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Что происходит с вами, когда вы кому-то не нравитесь? 

Источник: facebook.com 08 ноября 2023 7028
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✅Одним из ключевых моментов в процессе взросления и принятии себя я считаю принятие того факта, что мы можем кому-то не нравиться и от этого не становимся хуже. Скажете, очевидно? Но это не так. Объясняет Аглая Датешидзе.

Что происходит с вами, когда вы кому-то не нравитесь? 

Я знаю многих людей, которые с чувством полной внутренней правоты высказывают свое недовольство кем-то, но теряются и рассыпаются, если кто-то недоволен ими. Они буквально бледнеют на глазах и не знают, что делать. Во многих людях живет желание всем нравиться. Это происходит из-за того, что человек оценивает себя не по внутренним критериям, а по оценке окружающих. И, соответственно, постоянно требует подкрепления извне.

Какую реакцию вашей душе вызывает критика со стороны окружающих и почему?

Также есть плотная связка между тем, что человек кому-то не нравится, и тем, что он вообще плохой. Внутри нет разницы между отвержением конкретного действия и отвержением человека в целом. Из детского сложного опыта отдельность, непохожесть на других, воспринимается как дефект. Как будто если ты кому-то не нравишься, в тебе есть дефект. Как будто это не свидетельство того, что ты отдельный и существуешь в своей индивидуальной жизни, а причина стыдиться, печалиться и исправить себя или обесценить других. 

Нахождение собственных критериев оценки себя дает понимание, что ты именно такой и в этом твоя индивидуальность. Выработка собственных критериев оценки мира важна для того, чтобы понимать, какой именно жизнью ты хочешь жить. 

Собственные критерии оценки себя не значат, что ты становишься глух к мнению окружающих. Просто все это ты сопоставляешь со своей внутренней шкалой и принимаешь решения. 

Что происходит с вами, когда вы кому-то не нравитесь? 

Скажете, очевидно? Но прислушайтесь, какую реакцию вашей душе вызывает критика со стороны окружающих? Неприятно и хочется защищаться, или вы готовы принять это как еще одно мнение? Когда вы узнаете о том, что вас кто-то не любит, есть ли у вас желание сразу обесценить этого человека и сказать что он "сам дурак"? Или вы готовы к своей отдельности несовместимости с некоторыми людьми? Есть ли внутри скрытая обида или страх? 
Ощущаете ли вы себя отвергнутыми всем миром, если кто-то один не любит вас? 

По каким критериям вы оцениваете откуда в душе и в теле берет начало ваша самооценка? Какова шкала? Умеете ли вы принимать и поддерживать себя? Конструктивный критиковать, одновременно сохраняя позитивный образ себя. И какое значение имеет для вас мнение окружающих? Сложные базовые вопросы.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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аглая Датешидзе психология отношения

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