хорошо и радостно сами, здесь и сейчас? Жизнь – это дом для нас самих. Есть ли у вас в ней место?

Что вы привыкли делать, только впихивать и впихивать в нее, наполняя новыми ощущениями, событиями и людьми? Умеете ли очищать от ненужного, старого, сломанного и просто неприятного? Хватает ли в ней свободного пространства, чтобы увидеть свои потребности, оценить накопленное и умело им распорядиться? Может мама не зря заставляла делать уборку?опубликовано econet

Автор Вероника Гаптрахимова

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