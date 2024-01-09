Что такое липкая агрессия-ловушка

Бывает, что вас не обзывают, не обижают, слова грубого не говорят; не бьют и не толкают. Даже не отбирают ничего, наоборот, иногда что- то дают. А вам плохо и тошно, но вы просто не знаете, как реагировать и что сказать в ответ на приятные речи, добрые поступки и необычайное внимание к вам? И к вашим вещам?

Пассивная агрессия - очень неприятная штука. На неё трудно ответить и защититься. Ее ещё называют «обволакивающей агрессией». Это липкая такая субстанция, вязкая, как мёд. Как отравленный мёд или клей, при помощи которого ловили даже тигров.

Обволакивающая агрессия

Туземцы обмажут листья клеем; тигр прилипнет, попытается стряхнуть липкие листья, но ещё больше приклеится к другим листочкам. Вскоре он будет этими липкими листьями облеплен, как папье-маше. И утратит способность сопротивляться. Тогда он станет добычей охотника.

Одна добрая женщина жила со взрослым сыном и невесткой. Очень недолго - потом молодые от неё уехали и вообще отношения испортились очень. А свекровь ничего плохого не делала! Наоборот. Ночью заходила в комнату молодых, чтобы одеялко поправить им. И шептала: «Боже, какие голубки! Ну, спите, спите!». Или ночью ей вещи из шкафа были нужны - шкаф же в этой комнате, может же она взять свои вещи?

А невестку эта добрая свекровь называла: «милочка» или «голубушка», - очень ласково. По имени не называла, а "милочкой" звала. И прибирала вещи невестки в том самом пресловутом шкафу. Невестка придёт - а ее трусики и лифчики аккуратно сложены, приятно же?

Неприятно. Это и есть - обволакивающая агрессия, липкие листья для ловли тигра. Пассивно-агрессивные люди иногда сами не осознают своего поведения. Наверное. Это не точно… И они направо-налево раздают советы, комплименты и оказывают помощь, проявляя внимание.

«Это ничего, что вы пухленькая! Такие тоже иногда замуж выходят и счастливо живут!», «вы молодчинка и умничка! Я довольна вами!», «я от вас не ожидал такого хорошего результата - я о вас только плохое слышал!», «милая, как вы мне нравитесь, так бы вас и расцеловала! Так бы и впилась в вас поцелуем, до того вы на мою покойную тетеньку похожи!".

И ответить нечего. Все по-доброму. Укрывают одеялком и трусы в шкафу перекладывают по-своему. И подбираются сзади, чтобы обнять крепко-крепко и ущипнуть за щечку, будучи совершенно незнакомыми… Или пробуют еду из вашей тарелки своей ложкой; не пересолено? Что же вы так мало кушаете, милочка?

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Хаму легко ответить или просто уйти. Пассивно-агрессивному человеку ответить невозможно - он страшно обидчив. Он же добрый! За что вы с ним так?! Какой вы злой и неблагодарный, прямо как сын с невесткой, которые сбежали от доброй свекрови.

Потому что на малейшие попытки поговорить и разъяснить она реагировала слезами и оправданиями.

Пассивно-агрессивное поведение надо осознавать и работать с ним - в нем корень проблем и источник конфликтов. И сто раз надо подумать, прежде чем зайти ночью в чужую комнату или обратиться к едва знакомому человеку: «милочка» или «голубчик». И отвесить комплимент про возраст, вес, семейное положение или национальность…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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