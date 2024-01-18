Что такое психологические триггеры и как с ними бороться?

Как психология описывает триггеры? Слово «триггер» применяется в различных областях. Это понятие, которое обозначает болевую точку, провоцирующий фактор, событие, которое запускает определенное действие. Триггер в психологии - «спусковой крючок» активной эмоциональной реакции. Сила воздействия на сознание определяет яркость эмоционального всплеска.

Психологические триггеры часто руководят нашим поведением, толкая на импульсивные, скоропалительные поступки. Потому полезно их "знать в лицо" и держать под контролем, чтоб не позволять манипулировать своим сознанием и действиями. Почему триггеры имеют такую власть над нами? Давайте разбираться.

Суть психологических триггеров

Триггер с точки зрения психологии - воздействие звука, аромата, любого - визуального, тактильного, вкусового ощущения, конкретных слов и значимых явлений на сознание. Это влияние вызывает эмоциональный взрыв, мозг выходит из-под контроля и субъект совершает поступки, на которые не был бы способен осознанно.

Триггеры провоцируют негативные эмоции: это может быть приступ гнева, раздражения, тоска. Но триггеры выступают не только как отрицательные явления. Определенные события провоцируют положительно окрашенные эмоции и стремление достичь цели. Но не следует забывать, что психотриггеры могут вызывать искушения, в будущем приносящие ущерб здоровью и качеству жизни.

Как работают раздражители

Триггеры рождают моментальную реакцию. Она связана с темпераментом, показателями нервной системы, психонастроем, ситуацией.

Вы вдыхаете аромат парфюмерии и у вас возникает воспоминание о возлюбленной.

Вы слышите старую мелодию и вспоминаете время, когда вам было 16 лет.

Привычка выкуривать сигарету после чашечки кофе рождает стремление курить, лишь вы уловите запах кофе.

Если вас когда-то укусил пес, вы пугаетесь маленькой собачки , подбежавшей к вам с самыми мирными намерениями.

Если срабатывает подобный раздражитель, у нас изменяется восприятие, мы входим в эмоциональное состояние, при котором сформировался триггер. В эту минуту ощущение реальности искажается и не исключены неадекватные действия.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Психотриггеры провоцируют эмоциональные реакции, которые не контролируются. Болезненное действие на психику усугубляет реакцию даже до утраты чувства реальности.

Важно в такие минуты дать возможность разобраться в собственных ощущениях - это позволит вам воздержаться от необдуманных поступков.

Особенности психотриггеров

С какими проблемами есть вероятность столкнуться при воздействии подобных раздражителей:

Если в судьбе человека имеются события, негативные образы, ему не хочется помнить о них. Подобные травмирующие раздражители застревают в памяти, мы стремимся уберечь себя от плохих воспоминаний, что вызывает стресс и даже недуги психосоматического характера.

Подобные травмирующие раздражители застревают в памяти, мы стремимся уберечь себя от плохих воспоминаний, что вызывает стресс и даже недуги психосоматического характера. Некоторые триггеры в итоге ведут к разбалансировке и чувству, что «почва уходит из-под ног», к примеру: клерк боится шефа так сильно, что при воспоминании о нём начинается учащенное сердцебиение; студент страшится зачета и задолго перед ним впадает в тревогу.

Те, кто пытаются покончить с пагубной привычкой, более остальных поддаются манипуляционным триггерам. Например, если человек бросает курить, ему вредно проводить время с курящими друзьями и коллегами – в таком случае высока вероятность сорваться.

Последствия действия раздражителей

Как можно научиться контролировать собственные эмоции и действия? Ведь последствия отрицательного действия триггеров могут быть следующими:

под действием триггера вы можете нагрубить тому, кто спровоцировал отрицательные эмоции, даже нанести физический вред;

желание соответствовать стандартам вынуждает вас стараться быть не тем, кто вы есть в реальности, что развивает неуверенность, приводит к разрушению отношений и личностным кризисам;

необдуманные приобретения, серьезные финансовые траты, превышающие доход, вгоняющие в долги;

осложнения со здоровьем.

Под влиянием психотриггеров невозможно жить нормальной жизнью, развиваться. Человек может попасть под влияние разных мошенников.

Как победить триггеры

Важно проанализировать, что провоцирует в вас мощный эмоциональный ответ, раздражение, гнев или апатичное настроение. Далее полезно определить, какие события/поступки вас радуют, дарят душевный подъем.

Перед поступком (покупкой, разговором) стоит проанализировать решение и убедиться в его правильности.

Не стоит корить себя за былые промахи, а лучше анализировать их. Так вы сможете разобраться, какие эмоции подталкивают вас к неверным действиям и что их спровоцировало.

Пользу принесет развитие вашей личности духовно и физически.

Анализ и контроль поступающей информации и последующих действий дадут вам возможность не реагировать на триггеры.опубликовано econet

Фото ©Jean-Marie Franceschi

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet