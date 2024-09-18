Что способно разрушать мужчину в отношениях с женщиной

Отношения между полами - это бестселлер нашего времени. Порассуждать лишний раз об этом полезно как профессионалам от психологии, так и непрофессионалам. Мужчины живут меньше женщин. Может быть, женщины сами хотят, чтобы так было? Звучит как-то дико, но давайте подумаем, и порассуждаем вместе.

Прочитала сегодня печальную статистику: Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности. Согласно исследованию, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет. В общем-то, этому есть вполне понятные любому русскому человеку объяснения. Политические и экономические потрясения в нашей стране не обошли никого стороной.

За шаг до депрессии

И что же получается – мужчины оказывается не такие сильные и крепкие? А женщины как былиночки на ветру: горюют, плачут, но как-то приспосабливаются, и живут дольше своих мужей, любимых мужчин и просто хороших приятелей.

Чтобы нашим русским мужчинам было уж не совсем обидно, можно заметить, что такая тенденция есть во всех странах. ЖЕНЩИНЫ ВЕЗДЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ.

Как же так? Почему природа наделила именно женщин такой хорошей выживаемостью в любых условиях? И почему именно женщин? Пока я писала это, стало даже как-то жалко мужчин. Будь я мужчиной, то уж точно возмутилась бы от такой несправедливости.

Мужчина нужен, если война, стихийные бедствия, кран починить или ребенка сделать?

И вроде получается, если нет ни войны, ни стихийных бедствий, долг Родине по восполнению прироста населения худо-бедно выполнен, то и все – ценность мужчины в глазах природы падает с головокружительной быстротой.

В общем-то, отчасти природу можно понять. Женщина после середины жизни (это в наше время лет так после 50) уже старается следить за собой сама: она ходит к врачам, в спортзал, старается правильно питаться. И даже просто меньше ест, потому что боится поправиться. И, чтобы помогать воспитывать внуков, женщин вполне достаточно, а то самим родителям делать будет нечего.

Природе с такой женщиной удобно и приятно.

А что же делает мужчина после середины жизни? Он не очень-то следит за собой, пока гром в виде чего-то серьезного не грянет. Он в этом возрасте уже в меру ленив, чтобы не только яростно желать быть защитником и первопроходцем, но и хотеть просто ухода на бытовом уровне. К тому же возрастной мужчина по прежнему много ест и претендует на молодых женщин, которые ему во внучки годятся. А вот своими родными внуками он не всегда вообще интересуется, как, впрочем, и детьми.

Я думаю, что все это слегка выбешивает нашу МАТЬ-ПРИРОДУ. А раз она и сама вроде МАТЬ, то что же вы от нее хотите. Конечно, она встает на сторону женщин и готова прореживать возрастных мужчин, как дополнительную нагрузку на хрупкие женские плечи.

И что же сами женщины по этому поводу думают?

С одной стороны, женщинам грустно, что мужские ряды их ровесников редеют. Потому что они к ним привыкли, да и потому что ровесников много не бывает.

Но, с другой стороны, если самим женщинам от присутствия своих ровесников-мужчин ни тепло, ни холодно, то они и не просят МАТЬ-ПРИРОДУ оставить им побольше таких мужчин.

Итак, грустный вывод напрашивается сам собой.

Предостережение №1.

Обращаюсь к мужчинам после середины жизни. Еще раз напоминаю – это условно после 45-50 лет.

Как аукнется – так и откликнется.

Если вы перестаете напрочь видеть, слышать, и вообще замечать своих ровесниц женского пола, то будьте уверены, что МАТЬ-ПРИРОДА с молчаливого согласия этих самых ваших ровесниц, возьмет вас на заметку. И, как только это произойдет, то у вас есть все шансы подкрепить печальную статистику нашего времени.

Итак, мужчин и женщин много чего может связывать. И тут не только ПРИРОДА-МАТЬ об этом позаботилась, но и общество, в котором мы живем. Но я бы хотела сейчас рассмотреть только одну часть – эмоциональную.

Т.е., мужчин и женщин часто связывают сильные чувства, такие как любовь, верность, привязанность и т.д. Но есть тут и подводные камни, о которых я хотела бы поговорить отдельно.

Начну немного издалека.

Мужчины и женщины одинаково хотят любить и быть любимыми. И так, чтобы это было сильно долго и по-настоящему. Однако, мужчины в России с упорством маньяка начали предъявлять к женщинам очень высокие критерии отбора. Т.е, женщинам приходится думать и том, чтобы быть вечно молодыми, красивыми и стройными, одновременно успевать получить очень хорошее образование, в том числе и кулинарное, а также сделать карьеру и оставить время для рождения детей. Но даже, если женщина все это и успеет получить до середины жизни, то ей вовсе не гарантируется уважение и поддержка со стороны любимого мужчины или мужа во второй половине жизни.

А женщины, хочу вам заметить, очень ценят стабильность. Они старательно вкладываются в отношения, чтобы они были стабильны. И что же на выходе? Чем ближе к пенсионному возрасту, тем больше вероятности услышать: «Я люблю другую женщину. Тебе надо научиться жить без меня».

В общем-то, отношения это, действительно, не кабала, в которую если впрягся, то и тянешь пожизненно. Все-таки отношения должны дарить радость в любом возрасте. И что делать, если любовь ушла, и из чувств к своей жене или любимой женщине остались только раздражение и нежелание быть рядом?

Не могу тут не проявить сочувствие к мужчинам. Некоторые из них, разрывая душу в клочья и наступая на горло собственной песне, продолжают жить в семье. Бедной жене, правда, как правило, тоже не позавидуешь. Муж ее и критикует по всякой ерунде, и лишает простых радостей, вроде совместной прогулки на свежем воздухе или похода на выставку и в кино. Она часто не понимает, почему так происходит, списывает это на скверный характер стареющего мужа, или хуже того начинает копаться в себе в поисках причин внезапных приступов раздражения и гнева у мужа.

А чаще ларчик просто открывается… Надоела стареющая жена и размеренная семейная жизнь, хочется движухи и новых впечатлений. Или на горизонте уже маячит женщина, с которой хочется ходить в кино и гулять по улицам.

Бедные мужчины, как им трудно в современной жизни, полной соблазнов и приключений. Поэтому российских мужчин можно смело поделить на две категории:

1.«Стоики» – это те, которые готовы стоически жить в семье до последнего дня. Среди них, безусловно, есть хорошие и порядочные семьянины, которые искренне и беззаветно любят своих жен с первого до последнего дня, и за всю жизнь им никогда не хочется ничего поменять. Но их заметное меньшинство в группе «стоиков». Думаю, что процентов 20. А большинство – 80 процентов, это злобные страдальцы, которые отравляют жизнь и себе и своим женщинам только за то, что сами не готовы разорвать семейные узы, и налаживать свою семейную жизнь тоже не готовы. Если только понарошку… Многие жены «стоиков» хорошо знают не понаслышке, чем заканчивается невинная просьба сходить вместе на концерт или на прогулку. А для тех, кто не в курсе, я могу быстро и в красках это описать.

Мужчина дает себя уговорить. Женщина ликует и радуется. Но потом в последний момент у мужчины появляются срочные дела, или он начинает критиковать свою жену (не так оделась, плохо выглядит), или отвратительным оказывается уже само мероприятие (скучно, бездарно и кругом одни идиоты). В общем, женщина в итоге жалеет, что все это затеяла.

2.«Эпикурейцы» – это те, которые гоняются только за свежими и сильными чувствами. Т.е., как только уже не хочется со всех ног бежать домой к любимой женщине или нужно садиться за стол переговоров по поводу спорных планов на жизнь, то мужчина делает смелый однозначный вывод: «Любовь прошла, и пора расставаться». Здесь тоже есть свои 20 процентов, которые расстаются, хотя бы что-то объяснив и пообещав дружескую поддержку в будущем. Но основные 80 процентов – не хотят никаких разговоров. Это для них пустая трата времени и нервов. В их картине мира женщина, которой дают отставку, будет только истерить и напоследок трепать нервы. А общаться дальше с бывшей возлюбленной тоже не представляется возможным по этим же двум причинам.

Итак, получается, что современный мужчина очень бережет свое чувство душевного комфорта. Бережет при любом раскладе, и, когда сцепив зубы, остается с уже нелюбимой женой до конца жизни, и, когда бежит при первых признаках скуки к другой женщине.

Т.е., разбираться в отношениях не хочется, налаживать – скучно, а расстаться по-хорошему нет никакой возможности.

Вот я опять обращаюсь к мужчинам, к мужской логике и к разуму.

Как вы думаете, женщины на такое отношение точно не ответят? А, если ответят, то, как они ответят?

Не хочу вас пугать, дорогие наши мужчины. Я просто хочу вас предупредить, что женщины умеют не только истерить и бегать за бывшими любимыми. Женщины – это еще и та половина человечества, которая умеет по-разному выражать свои чувства, в том числе и чувство обиды и гнева.

Предостережение №2.

То, что я часто вижу на своих психологических консультациях, позволяет мне сделать вывод о практически мистической силе женского любящего сердца.

Если женщина очень любит, то она дает мужчине много сил и энергии. Она способна быстро поднять его на ноги после болезни, уберечь от серьезных проблем, и вообще спасти от смерти.

И все это женщина готова подарить мужчине только за то, что он есть в ее жизни. Она дарит свое душевное тепло до тех пор, пока чувствует или надеется на взаимность и уважение.

А теперь представьте с какой силой маятник может полететь в другою сторону, если женщина почувствовала себя преданной или униженной.

Мужчины, я бы на вашем месте боялась преданных вами женщин.

Ведь, если разрушительные чувства обиды и гнева от предательства не направлены внутрь этой несчастной женщины, то я даже не знаю, куда надо спрятаться мужчине, чтобы не получить по башке.

Итак, мужчины подумайте еще раз о том, что на эмоциональном поле женщины всегда выигрывают. И еще подумайте о том, как сделать так, чтобы женские эмоции, обиженных вами женщин, не снесли вам голову в буквальном смысле этого слова.

На днях я все-таки решила посмотреть скандально обсуждаемый фильм «Матильда». Художественную ценность этого фильма обсуждать не берусь, но для психологов там точно есть много чего интересного. Причем, того, что вне времени и дискуссий о возможности или невозможности обсуждать личную жизнь царственных особ на широком экране.

Итак…

Я бы остановилась на очень интересном психологическом аспекте выбора спутника жизни. Точнее, официального супруга или супруги.

Существует такой мужской, вроде бы полусерьезный, но вполне риторический вопрос: «Почему мы любим одних, а женимся на других?»

А ведь, действительно, ПОЧЕМУ?

Я, точно знаю, что не одна молодая девушка и взрослая женщина проливала горькие слезы, в поисках ответа на этот вопрос.

В фильме «Матильда» такой вопрос тоже возникает и у зрителя, и у главных героев. Понятно, что диалоги с экрана не могут претендовать ни на историческую достоверность, ни на истину в последней инстанции, ни на психологический совет на все времена. Однако, в фильме как, впрочем, и в реальности находятся люди, у которых есть опыт жизни с супругом, который изначально не был любимым и желанным.

Итак, что говорит в фильме мать своему сыну-наследнику: «Ты привыкнешь. И будешь счастлив, как и мы с твоим отцом». Причем, имея в виду, что и она сама и ее будущий муж перед вступлением в брак хотели бы видеть рядом совершенно других партнеров. Но были вынуждены сделать иной выбор.

«Почему все так сложно даже сейчас?» - спросите вы. Ведь у большинства из нас нет никаких внешних условностей, которые бы обязывали что-то непременно учитывать. А царей у нас вообще давно нет.

Тогда получается, что есть какие-то внутренние условности, которые мы сами себе задаем, и сами же и соблюдаем. Похожи ли эти условности, на те, от которых в фильме страдает наш последний русский царь?

Давайте разбираться…

Итак, первая условность. «Социальный круг».

Это про то, что мой партнер поможет мне войти в определенный круг людей, который для меня важен. Тут все почти так же, как и у царей. Если у партнера (его семьи или ближайшего окружения) есть некий социальный статус, то это может быть настоящей ловушкой для желающих этот статус приобрести во чтобы то ни стало. Т.е., в этом случае любовь-любовью, а желание денег-перспектив-власти никто не отменял. В некоторых семьях, ни разу ни царских, дополнительно могут быть еще навязаны чувства долга и вины. Эти чувства, между прочим, очень мощный мотиватор, не только для царей.

Вторая условность. «Она слишком хороша, чтобы я ее удержал».

Довольно часто мужчина так боится потерять любимую женщину, что так и не решается на ней жениться.

«Мне ее не удержать, я пока еще чего-то там не достиг» - объясняет и себе и окружающим такой мужчина. Вот когда-нибудь я все брошу к ее ногам, или она сама меня найдет, потому что я буду восхитительно известен и привлекателен для многих женщин. А пока здесь и сейчас мне ее не удержать.

Т.е., если мужчина не очень в себе уверен, то он может испугаться своих сильных чувств и сбежать от них. Есть еще миф о том, что мужчине опасно сильно любить свою жену, иначе она будет им вертеть, как собака хвостом.

Между прочим, в фильме есть фраза, над которой я смеялась от души: «Тебе пора вылезать из-под юбки своей балерины». Что-то в этом слышится вечное – сильно любить для мужчины вроде бы даже как-то стыдно. Так сильно любить – это для слабохарактерных.

Третью условность можно смело присоединить и ко второй, но я бы все-таки выделила ее как самостоятельную. «Пусть это останется самым лучшим воспоминанием в моей жизни».

Нам - женщинам скорее всего этого не понять, но мужчины в глубине души очень надеются, что их любимая женщина никогда не изменится. Однако, здравый смысл им все-таки подсказывает, что этого точно не случится, поэтому мужчина часто предпочитает закрепить свою великую любовь только в воспоминании. И благополучно женится на другой женщине, чтобы всю оставшуюся жизнь вспоминать под шум дождя с грустью, иногда со светлой, иногда не очень, про былую любовь. Это может быть хорошим оправданием своего странного отказа даже тогда, когда в результате мужчина так и не женится ни на ком. Кроме того, сильное светлое чувство может оказаться просто хорошим ресурсом для жизни.

«Как же жаль, и как это все глупо и несправедливо» - воскликнет сейчас женская половина человечества. И будет абсолютно права.

Глупо жить с одной женщиной, и думать или даже мечтать о другой.

Несправедливо делать заложницей своего лукавого выбора ни в чем не повинную женщину, на которой женишься. Особенно, если еще и убеждать не только себя, но и ее, что так и выглядит семейное счастье.

А потом мы еще и удивляемся, что практически половина мужчин не доживает до 65 лет. Где уж тут дожить до глубокой старости при таких социально-экономических потрясениях, и таких потомственных тараканах в голове.

Я не думаю, что какой-то фильм или другое художественное произведение гарантировано поможет увидеть глубину собственных заблуждений. Да и психолог тоже вряд ли сможет взять за руку и отвести в светлое будущее.

Предостережение №3.

Выбор всегда есть. Только стоит помнить, что соглашаясь на что-то, ты неизбежно отказываешься от чего-то. И тут главное ничего не перепутать.

Моя клиентка Света плачет горючими слезами. Ее любимый человек, с которым она встречалась больше года, молчит уже несколько недель. Конечно же, он молчит не просто так. Они поссорились, сильно. И первые дни ей тоже не хотелось его ни о чем спрашивать. Но потом Света первая написала робкое: «Привет. Как дела?» Но любимый не ответил. Потом он не ответил и еще на пару таких же безобидных вопросов. И молчит до сих пор. А она практически сходит с ума, ломая голову над причиной его молчания.

Я с грустью смотрю на нее и вспоминаю еще одну клиентку, которая так же проплакала почти всю консультацию, повторяя и повторяя: «Почему же он так поступил…»

Мужчины не очень любят выяснять отношения. Это правда. И когда они хотят закончить отношения – тем более.

Чтобы не писали в разных умных книжках про правильное расставание, но чаще всего люди расстаются так, как умеют: иногда в надежде убежать от возможной боли и дискомфорта, иногда сознательно желая эту самую боль причинить партнеру.

Про те случаи, когда человек хочет убежать от возможной боли, вроде бы и добавить нечего. Ну, слаб человек, ну, хочет себе соломки подстелить, бежит как раненый зверь то ли от себя самого, то ли от чего-то еще. Но безобидно так бежит, без навязчивой цели отомстить или уничтожить. Вполне себе такая понятная каждому из нас стратегия. Безусловно, не самая приятная для другой стороны, которая мечется в неведении.

Кстати, моя вторая клиентка Аня с похожей историей, про которую, я писала выше, целый месяц думала, что у них с молодым человеком все хорошо. Просто он попросил ее временно пожить у родителей, пока не закончит ремонт в своей квартире. И через какое-то время пропал. Просто перестал брать трубку. Она так разволновалась, что кинулась к его родителям. А те очень удивились и сказали, что их сын еще пару недель назад объявил им о расставании, потому что у него появилась другая девушка. И уже познакомил родителей с этой девушкой.

В картину мира Ани такое расставание никак не укладывалось. Ее молодой человек также как и в случае со Светой накануне их расставания строил совместные планы, говорил нежные слова.

Когнитивный диссонанс. Такое модное сейчас словосочетание. Т.е, на словах (а часто и на глазах, а иногда и на уровне чувств) одно – на деле в виде поступков совершенно другое.

И взрыв мозга и чувств – КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

Однако, если на клетке с тигром написано «Слон» - не верь глазам своим. Т.е., можно, конечно, строить свои собственные воздушные замки, придумывать немыслимые оправдания и давать себе надежды. Но сермяжной простой правды это не изменит. Мужчина ушел по-английски, не попрощавшись.

Я думаю, что в случае со Светой – это тоже может оказаться правдой. И времени прошло достаточно, чтобы нашлись хоть какие-то слова для своей девушки, пусть даже уже и бывшей. Да и она сама просила ответить хоть что-нибудь (надо отдать ей должное – она не требовала и не настаивала на ответе).

Однако, хочу еще раз заметить, что просто внезапное исчезновение – это еще не самый болезненный способ расстаться. Потому что иногда внезапное исчезновение – это хорошо продуманная стратегия.

«Зачем все так сложно?» – спросите вы. Причин может быть довольно много. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Не хочу расставаться, но я так решил.

Мужчины существа решительные и деятельные. Поэтому довольно часто им кажется, что сильные чувства им мешают достигать каких-то других целей в жизни. Поэтому они могут просто принять такое решение в один миг, как выключатель переключить. И все – перед вами уже другой человек. Это может обрушить мир женщины, пусть даже и не надолго, но все-таки обрушить. Потому что, тут может иметь место и тот самый когнитивный диссонанс и искусственное отключение чувств. В общем, полный набор для незавершенного действия.

Хочу, чтобы она за мной побегала.

При всей комичности подобной стратегии, для женщины это довольно неприятная ситуация. Возможно, ее мужчина и не хочет с ней расставаться, но ведет он себя так, как будто уже расстался. Не отвечает, не дает никаких намеков. И все в надежде, что женщина будет добиваться разговора и ответов на свои вопросы. В общем, будет бегать и унижаться.

Но довольно часто такая стратегия мнимого расставания и приводит к реальному расставанию. Оба устают, теряют доверие, веру и надежду. А дальше выяснение или налаживание отношений становится уже не актуальным. Самым неприятным в такой стратегии является то, что сам процесс так выматывает, и испепеляет душу, что обе стороны (а не только женщина) могут потом долго восстанавливаться.

Хочу, чтобы она страдала.

Это самая опасная стратегия. И как любая форма мести, очень разрушительная для самого человека, который выбрал подобную стратегию.

Так почему же находятся желающие выстраивать подобные стратегии?

«Она не хотела делать так, как я ее просил. Она издевалась надо мной» - практически митинговал один из моих клиентов. Так оно было на самом деле сказать трудно, поскольку этот мужчина не готов идти на переговоры со своей девушкой. До мести там дело не дошло, но он балансировал на грани. Очень хотелось заставить страдать бывшую возлюбленную. Хотя формально этот мужчина ничего такого особенного не делал. Он просто не хотел обсуждать вопросы разъезда и финансовые вопросы. Поэтому то, что могло быть решено в одном разговоре, растягивалось на недели переписок через друзей и соц. сети. В результате, были разного рода потери с обеих сторон, но мужчина сдаваться не собирался. По-своему он даже был горд собой. Горд тем, что создает неудобства своей бывшей любимой женщине, и заставляет ее страдать. Конечно, после таких расставаний ни о какой дружбе или приятельских отношениях речь уже не идет. Кроме этого в подобные стратегии втягиваются еще и другие люди, которые по воле случая оказались рядом.

Итак, в завершении хочу сказать, что расставание – это испытание для любого человека. Испытание для разных уголков его души.

Предостережение №4.

Расставание – это не одна обидная фраза, и даже не единственный тяжелый разговор. Расставание – это нелегкий процесс ни одного дня.

И, как в любом процессе, в процессе расставания может что-то пойти не так: не так, как вам бы хотелось, не так как вы себе до этого представляли. И вообще просто совершенно не так.

Если вдруг вы заподозрили, что это именно ваш случай, то попробуйте сделать над собой очень маленькое усилие, и сделайте очень маленький шаг навстречу вашему партнеру. Этот шаг нужен вовсе не для того, чтобы вы опять непременно вновь соединились (хотя иногда так тоже бывает), а для того, чтобы отпустить друг друга по-хорошему, оставив в душе место для тех минут радости и счастья, которые непременно были в ваших отношениях.опубликовано econet

Автор Наталья Панфилова

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