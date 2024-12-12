Что скрывает твоё бессознательное?

За пределами нашего сознания простирается непознанное бессознательное. Оно движет, управляет нами. Эта техника поможет вам выяснить, что же скрывает ваша бессознательная сфера. Берем карандаш и лист бумаги и рисуем ромб...

Сегодня я предлагаю сделать одно простое упражнение, которое позволит тебе узнать бессознательные, то есть неосознаваемые причины, которые могут стоять за твоей проблемой.

Узнайте свои скрытые смыслы

Тебе понадобится карандаш и лист бумаги. Мы будем рисовать ромб.

Я буду объяснять на примере.

Напиши вверху в центре свою проблему одним словом или словосочетанием. Например: одиночество. Теперь от этого слова ставим 2 стрелки вниз и быстро, не задумываясь пишем две ассоциации к этому слову. Первое, что придёт в голову. В моём случае получилось скука и грусть.

Теперь от каждого из этих двух слов опять по две стрелки вниз, и опять не задумываясь 2 ассоциации. Две для слова скука, и две для слова грусть. К этому моменту у тебя должен получиться треугольник. Одно слово вверху, 2 чуть ниже и 4 слова ещё ниже.

В моём примере к слову скука я нашла ассоциации: свободное время и просмотр телевизора. Грусть ассоциируется у меня с осенью и слезами.

А теперь, от первых двух слов (свободное время и просмотр телевизора) я ставлю 2 стрелочки вниз, направленные друг к другу. Сейчас нужно найти объединяющую их ассоциацию. Очень быстро, не думая. У меня получилось – удовольствие. Теперь объединяем осень и слёзы – депрессия.

Итак. 4-й ряд имеет опять только 2 слова. У меня это удовольствие и депрессия. И их мне тоже нужно объединить одной ассоциацией.

Для меня удовольствие и депрессия одновременно ассоциируются с мазохизмом.

А теперь ставим знак равно между самым первым и самым последним словами.

Итак, в моём случае Одиночество означает для меня мазохизм. Неожиданно, но точнее не скажешь.

Узнай свои скрытые смыслы.опубликовано econet

Автор Фрюхауф Алёна

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