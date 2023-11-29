Что нужно, чтобы вырастить психологически здорового ребенка. И что его наверняка покалечит

Как нездоровая атмосфера семьи травмирует ребёнка и к чему приводят последствия уже во взрослой жизни. Подумайте о психическом здоровье вашего ребёнка...

… Однажды я встретила женщину, потерянную настолько, что она вообще не доверяла себе, и все время меня спрашивала, как правильно поступить. Что это означает для меня? Как минимум то, что ее лишили связи с собой, и внушили, что она маленькая, глупая, и ничего не знает. При этом сообщили, что все остальные – большие, значимые, и знают как раз то, что ей нужно. Но в случае с ней все было еще трагичнее.

Ребёнок в атмосфере семьи

На каждую новую сессию она снова и снова приходила растерянной, и говорила, что не знает, чем себя занять. И опять спрашивала, что ей делать. Мы каждый раз начинали с самого начала, как будто не было предыдущей работы.

Я поняла, что эта женщина была брошена своими родителями, но не осознавала этого. Ее бросили одну справляться с жизнью, когда она была совсем маленькой, и ей пришлось как-то выживать.

В действительности семья у нее была, но в то же время СЕМЬИ не было. Мать была безразличной и «стыдной», какой дочери не хотелось быть, а отец – требовательным и «идеальным», и такой ей никогда не удавалось быть.

Она меня спрашивала: «Что мне делать? Я не знаю, что я хочу… Я чувствую постоянный стыд за то, что не делаю то, что нужно».

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Я ее спрашивала: «А как ребенок понимает, что ему нужно делать?»

Она не находила ответа.

…. Если атмосфера в семье живая, наполнена чувствами, то ребенок не думает, что ему делать. В живой атмосфере он просто живет. Он подходит к родителям, чтобы поиграть или попросить помощи, и уходит, если хочет поиграть один.

В живой атмосфере люди все время переживают настоящее, обмениваются опытом, ресурсами, делятся, приглашают к диалогу, игре, совместному переживанию событий.

В такой семье ребенок не думает, чем ему заняться, потому что он просто живет.

В тех семьях, где нет атмосферы семьи, где люди не любят друг друга, терпят, ругаются, ребенок тоже находит себе «дело». Он начинает поддерживать целостность семьи так, как он может. Вплоть до того, что может все свои ресурсы отдать на поддержку матери и (или) отцу.

…. Я наблюдала за своей клиенткой. Я замечала, какая она. Я возвращала ей ее, но она долго не слышала меня. Не могла поверить, что она именно такая, как я о ней говорю. Она же привыкла быть стыдной и плохой..

Она долго не верила, что она такая же ценная, как и все остальные. И ей не нужно спрашивать других, как ей жить.

Она еще долго боялась оставаться с собой наедине, потому что не любила, не признавала себя, боялась скуки, и пустоты.

В здоровой атмосфере дети наполняются ценностью и самоуважением. Они чувствуют себя такими же значимыми, как и все остальные, и поэтому верят себе и своему опыту, уважая себя за то, что сделали в своей жизни.

дети наполняются ценностью и самоуважением. Они чувствуют себя такими же значимыми, как и все остальные, и поэтому верят себе и своему опыту, уважая себя за то, что сделали в своей жизни. В нездоровой среде дети расщепляются, становятся не важными и не значимыми, и потому теряют доверие себе, и своему опыту. Они не верят в то, что могут опираться на себя, и постоянно ищут того, кто им скажет, как правильно быть женщиной, или растить детей, или как не чувствовать боль от того, что они сами, вслед за своими родителями, бросили себя.

…. В какой-то момент эта женщина смогла меня услышать. Наконец-то она поверила, что причина ее растерянности по жизни – это не собственная неспособность понять, как надо жить, а следствие глубокой травмы, которую ей нанесли.

В ту же секунду ее тело сотрясли рыдания, но одновременно появилась маленькая надежда, что она сможет доверять себе, и это наполнило ее радостью.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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