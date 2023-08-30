Что произойдет, если вы перестанете быть УДОБНОЙ

Считать вас СТЕРВОЙ будут только те, кто уже не может вас использовать в своих целях и интересах.

Когда вы перестанете быть просто "удобной", покладистой и вечно со всем согласной и наконец начнете любить, уважать и ценить себя и свои желания и потребности, то для многих, кто привык, что вы просто "удобная" вы автоматически сразу станете "стервой" . И знаете что? Это прекрасный комплимент, серьезно! Поверьте мне, это совсем не большая «плата» за то, чтобы вы снова вспомнили о себе и своих собственных желаниях. Я и сама когда-то через это прошла.

Почему вы превратитесь в стерву

Да, сначала я немного переживала, что обо мне так "плохо" думают, но потом я поняла, что так обо мне думают только те, кто уже не может меня использовать в своих целях и интересах, а почему меня вообще должно интересовать мнение таких вот людей?

Когда вы перестанете быть удобной для многих вы сразу станете стервой. Ведь те люди, которые действительно любят и принимают меня, они наоборот - поддержали меня и даже сказали, что восхищаются тем, какой смелой и уверенной в себе я стала. Им бы тоже так хотелось, но как раз не хватает той самой смелости отказать кому-то, если их о чем-то просят, даже если им совсем не хочется этого делать. А вот мне хватает и я действительно счастлива от этого!

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Все дело в том, что чем больше вы будете себя уважать и если вдруг у вас появятся собственные желания и взгляды, тем больше неудобной вы будете становиться для тех, кто к этому не привык. Ведь вас больше нельзя использовать и теперь с вашими интересами придется считаться. Но это и хорошо, ведь теперь вас будут окружать только те люди, которые действительно будут вас уважать , ценить и любить прежде всего как личность, а не только как «удобное приложение» к их жизни.

Они будут рядом, но не потому, что вы можете им что-то дать или как-то удовлетворять все их потребности, а просто потому, что вы – это вы и ем больше никто не нужен. Это касается и личных отношений в том числе. Ведь теперь вам не достаточно только того, чтобы на вас обратили внимание, немного почесали за ушком, "выгуляли и накормили" и вы уже счастливо виляете «хвостиком» - теперь вы знаете себе цену и требуете к себе уважения.

Теперь вы знаете, что заслуживаете понимание, заботу, терпение, поддержку, любовь, чувство защищенности, умение слушать, уважение к вашим желаниям и выбора и уважение к вашему эмоционального состояния. Да, вы действительно заслуживаете всего этого, а самое главное - вы готовы сами давать тоже самое, но только достойному человеку и именно так все и должно быть.

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Но почему-то до сих пор многие женщины предпочитают продолжать жертвовать своими потребностями и интересами ради сохранения некоего воображаемого счастья в отношениях с мужчиной. Продолжают закрывать глаза на то, что их не устраивает и даже прощать измены и все ради чего? Ради того, чтобы рядом просто кто-то был ... И от этого становится невероятно грустно…

Поймите, что из-за ощущения собственной недостойности и отсутствия уважения к себе, вы сами приучаете людей относиться к вам как к собачонке, которая всегда «виляет хвостиком» и приносит тапки в зубах. Ибо вы сами считаете, что лучшего отношения просто не заслуживаете.

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Но вы действительно достойны большего, чем думаете. И хотя вас могли приучить думать, что женщина должна быть тихой, покладистой, одним словом «удобной» - сначала удобным для родителей ребенком, потом удобной для мужа женой - это далеко не так.

Поэтому вы получите то, на что действительно заслуживаете только тогда, когда искренне поверите в то, что вы действительно это заслужили. Поверите в свои желания, в свое собственное Я и в свою жизнь. Только поверьте в это. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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