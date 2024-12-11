Что такое интуиция и можно ли ей доверять

Уже не одно столетие великие умы бьются над вопросом, существует ли интуиция. Можно ли дать этому феномену научное объяснение? Много попыток порассуждать на данную тему было со стороны философов. Какова, например, связь интуиции и интеллекта?

Философы говорят об ограниченности разума более двух тысяч лет. Дополняющим его инструментом является интуиция. Предположительно, с помощью нее возможно мгновенно принимать решения, имея при этом минимум информации. Несмотря на то что существование интуиции не подтверждено научно, сам феномен не раз рассматривался нейробиологами, философами, физиками, математиками.

Как наука объясняет интуицию

Рассказываем, что такое интуиция с научной точки зрения.

Существует ли интуиция

Слово «интуиция» (от латинского intuitio — «созерцание») означает способность к прямому рассмотрению истины и принятию решений на основе информации, недостаточной для логического анализа. Иными словами, это некоторое предчувствие правильного ответа, процесс его поиска сложно объяснить с рациональной точки зрения. Человек мгновенно делает выбор, но не может доказать, почему он верен.

Еще в Античности стали говорить о таких видах мышления, как логическое и интуитивное. В первом случае человек опирается на разум, во втором — на чувства. В процессе поиска ответа на вопрос он не размышляет, а прислушивается к внутренним ощущениям.

Несмотря на то что интуиция не признана наукой, этот феномен не раз был в центре внимания ученых. Нобелевский лауреат физик Ричард Фейнман в автобиографической книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» привел несколько примеров того, как работает интуиция. В 1930-е годы он, будучи школьником, участвовал в математических соревнованиях между школами. На них быстро решали алгебраические задачи, которые вполне можно было решить логически, если бы было время. Но его сократили до минимума, и участники выработали умение предвидеть ответ, не решая задачу.

Невролог Роберт Бертон в своем эссе для Aeon также приводил пример с решением математических задач. Автор отмечал: «Даже когда мы умеем пользоваться новыми методами, часто на уровне интуиции мы не понимаем, что делаем». Бертон считает, что многие могут решить уравнение F = ma (второй закон Ньютона), даже не осознавая, что оно значит. Некоторые способны починить сломанный компьютер, при этом не разбираясь в технике.

Жерар Ходжкинсон из Университета Манчестера изучал процесс принятия решений и рассматривал случай, в котором командир пожарной бригады вывел из горящего дома жильцов за несколько секунд до того, как он рухнул. Предположительно, подтолкнуло его то самое «шестое чувство». Однако исследователь не дает однозначный ответ и предупреждает, что идеи не возникают из «ничего». Они так или иначе основываются на полученной информации (хотя и не полной), которую мозг не успел рационализировать.

Подобную идею высказал и психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман в своей книге «Думай медленно… Решай быстро». Он отмечал, что «психология точной интуиции не содержит никакой магии». Так называемые интуитивные решения принимаются на основе неосознаваемого опыта. При этом задействуется «быстрое мышление», которое приводит к ошибкам чаще, чем медленное. Тем не менее оно необходимо: благодаря быстрому мышлению можно предвидеть угрозу и увеличить шансы на выживание в опасных ситуациях.

Что философия говорит об интуиции

Бенедикт Спиноза, философ Нового времени, рационалист, выделял три типа познания. Первое — беспорядочный опыт (cognitio ab experientia vaga), второе — рассудок (ratio et secundi generis cognitio), третье — интуитивное знание (scientia intuitiva). «Этот род познания ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов бога к адекватному познанию сущности вещей», — писал Спиноза.

Французский математик, физик, философ Блез Паскаль утверждал, что человек познает двумя способами: «Начальные понятия познаются чувством, теоремы доказываются умозаключением; и в том, и в другом знании мы можем быть уверены, хотя достигаются они разными путями». По мнению философа, эти методы дополняют друг друга.

В XIX веке в философии появилось такое течение, как интуитивизм. Основоположником его выступил Анри Бергсон. Он противопоставил интуицию и интеллект: «Интуиция и интеллект представляют собой два противоположных направления сознательного труда: интуиция движется по ходу самой жизни, интеллект идет в обратном направлении, а потому вполне естественно следует движению материи».

Другую концепцию интуитивизма предложил русский философ Николай Лосский. Он, наоборот, объединил интуицию и интеллект как основные способы познания мира, а также разделил интуицию на виды. Так, философ выделил интуицию чувственную и интеллектуальную: «Хотя бы в минимальной степени всякая чувственная интуиция должна сопутствовать нечувственным созерцаниям, умозрениям».

Однозначного ответа на вопрос «Существует ли интуиция и можно ли ей доверять?» в науке не существует. Есть идея о том, что интуиция и разум противоположны и не могут взаимодействовать; согласно другой точке зрения, эти типы мышления дополняют друг друга и позволяют прийти к наиболее верным решениям, задействуя и чувства, и разум.опубликовано econet

Автор Карась Любовь

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