Что вам нужно знать об интровертах: 11 ярких черт

Не всем дано понять интроверта. Его закрытость может восприниматься как высокомерие или нежелание общаться. А задумчивость и погруженность в себя кому-то покажутся просто странными. Но если интроверт раскроется перед вами, вас поразят его глубина, мудрость суждений и интуиция.
Другим людям бывает непросто понять, как смотрят на мир интроверты. Кому-то их поведение может показаться нелогичным и, мягко говоря, странным. Интроверсию легко спутать с холодностью, нелюдимостью, высокомерием. Но, возможно, интроверты устроены сложнее, чем остальная часть человечества.
Настоящая жизнь интроверта происходит где-то внутри него. А внешние обстоятельства и события – всего лишь сменяющиеся декорации. И интроверт смотрит этот увлекательный спектакль под названием «жизнь», он наблюдает.
Трудно сказать, то для интроверта важнее – разум или чувства. Но можно утверждать со всей уверенностью, что он видит недоступное другим. И подсказки из тайного, скрытого от глаз мира для него необычайно важны.
Интроверту жаль тратить время на бессмысленные разговоры ни о чем. Он с удовольствием бы побеседовал о глобальных, философских вопросах бытия. Но знает, что его мало кто поймет.
Интроверт всегда стремится докопаться до сути вещей. Он задается риторическими вопросами и мучительно ищет на них ответы. Возможно, всю свою жизнь.
Если вы встретили человека, который остановившимся взглядом смотрит в пространство, думая о чем-то, скорее всего, это интроверт.
Интроверт пополняет запасы своей энергии, находясь в одиночестве. Любое общение требует для него малых или значительных усилий, выносливости, терпения. Интроверт легко возбуждается и быстро устает, так как активно реагирует на то, что происходит вокруг него.
У интроверта не всегда получается объяснить все так, как он это видит. Возможно, из опасения, что его не поймут или попросту высмеют.
Интроверт может настолько углубиться в свои мысли, что может заговорить об этом вслух. У окружающих такое поведение вызывает недоумение и растерянность. У них возникает резонный вопрос: «А почему ты вдруг об этом заговорил?»
Интроверт не относится к категории толстокожих людей. Его легко ранить, обидеть. Также интроверты склонны к мнительности и самокопанию.
Интроверт не заводит друзей мимоходом. Чтобы попасть в его круг, нужно как минимум мыслить с ним в унисон. Зато своего друга интроверт действительно ценит и дорожит им.
Интроверт не склонен к лукавству, манипулированию, психологическим играм. Он предельно искренен и всегда говорит то, что думает (если это, конечно, не задевает ничьих интересов).
В шумных, многолюдных компаниях интроверт пребывает где-то в тени, он не любит быть в центре внимания. Но один на один он раскроется перед вами в полном блеске своих дарований.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий