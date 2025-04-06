Когда я в отношениях, я хочу быть счастливой. Любовь не должна быть травмирующей или болезненной. Все, что нам нужно сделать, это бороться друг за друга каждый день!

Прежде чем мы начнем наши новые отношения, мне нужно, чтобы вы знали, что я хочу дать вам все или ничего. Не думайте начинать отношения со мной, если вы не собираетесь раскрыть передо мной весь свой потенциал. Не обещайте мне вечной любви, если вы просто собираетесь тратить мое время. Не давайте ложных обещаний о том, что вы всегда во всем со мной, если вы не собираетесь их выполнять. Делайте то, что говорите и говорите то, что на самом деле имеете в виду. Не говорите мне, что любите меня, если вы в действительности не это имеете в виду.

Моему будущему партнеру

Я прошла через многое, и не хочу проходить через это снова. Я знаю, что значит быть в отношениях с кем-то, кто не относится ко мне правильно. Я привыкла встречаться с посредственными партнерами, которые использовали и оскорбляли меня. Я точно знаю, каково это - быть влюбленной в того, кто причиняет боль.

Из-за моего прошлого я прошу вас относиться ко мне правильно. Ни один человек не заслуживает того, чтобы чувствовать неуважительное отношение. Если у нас не будет волшебной любви, я не хочу таких отношений. Вы можете взять меня или оставить меня, но не относитесь ко мне плохо. Дайте мне все или вообще ничего.

Поскольку я преодолела так много препятствий, я наконец осознала, чего хочу и заслуживаю. Я хочу любить, это так потрясающе, что все будут завидовать нашим отношениям. Я хочу, чтобы кто-то был настолько без ума от меня, что его любовь не знала бы границ.

Если вы чувствуете, что со мной слишком много проблем, вам следует уйти как можно скорее. Я хочу, чтобы мои недостатки были приняты и поняты моим партнером. Я просто хочу кого-то, кто будет со мной искренним. Если вы добры ко мне, я буду добра к вам. Если вы станете ядовитым или манипулятивным, я прослежу ваши действия и немедленно уйду.

Я слишком долго понимала людей, которые этого не заслуживали. Но сейчас с меня хватит. Я не хочу повторять мою прошлую ошибку, и я больше не хочу, чтобы мне разбивали сердце. Когда я в отношениях, я хочу быть счастливой. Любовь не должна быть травмирующей или болезненной. Все, что нам нужно сделать, это бороться друг за друга каждый день!

Я не хочу боли, травм, обмана, лжи или ошибок. Я хочу что-то из сказки. Я хочу любовь, способную выдержать испытание временем!

Я знаю, что в каждых отношениях бывают проблемы, но я хочу преодолеть их вместе с вами и стать сильнее, чем когда-либо. Если вы примите меня такой, какая я есть, я приму вас.

Любовь это не какая-то нереальная игра. Если вы решите присоединиться ко мне в этом путешествии, я всегда буду рядом с вами. Но я хочу всего этого, или я просто ничего не хочу вообще. Дайте мне все или ничего. Мы либо друг с другом, либо мы порознь. У меня нет времени на нерешительные отношения и на людей, которые не удовлетворяют все мои потребности и желания. Жизнь коротка, и я заслуживаю большего.опубликовано econet

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