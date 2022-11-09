ЧЁРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Энергия должна циркулировать, нельзя ее замыкать на себе, если вам сделали добро, а вы не поблагодарили человека, энергия протухнет у вас в сердце и принесет вам беду. Вы пилите сук на котором сидите, в следующий раз к вам никто не придет и не протянет руку помощи. Когда ты отдаешь мощный поток энергии человеку, внутри образуется энергетическая дыра, которую можно восполнить только благодарностью в любом эквиваленте. Если она не наступила, то ты уходишь в минус, хочешь ты того или нет..

Меня давно мучал вопрос про людскую черную неблагодарность, почему люди разбегаются, в те моменты когда ты нуждаешься в их помощи. Ты ведь не просто так просишь, думаешь, что вы близкие люди, друзья, в свое время ты сделал для них очень много. Мне не хочется приводить много примеров из моей личной жизни, потому что не хочется обижать некоторых людей, надеюсь они сами себя узнают и сделают выводы.

Неблагодарность и безответственность

Любые здоровые взаимоотношения, как мне кажется, предполагают обмен, энергообмен, сегодня я помогла человеку решить его проблему, завтра ты мне. По мне так это нормально. У меня, в моем окружении есть люди, которые рассуждают и живут по тем же принципам.

У меня есть подруга, которая готова была подорваться ко мне в Питер, чтобы взять на буксир, где я когда-то сломалась, в то время, как пассажир, который ехал там со мной, здоровый мужик 2 метра, от меня сбежал, вызвав свою жену из Ярославля, причем он достал калькулятор, высчитал до копейки стоимость бензина, приплюсовав часть стоимости потраченного бензина жены. Я отдала, лишь бы он не истерил и побыстрее свалил, чтоб не видеть всего этого. Слава богу это не мой мужчина, не мой любовник, просто знакомый.

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Но такие люди попадаются и в близком окружении. Я очень переживала, когда люди в моменты нужды в поддержке либо просто не отвечали, либо ссылались на то, что их нет в городе, либо отмазывались так: " Ты чего меня беспокоишь по таким пустякам, у тебя столько знакомых в городе, ты могла бы решить эту проблему легко, без меня". И самое интересное, потом они появляются снова, как будто ничего не было..

Еще хуже обстоят дела, когда люди обещают и не делают, исчезают, а потом снова объявляются..

Отдельная тема личные отношения. Я рассталась с парнем после того, как он не отреагировал ночью на мое смс, у меня был острый приступ болезни, я прощалась с жизнью, мне срочно нужно было лекарство, но он промолчал... Дойти до аптеки я была не в состоянии, слава богу, пришел брат и сходил за лекарством.

И таких случаев очень много. Когда человеку что-то надо, он оборвет все телефоны, подкараулит тебя у подъезда, будет слаще сахара, но когда тебе что-то надо, он превращается в человека- невидимку.

Я долго не могла понять откуда берется неблагодарность (мне тут на днях кое-что обещали и канули в тину), долго искала причины, в себе в том числе. Я пересмотрела много статей и видеороликов в интернете, прочитала много цитат, но ничто не могло мне дать успокоение. Внутри меня был вопрос, который разрывал меня изнутри: Как так? Я вот так не могу! Как можно?

Неблагодарность является самым страшным грехом, согласно религиозным учениям. Если отпущенный на волю крепостной или раб плохо отзывался о своем бывшем хозяине его наказывали и возвращали обратно.

Вот мне написали, мол делай добро людям искренне и не жди благодарности, если ты ждешь, значит ты не искренне это сделал. А вы сами так можете? Смотря о какой помощи идет речь. Это не бабушку через дорогу перевести. Если я занимаюсь благотворительностью, то я ничего не жду. У меня есть клиенты с тяжелейшими диагнозами, в том числе с шизофренией, я веду их бесплатно, но я делаю это и для себя, для опыта, для статистики, надеюсь, когда нибудь я сломаю стереотипы о том, что она не излечима.

Я получаю благодарность в том, что люди позволяют мне себя исследовать и тут правила установила я. Это не бесплатно, понимаете? В будущем сегодняшняя моя "благотворительность" может монетизироваться, это моя инвестиция в будущее.

Я пишу эти статьи, даю очень полезный бесплатный контент, многие из вас, просто читая мои посты решают свои проблемы самостоятельно. Я думаю меня нельзя упрекнуть в меркантильности, не смотря на то, что я предлагаю свои платные услуги и книгу.

Энергия должна циркулировать, нельзя ее замыкать на себе, если вам сделали добро, а вы не поблагодарили человека, энергия протухнет у вас в сердце и принесет вам беду. Вы пилите сук на котором сидите, в следующий раз к вам никто не придет и не протянет руку помощи. Когда ты отдаешь мощный поток энергии человеку, внутри образуется энергетическая дыра, которую можно восполнить только благодарностью в любом эквиваленте. Если она не наступила, то ты уходишь в минус, хочешь ты того или нет..

Как я решила для себя проблему неблагодарности?

Я прибегла к упражнению ТМО (техника модификации опыта), в котором стирается негативный опыт из памяти и записывается новый (на подкорку). Техника делается от своего имени и от имени человека, с которым у тебя конфликт. С моей стороны понятно все было, но со стороны человека было вообще не понятно, что у него в голове. В этом и была для меня сложность, я и так и этак. Видно пыталась всунуть свои мозги, свое мышление, но облегчения не наступало. Вообще никаких мыслей в голове у оппонента я не обнаруживала, вообще. И тут меня осенило: человек вообще не думает, о том, что кто-то в чем то нуждается, или знает, но его этот вопрос никак не волнует. Получил свое и забыл.

Я поняла что есть люди, для которых норма только брать. Знаете в чем ценность для меня была этого простого вроде бы осознания, в том, что у меня сразу пропал весь негатив. Исчезли все обиды. Я просто поняла, что есть такие люди и просто надо быть к этому готовым, причиняя добро.

Это осознание перескочило на все сферы моей жизни. В том числе, я понимаю логику некоторых мужчин. И тема намного шире, чем просто неблагодарность.

Для огромного числа мужчин абсолютно нормально, познакомившись с понравившейся девушкой переспать с ней несколько раз подряд, даже не называя это отношениями... Просто взять, все, что от нее нужно и исчезнуть за горизонт. По этой причине они не отвечают на смски и звонки, потому что им сейчас не надо и плевать они хотели о том, что они кому-то сейчас нужны.

Для кого- то нормально пожить с женщиной, не работать, питаться из ее холодильника, прихватить что-то из вещей и исчезнуть из ее жизни. Я таких знаю, мне такие истории каждый день рассказывают. У меня была знакомая, которая вышла замуж за тюремщика и возила ему передачки на весь его "коллектив", как только он вышел из тюрьмы, он ее избил и бросил.

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Для большого количества людей использовать других в своих целях - нормально. Для многих нормально украсть, взять деньги в долг и не отдать, наплодить детей и не платить алименты - нормально, пообещать и не сделать - это вообще самое легкое!

Зная то, что я осознала сейчас, я бы не потратила напрасно столько времени и сил на неблагодарных людей, не загоняла бы себя в этот комок негатива.

В интернете я нашла цитату Литвака про неблагодарность, но я с ней не согласна. На мой взгляд, это поощрение и поддержка таким "хапугам".

Зато мне очень понравилась цитата Франческо Гвиччардини.

Поэтому что касается друзей, партнеров и близких, ищите людей все-таки с чувством долга, их мало, говорят их всего 10% на планете. Мой вам совет, ищите и цените людей именно с развитым чувством долга, от остальных - бегите.опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Наумова

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