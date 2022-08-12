Что превращает женщину в тетку?

Никто не может уловить тот момент, когда прекрасная девушка превращается в тетку. Мужчины страшно возмущаются, считают, что их жестоко обманули, подсунули некачественный товар и подумывают о том, как бы сдать его обратно и поменять на другой. Откуда же берутся тетки?

Такие классические варианты теток, имеющих лишний вес, отсутствие интересов помимо семьи или работы, в одежде, напоминающей мешок из-под картошки, с короткой стрижкой - их можно встретить в любом уголке планеты. Какие же они – тетки?

Теткам всегда все надо

Они отравляют учителям жизнь – постоянно переспрашивают, уточняют, высказывают свое мнение, когда его никто не спрашивает. Они делают замечания чужим детям и взрослым. Также они ведут себя на собраниях, заседаниях, выполняют все общественные поручения и достают несознательных коллег тем, что в очередной раз собирают деньги на общественные нужды - класса, школы, дома, день рождения коллеги и так далее.

Она замужем

Давно и прочно. А как последний аргумент в споре, использует фразу: «А мой муж считает, что…». Этим она одновременно стреляет сразу несколько зайцев – сообщает присутствующим о своем статусе, бесит незамужних и разведенных, выводит из-под удара себя и всем сообщает какой у нее замечательный и мудрый муж. Если он при этом присутствует, то приосанивается, втягивает живот, и с тоской думает о юных девушках, которые при всех своих несомненных достоинствах, на такой подвиг не способны.

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Любит посплетничать

Своя жизнь особой радости не вызывает, поэтому она с интересом наблюдает чужую. И неважно где происходят события – в ярком сериале или с троюродной сестрой соседки. Все детали подробно обсуждаются, выносится суровый приговор и прогнозы на будущее. Если у ближайших родственников и коллег ничего интересного в данный момент не происходит, то всегда остается уйма актеров и звезд, которые уже просто не знают, чем еще можно шокировать теток. И благодарные тетки успешно шокируются, радуя звезд.

Тетка знает - как правильно

Тетки прожили жизнь и прекрасно знают, как лучше. Этим они дико раздражают молодежь, потому что регулярно дают советы, о которых никто не спрашивает, предсказывают, что из затеи ничего не выйдет, постоянно подозревают всех в самом худшем. И что самое обидное – постоянно оказываются правы, чем еще больше раздражают. Они никогда не стесняются высказать все, что думают, прямо в глаза любому гражданину. И не важно, кем он является – депутатом, полицейским, готом или нетрадиционалом. Все обреченно прикрывают глаза и мечтают прибить тетку на месте. Но тетки не прибиваемы изначально.

Тетка самая мудрая

У любой тетки всегда найдутся ответы на практически все вопросы. Они всегда знают, что нужно сделать и готовы поделиться истиной в последней инстанции, причем абсолютно бесплатно. Они знают, чем лечить рак, как наладить личную жизнь, где найти работу и что большинство проблем начинается в голове. Тетки являются знатоками человеческих душ и прирожденными мозгоправами, которые способны легко и без особых усилий выклевать мозг кому угодно.

Теткам не нравятся полутона

Она предпочитает все вещи называть своими именами, знает только черное и белое. Своя жизнь катится по давно налаженным рельсам – прямо и без перекосов. Того же желает и другим. Тетка с подозрением относится ко всему новому, не доверяет априори, предпочитает сначала опробовать на других – как бы чего не вышло, а то мало ли какие последствия могут быть. А всех, кто живет иначе, она сразу именует безответственными раздолбаями или извращенцами. О чем сразу же и сообщает прямо в глаза.

Когда женщина становится теткой?

Женщины становятся тетками, когда чувство долга заставляет их наплевать на собственные интересы и здоровье, и тащить на себе груз всех забот. Это те же самые милые девушки, которые пытаются растянуть полученную зарплату на весь месяц, заплатить долги, умудриться всю семью вкусно кормить, и как-то попытаться купить необходимые вещи. Причем на себя всегда не хватает, как времени, так и денег.

А разве она по доброй воле проверяет уроки или платит репетиторам подрастающих детей? Женщина всего лишь пытается дать возможность своим детям получить приличное образование, и втайне надеется, что они будут жить лучше, чем она.

Почему у теток лишний вес? Наверное, потому что в перерывах на работе она перекусывает бутербродами, потому что очень хочется есть, так как позавтракать она опять не успела – собирала мужа на работу, старшего в школу, гладила, отыскивала спрятавшийся носок, дописывала сочинение, повторяла стишок с младшим.

Тетку измордовали добрые советы стройных девушек, которые потоком на нее льются со всех сторон – питаться морепродуктами и экзотическими фруктами, наладить полноценный сон и в обязательном порядке шесть дней в неделю заниматься гимнастическими упражнениями в спортзалах. А еще делать массаж, посещать сауну, плавать в бассейне, перестать беспокоиться и купить модную одежду.

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А ей так хочется просто посидеть и отдохнуть, и хоть бы несколько минут ее не трогали. Тетка уже согласна на болезнь с высокой температурой, как повод полежать целый длинный день в тишине. Но, подозревает, что и этого ей не дадут сделать, потому что муж будет возмущенно хлопать дверцей холодильника, и спрашивать: «А что, в этом доме опять нечего есть?», дети - безуспешно разыскивать свои вещи, обязательно позвонит деятельная свекровь, беспокоящаяся мама, и вишенкой на торте станет неожиданный налет гостей.

Бедных теток уже заклевали за их нелепый вид, страшную стрижку, за леность и нежелание постоянно «прокачивать свои профессиональные навыки»! А тетки покорно кивают головами, соглашаясь с тем, что да – они такие несуразные, и сами виноваты в том, что муж загулял, конечно, ведь разве может она теперь сравниться с милой беззаботной девушкой. А сами несутся домой с пакетами продуктов от последней акции в «Пятерочке», думая о том, что надо убрать в квартире старых свекров, помочь написать эссе старшему, сделать поделку младшему и еще кучу домашних дел.

Тетки постоянно ужимают себя ради интересов других людей, экономя на себе. И многим из них, следовало бы просто сказать спасибо. опубликовано econet.ru

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