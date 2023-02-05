Что нужно сделать после того, как вы услышали неприятное

Вот, что нужно делать, если вы впечатлительный человек.

В жизни приходится видеть и слышать неприятное, тяжёлое, даже страшное. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Невозможно заткнуть уши и зажмурить глаза, хотя, честно сказать, впечатлительные взрослые люди так делают иногда - во время страшного фильма. Или переключают быстренько канал.

Это не моя история. Чужая. Я не беру ее себе!

А в жизни нет кнопки переключения. И мы добровольно выслушиваем печальные и трагические истории людей. Друзей, знакомых, родственников… Или жалобы больных слушаем и сочувствуем. Видим их страдания. Или из СМИ узнаем о трагическом случае и проникаемся сочувствием. Мы же люди. Это нормально - слышать, видеть, знать, участвовать.

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Но так плохо потом на душе! Мы постоянно думаем о том, что узнали. Это влияет на наше настроение и на наше здоровье в итоге. А может произойти вот что: с нами случится похожая история. Болезнь, авария, травма… Почему? А потому что мы подсознательно включились в чужой сценарий. Мы как бы сказали себе: «это может произойти с каждым! Никто не застрахован. Жизнь непредсказуема!».

Собственно, сочувствие и происходит потому, что мы представляем себя на месте другого. А от представления до реального воплощения события всего один шаг. Особенно, если вы впечатлительный человек.

Надо помогать и сочувствовать. Но «волшебная кнопка» для переключения каналов все же есть. Ее даже дети знают. Есть такое детское присловье: увидел мертвого голубя, например, надо быстро сказать: «тьфу-тьфу-тьфу три раза, не моя зараза!». Смешно? Немножко смешно. Но это момент психогигиены. Мы осознаём, что это не наша ситуация. Не наша судьба. То, что случилось, не имеет к нам отношения. Это не наша история, это печальная история другого человека. Нам она не принадлежит.

Мы окажем помощь, если нужно. Если нужно, выразим негодование или поддержим. Примем посильное участие, если оно необходимо. Но иногда от нас вообще ничего не зависит, мы увидели в сети или в телевизоре что-то неприятное, страшное… И надо сразу, как можно быстрее, осознать: это не наша история. У нас своя судьба. Свой жизненный путь. Мы не берём себе эту неприятную историю и не запечатлеваем ее в подсознании. Запечатлеть - значит, запечатать. Принять. А этого делать не надо.

Так и скажите себе мысленно: «Это не моя история. Чужая. Я не беру ее себе!». И этого вполне достаточно, чтобы защитить ранимую душу. И сэкономить силы для деятельной помощи, если она нужна.

Врач не может думать о каждом пациенте сутками, он утратит работоспособность. И меры безопасности против инфекции врач обязан применять.

Так и с добрым впечатлительным человеком. Надо переключиться на конструктивную деятельность. И дальше жить и работать. А «кнопку» переключения нажать просто. «Это не мое!», - дайте себе мысленный приказ и разъяснение. Этого достаточно для самосохранения.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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