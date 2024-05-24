Что такое «грязная энергия»

Очень трудно защититься от "ГРЯЗНОЙ энергии". Поэтому лучшим решением проблемы восприятия "грязной энергии" является возможность держаться подальше от ее источника.

"Грязную энергию" можно почувствовать. Она имеет свойство распространяться как бы по воздуху. И мы ее, к сожалению, воспринимаем и получаем от этого вред. "Грязную энергию" излучают определенные люди, от которых очень хочется держаться подальше...

Как некоторые излучают "грязную энергию"

«Грязная энергия» - это вот что такое. В экскурсионном автобусе ехали иностранцы и говорили на иностранном языке. Неважно, на каком. На другом. Они говорили очень громко и визгливо смеялись на весь автобус.

И сквернословили. Нет, это незнакомый язык, но некоторые слова мы интуитивно понимаем на слух. Эти люди были пьяны. И в пьяном угаре они хохотали, хватали друг друга за разные части тела и выкрикивали слова, когда автобус подпрыгивал на ухабах. И всем остальным пассажирам было плохо. Нехорошо, словно в автобусе дурно пахло. Все старались смотреть в окна на виды природы. Но это мало помогало - всё равно все чувствовали себя испачканными. И настроение было испорчено.

Но ведь компания не обращалась ни к кому из пассажиров лично. Никого не трогали и пальцем. Между собой перекрикивались и хохотали между собой. Никого не оскорбляли. Но все почувствовали себя оскорбленными и запачканными. С разрушенной радостью в душе. Это и есть - влияние грязной энергии.

Просто нет другой метафоры, чтобы назвать то грязное облако, которое принесли в автобус эти люди. И при общении с человеком, у которого «грязная энергия», возникают именно эти чувства: гадливость, ухудшение самочувствия, вроде тошноты, желание отвернуться, уйти. И хорошее настроение моментально улетучивается. Причём такой человек может не кричать и не браниться плохими словами. Может быть трезвым и говорить вполне приемлемые вещи. Или он может говорить на другом языке. Он вообще может молчать! Но ощущение чего-то грязного просто витает в воздухе. Это мы бессознательно считываем мысли такого человека. Видим его прошлое. Ощущаем его личность интуитивно. И стараемся не прикасаться к нему во всех смыслах слова, хотя он вполне чистенький на вид.

И ещё один признак - рядом с таким человеком постоянно происходят неприятности. Но не у него, у других. Пообщаешься с ним - и словно грязи наелся. Да ещё и неприятности начнутся, как будто он нас ими испачкал. Это проявление латентной агрессии; у таких людей может не быть прямых выпадов против кого-то.

Но внутри они носят разрушительную программу ненависти к другим. Она тлеет внутри, а снаружи появляется это мутное грязное облако, которое пачкает всех вокруг. Надо отойти от такого человека. Как мы отходим от кого-то в грязной и пачкающей одежде. А если нет возможности отойти - надо мысленно переключиться на хорошее. Хотя бы в телефоне посмотреть красивые фотографии или почитать полезный текст. Или музыку включить…

… Пока я размышляла об этом, у автобуса лопнуло колесо. Такая произошла неприятность. И всех попросили выйти. Это не страшно - мы почти доехали, приятно пройтись пешком немного. И вдохнуть свежий воздух после грязной духоты…опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

Фото Тим Уокер

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