Что происходит, когда на "СПАСИБО" мы отвечаем "НЕ за ЧТО"

Важно ли благодарить? Это вопрос риторический. А принимать благодарность? Зачем? Часто так вопрос и не стоит. Психолог Галина Балахонская размышляет на тему благодарности

Тема благодарности важная. Многогранная. Я думаю, у каждого свои отношения с благодарностью. И своё отношение к благодарности. Я не буду стараться охватить все семантические, культуральные и прочие аспекты темы благодарности. Я сейчас хочу затронуть чисто практическую сторону. Ну, или одну из сторон. Поделюсь своими мыслями, не претендуя, так сказать, на всю полноту охвата.

Про благодарность

Как мы благодарим? И как мы принимаем благодарность?



Вот давайте представим себе ситуацию. Мы что-то сделали для человека. Или, может быть, дали ему что-то, что ему было нужно. И человек, получивши от нас это, говорит нам: "Спасибо.".

Как мы отвечаем на это его "спасибо"? Какие возможны варианты? Надо ли вообще отвечать на "спасибо"? Вот как вы думаете?

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Казалось бы, чего проще. Но ведь порой люди испытывают неловкость и затруднения. Как реагировать? Хотя чаще всего и не задумываются, но...

На самом деле вариантов не так и много. Два. Можно принять эту благодарность или не принять.

Вариант, когда мы получаем благодарность и принимаем её - это про баланс в отношениях.

Равновесие "брать - давать" в отношениях очень важно. Когда каждая сторона участвует в этом на равных. И все удовлетворены. И довольны.



И другой вариант, когда мы не принимаем и говорим: "Не за что". Или: "Не стоит благодарности". Про что это?

Про то, что мы, может быть, стесняемся принять благодарность, потому что нам кажется, что ничего такого мы и не сделали. Ничего важного. Так, ерунда какая-то. А по сути это - про обесценивание.

Мы фактически говорим человеку, который нас благодарит, что то, что мы для него сделали, никакой ценности из себя не представляет.



Мы - обесцениваем то, что мы сделали для человека. То, что мы дали человеку. Обесцениваем свой вклад в то, за что человек нас благодарит.

Ну, в общем-то, обесцениваем свои действия. А по сути - обесцениваем себя.

Потому что, допустим, нас воспитали в убеждении, что надо быть скромными. Не выпячиваться. Свою ценность не выставлять на показ. То есть ценными самих себя считать нехорошо.

Вот это глубинное обесценивание самих себя и вылезает в этом "не за что" или "не стоит благодарности"...

Ну ладно бы мы обесценивали только себя... В конце концов, это же наш выбор. Хоть это и грустно.

Но ведь мы таким образом обесцениваем и даваемое!

Какой вывод можно сделать?

Говоря "не за что" или "не стоит благодарности", мы обесцениваем то, что другой человек получил и что для другого человека важно.

И обесцениваем право другого человека ценить то, что для него ценно (ведь именно поэтому он нас и благодарит)! Фактически мы говорим человеку, что он от нас получил какую-то ерунду, о которой и говорить-то нечего...

Мы же при этом, если уж называть вещи своими именами, вторгаемся в мир другого человека со своими оценками, что там важно для него, а что нет. Ну, это если совсем уж пафосно.

Да, конечно, для нас отданное может быть и мелочью или легко. Может быть, оно и так. Но это - для нас. А другому-то человеку оно - нужно.

Поэтому его ценности хорошо бы уважать! (Конечно, при этом хорошо бы уважать и себя)

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А теперь давайте представим себя на месте человека, которому хотелось и было важно что-то получить. Мы попросили - и нам дали это. Мы рады и довольны. И говорим: "Спасибо!" От всей души.

А в ответ: "Да не за что!"

Ну и как вам это?

Не знаю, как у вас, а у меня возникает несколько неприятное чувство какой-то неловкости. Или отверженности. От моей благодарности - отмахнулись. Представили её как что-то лишнее. Как будто обесценили.

И обесценили исполнение моего желания.

Какие чувства при этом могут возникать? Ну, например, досада. А, может, и ещё что-то.

Я думаю, вряд ли кому это нравится.

А ведь что за таким может стоять? Когда человек обесценивает даваемое им другому? Часто за этим стоит его собственная низкая самооценка. Ощущение себя недостаточно ценным. Мол, я ничего особенного не делаю (потому что и неспособен ни на что значимое) и поэтому благодарить меня не за что. Я, разумеется, немножко утрирую, но... Печально? Печально.

А теперь пофантазирую...

А какая бы реакция другого человека на мою благодарность мне бы, например, понравилась? Мне бы понравилось, если бы мне ответили с приветливой улыбкой.

Обязательно ли мне нужно само слово "пожалуйста"? Когда как. Иногда оно очень даже уместно.

Но если "пожалуйста", то без душевного надрыва. А просто спокойно и с достоинством.

А можно и "на здоровье". Тоже мне бы подошло.

Или "Был рад вам помочь".

А ещё в ответ на моё "спасибо" мне бы подошло сказанное с улыбкой: "И вам спасибо. Мне приятно было сделать это для вас".

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Ну, конечно, возможны варианты. Но как по мне, так главное, чтобы реакция на моё "спасибо" обязательно была одобряющая и принимающая!

В общем, в основе благодарности - взаимное уважение. Признание ценности другого человека. опубликовано econet.ru.

Автор Галина Балахонская

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