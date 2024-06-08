Что женщина может предложить мужчине?

Мир изменился. И сейчас среднему мужчине нечего предложить средней женщине — у той и так всё есть (в материально-житейском плане). Так что теперь можно просто любить друг друга — как два свободных и равных человека.

На днях опять наткнулся на достаточно распространённый тезис — дескать, мужчина может предложить женщине деньги, защиту, заботу, подарки, внимание, жильё, досуг, а женщине якобы только и остаётся, что сексом отблагодарить, ничего-то у неё, болезной, больше и нету.

Что мужчина и женщина могут предложить друг другу в отношениях?

Мол, она вся такая меркантильная, у неё «потребленческая прошивка», и обмен получается неравновесный. Мужчина ей всё, а она ему — только секс.

Вчитайтесь — что здесь не так?

Избирательность. Этот тезис не учитывает реальность во всей её полноте.

А реальность такова — современному мужчине тоже нечего предложить женщине, кроме секса.

Судите сами. Сейчас женщина вполне может заработать — и зачастую больше мужчины. Да, разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами есть, но он неуклонно снижается. Например, России в 2005 году он составлял почти сорок процентов, а в 2015 уже 27,4% [1]. А в целом по миру — 1.6% [2].

Кроме того, конкретная женщина вполне может зарабатывать больше конкретного мужчины. Например, работая в финансовом отделе какой-нибудь газовой компании, она может получать заметно больше иного менеджера по продажам.

Решение различных житейских проблем? Но ведь нельзя сказать, что мужчины все поголовно молодцы в этом деле, а женщины нет. Я не знаю научных данных на эту тему, а обсуждаемом тезисе их не предоставили.

По личным наблюдениям — женщины зачастую решают житейские проблемы и быстрее, и качественнее иных мужчин. Другими словами, ни у одного пола здесь нет доказанного преимущества.

Жильё? Я не смог найти статистику по половому составу владельцев жилья. Могу лишь заметить, что есть женщины, которые ещё до всякого брака обладают жильём — где купленным на свои, где полученным от родителей. Так что здесь тоже нет никакого доказанного преимущества у мужчин.

Уже догадались, к чему я клоню? Да, всё верно.

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В современном мире мужчина и женщина куда равнее, чем раньше. И выставлять себя стороной, у которой полно дефицитных ресурсов, как минимум, наивно. У второй стороны ресурсов может быть куда поболе твоего.

Так что ни о какой женской меркантильности (как общем признаке всех женщин) не может быть и речи.

Да, конечно, некоторые женщины вполне осознанно хотят быть на содержании у мужчин.

Ну так и некоторые мужчины хотят быть на содержании у женщин.

Да, некоторые женщины не только хотят, но и успешно получают желаемое — живут на содержании у мужчин.

Ну так и у некоторых мужчин получается жить на содержании у женщин — не все в курсе, но есть женщины, которым нравятся молодые и красивые мужчины. И эти женщины вполне себе могут содержать этих мужчин.

Кроме того, есть ситуации, когда женщина содержит мужчину не столь молодого и привлекательного. Просто он «ищет себя», а она работает на работе, хлопочет по дому и зачастую ещё и детьми успевает заниматься.

Получается, что в этой ситуации именно этот мужчина только сексом отблагодарить и может, ничего-то у него, болезного, больше и нету. Выходит, это у него меркантильность в полный рост и «потребленческая прошивка», и обмен получается неравновесный. Женщина ему всё, а он ей — только секс.

В общем, пора перестать верить в сказки, что мужчина может облагодетельствовать женщину, а той кроме секса и отблагодарить нечем.

Запомните — мир изменился. И сейчас среднему мужчине нечего предложить средней женщине — у той и так всё есть (в материально-житейском плане). Так что теперь можно просто любить друг друга — как два свободных и равных человека. Создавать совместно безопасную и питательную среду, где хорошо будет всем.

Как по мне, это хорошая новость. Когда люди входят в отношения на равных позициях, это делает отношения крепче и лучше.

А тезис о том, что женщине якобы нечего предложить мужчине (кроме секса), насквозь ошибочен. Если встретите где-нибудь на просторах интернета этот тезис — оставьте там ссылку на эту статью. Пусть люди увидят, как на самом деле устроен мир.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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