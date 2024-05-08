Что такое эффект плато и почему иногда ничего не получается

На каком-то этапе жизни мы теряем "компас", не понимаем, куда нам двигаться дальше. Опускаются руки, теряется мотивация. Кажется, что не происходит никакого развития, уходит смысл. Это эффект плато. Что можно предпринять в подобной ситуации?

На пути к достижению цели наступает момент, когда кажется, что вы находитесь в тупике. Результата будто нет, куда двигаться дальше — непонятно. В этой мертвой точке теряется мотивация, хочется все бросить. Рассказываем, почему это происходит и что с этим делать.

Как выбраться из жизненного тупика

Что такое эффект плато

Эффект плато — это достижение уровня, на котором прежние знания, навыки уже не способствуют прогрессу. Тогда поставленную цель приходится достигать другими способами, но какими — человеку пока что неясно. Чаще всего с таким блоком сталкиваются люди, которые учатся чему-то новому. Но на самом деле этот эффект возникает в любом виде деятельности: в спорте, обучении, на работе, в личной жизни.

Например, студенты могут получать меньший результат, несмотря на приложенные усилия. Или при изучении иностранного языка вы можете столкнуться с трудностями при прочтении уже знакомого вам текста: кажется, что ни одно слово не понятно.

Объясняется это таким феноменом, как экспоненциальная природа забывания, его описал Герман Эббингауз. Он же выдвинул гипотезу о том, что метод интервального повторения помогает преодолеть эффект плато.

Эффект плато был упомянут в книге Джошуа Фоера «Эйнштейн гуляет по Луне». В ней говорится о теории трех стадий, ведущих к эффекту плато. Первая — когнитивная, она подразумевает поиск стратегий для эффективного достижения цели. Вторая стадия — ассоциативная. На ней вы с наименьшими усилиями получаете максимум результата. Последний этап — автономный (также известный как эффект плато). На нем вы можете действовать на автопилоте, прилагать меньше усилий, однако прежние способы решения уже не работают. Тогда приходится придумывать что-то новое.

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Как преодолеть эффект плато в процессе достижения целей

Эффект плато был популяризирован в книге Боба Салливана и Хью Томпсона «Эффект плато: переход от застревания к успеху». В ней описаны распространенные причины плато и способы их преодоления. Делимся некоторыми из них.

Причина №1: привыкание

Человек может привыкнуть практически ко всему. Поэтому некомфортные условия со временем становятся терпимыми, сложные физические упражнения кажутся не такими уж и тяжелыми, даже друзья или партнеры в какой-то момент перестают нас привлекать тем, чем привлекали раньше. Эффект плато наблюдается и в процессе лечения: реакция на конкретное лекарство постепенно снижается, что требует увеличения дозы или изменения препарата.

Как преодолеть:

Разнообразьте привычную деятельность, обстановку или отношения. Это даст новые ощущения и запустит новые мыслительные процессы.

Причина №2: неудобное расписание

Если вы долгое время упорно работаете над какой-то задачей и впадаете в ступор, скорее всего, стоит сделать перерыв или сменить деятельность. Помните: даже любимое занятие может привести к эмоциональному выгоранию.

Как преодолеть:

Пересмотрите свое расписание, добавьте в него слоты для отдыха. Они необходимы для того, чтобы перезагрузиться и накопить силы.

Причина №3: перфекционизм

Перфекционизм, на самом деле, не помогает вам сделать что-то лучше, а, наоборот, мешает. Если вы не позволяете себе совершить ошибку, каждый шаг становится настоящим испытанием.

Как преодолеть:

Не оценивайте каждый свой шаг в процессе. Фиксируйте результат только по окончании какого-то смыслового блока, выполнения задачи. Тогда можно пересмотреть стратегию и при необходимости скорректировать ее.опубликовано econet

Автор Карась Любовь

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