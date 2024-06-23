Что поддерживает низкую самооценку?

Если у человека заниженная самооценка, определенные убеждения могут поддерживать это состояние. Люди с низкой самооценкой начинают верить в негативные вещи о себе. Они критично относятся к собственной персоне и создают для себя не помогающие правила.

Низкая самооценка означает, что ты не уважаешь себя. Если у тебя низкая самооценка, ты можешь стесняться или беспокоиться в присутствии других людей, думать о себе как о неспособном или резко критиковать себя, говоря себе такие вещи, как “ты глупый”, “ты никогда не справишься с этим” или “ты ничего не значишь”.

Когда у вас низкая самооценка...

Когда у тебя низкая самооценка, ты склонен воспринимать себя, мир и свое будущее более негативно и критически. Ты можешь чувствовать беспокойство, грусть, подавленность или немотивированность. Когда ты сталкиваешься с трудностями, ты сомневаешься сможешь ли ты справиться с ними.

Ниже мы рассмотрим распространенные причины, по которым самооценка остается низкой. Ты можешь посмотреть как обстоят дела у тебя и какие из этих причин более выражены.

Итак.

Слияние с убеждениями о себе

Люди с низкой самооценкой начинают верить в очень негативные вещи о себе. Например:

Я неудачник.

Я недостаточно хорош.

Я непривлекателен.

Я слабый.

Мысли-убеждения это не факты – это просто мысли. Действовать так, как будто твоя мысль-убеждение – это факт, и вестись на нее – может привести к неприятностям.

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Создание не помогающих правил

Если ты веришь, что твое основное убеждение истинно и находишься с ним в слиянии, ты можешь попытаться компенсировать это строгими "правилами жизни". Например:

Если я все делаю идеально, со мной все в порядке.

Я всегда должен угождать людям и никогда никого не подводить

Правила часто имеют благие намерения, но когда они слишком строги или негибки,

они приводят тебя к неудаче. Когда это происходит, ты в конечном итоге начинаешь верить в свое основное убеждение еще сильнее.

Критикующее отношение к себе

Возможно, ты научился критически разговаривать с самим собой потому что так с тобой разговаривали другие. Ты можешь даже подумать об этом, как о способе мотивировать себя. Самокритика включает в себя высказывание таких вещей, как:

Я неудачник.

Я никогда не пойму это правильно.

Самокритика редко бывает лучшей формой мотивации. Эмоционально это имеет тот же эффект, что и издевательства или нападения со стороны кого-то другого, и это может заставить тебя чувствовать себя побежденным и деморализованным. Когда ты критикуешь себя, ты, возможно, несправедливо относишься к себе. Спроси себя: стал бы ты так разговаривать с другом?

Слияние с негативными прогнозами и бесполезное поведение

Когда ты нарушил (или можешь нарушить) одно из своих правил жизни, твое основное убеждение-самоопределение "активируется". Это может повлиять на то, на что ты обращаешь внимание, и на то, что ты думаешь. Ты можешь начать делать негативные прогнозы о том, что может произойти:

Я все испорчу.

Что, если я их расстрою?

Негативные прогнозы вызывают беспокойство, и ты можешь попытаться сделать что-то, чтобы предотвратить худшее:

Чрезмерно готовиться, чтобы не испортить все.

Умиротворять и быть очень милым, чтобы никого не расстраивать.

Если нам приходится делать что-то, чтобы не чувствовать себя каким-то, то тем самым мы подтверждаем и укрепляем свою веру в то, что мы такие.

Итак, в поддержании низкой самооценки участвуют определенные стратегии, описанные выше. Слияние с убеждениями о себе побуждает к действиям, чтобы компенсировать это убеждение, что с одной стороны подтверждает факт, что это так, с другой стороны ведет к действиям, которые часто оказываются избыточными или не работающими. Критическое отношение к себе создает дополнительное напряжение, а слияние негативными прогнозами ведет к негибкому поведению и подтверждению прогнозов.опубликовано econet

Автор Крыжановский Кирилл

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