Дефицит ЛЮБВИ

У каждого есть своя ненужность. Свой дефицит. Своя нужда.

Я стою на краю своей пропасти и смотрю вниз. В этом месте, в этой точке жить не хочется. Кажется, что жить с таким дефицитом любви слишком тяжело. С таким дефицитом, который останется навсегда. Эта нужда, эта тоска по недостающему и недоставшемуся никогда не уйдет. Даже когда ответственные за образовавшуюся нужду найдены и обозначены, ущерб уже не исчезнет.

Осознать свой дефицит

Я остаюсь со своей нуждой один на один, теперь я одна отвечаю за нее. Я одна отвечаю за свой голод, я одна должна кормить себя.

Я так хотела …чтобы любили – меня; признали достоинства – мои; имели дело - со мной, видели – меня, а не желательную девочку.

Не такую девочку, которую хотелось и мечталось видеть, не такую, которую хотелось бы всем показывать, гордясь своими родительскими достоинствами, но - меня.

Я хотела, чтобы меня заметили – что я люблю и что мне не нравится. О чем мечтаю, что меня трогает, заботит…

Я хотела, чтобы мне сказали: как хорошо, что ты у нас есть! Вот такая – мечтательная, неторопливая; бесстрашная и бедовая; чувствительная, эмоциональная!

И чтобы спросили: А чем мы можем быть полезными тебе? И еще: Как же мы тебя уважаем, ты умная и здорово все получается у тебя!

…Я этого хотела – всегда: в 3 года, в 7 лет и в 14. Теперь я тоже этого хочу, но уже от других людей.

Не столь важно, признаю я свою нужду или же прячу, убеждая себя в том, что у меня все хорошо; она у меня есть, а жду все того же…

…Чтобы любили – меня; признали достоинства – мои; имели дело - со мной, видели – меня, а не желательную женщину.

Когда я была много и долго голодна, я жду со всей страстью и масштабом…Я жду, чтобы меня "накормили" конкретные люди… Те, кого я выбрала. И отвечали бы за меня, за мое «кормление» - всегда.

…Они давно противостоят друг другу; их отношения – это война… Затяжная, без скидок на человечность.

Они лупят друг друга по самым больным местам, они расходятся лишь для того, чтобы зализать раны, чтобы потом – снова в бой.

При этом они нужны друг другу так же сильно, как сильно они друг друга ненавидят. Потому что каждый «назначил» другого ответственным за признание собственной ценности. Ее унижал отец, его – мать; они оба в страшной обиде на родителей, и в такой же страшной нужде – быть. Быть достойными, уважаемыми.

Теперь он ждет от нее слов признания – какой он достойный (хороший отец, муж, человек) – во всем, и особенно – в мелочах; и она – того же ждет от него (какая она хорошая жена, мать, красивая женщина), и они оба все так же жестоко отказывают друг другу в этом признании, как это было когда-то, как это было всегда.

По каким-то невидимым глазу признакам проекция «вытаскивает» из большого числа людей того самого, который энергетическим рисунком напоминает родителя; и теперь уже в его руках вся власть. Власть наделить любовью и ценностью, принять, и вернуть право быть собой.

…Ко мне пришла Она; Он убегает от признания проблемы, назначая лишь Ее ответственной за то, что происходит между ними. Я спрашиваю ее: «Если кто-нибудь другой тебе скажет, что ты красивая, женственная, умная, замечательная, станут ли эти слова тем самым признанием, которому ты поверишь? Которое сможешь присвоить, как свою ценность, как право на достоинство?» «Нет. Только его признание имеет вес. Только от него мне нужно это услышать».

Теперь «место» родителя занял партнер, и, кажется, что только он способен вернуть недополученное, «накормить», одарить ценностью. И какие бы признания она не получила от всего остального мира, ничто не будет иметь такого веса и ценности.

…Я спрашиваю другую женщину: почему она так долго оставалась в неравных отношениях, в которых мужчина систематически причинял ей боль, настаивая на ее неполноценности? Через год терапии она ответила: «Почему-то именно от него я ждала принятия себя, признания того, что я достойна, со мной все в порядке".

…Мы не получили жизненно важной пищи, и потому мы остаемся привязанными к родителям своими дефицитами, ожидая их восполнения…И на месте родителей оказываются другие – «похожие» на них люди, но опять в их руки мы отдаем всю власть - власть принять, признать, полюбить, отпустить…

Однако любой мало-мальски честный взгляд на подобную ситуацию приведет к разочарованию и новой порции боли. Никто не возместит неполученное в полном объеме; и тем более на такое никогда не будет способен один человек.

Посему критически важно осознать свой дефицит и свою привязанность к человеку, от которого мечтается получить возмещение; в этом случае мы почти наверняка обнаружим себя в теснейших со-зависимых или контр-зависимых отношениях.

Потому что неосознанный дефицит проявляется именно так: проекция «выбирает» человека (компанию, идеологию и т.п.), на которого возлагается миссия возвращения прав, этот человек жестко контролируется разными способами; потерять его очень больно (это же «родитель!»), все остальные ресурсы полностью игнорируются. «Родителю» отдается власть, он ею вовсю пользуется или же убегает, не выдерживая непомерных ожиданий.

Когда я признаю свою нужду…Я начинаю отдавать себе отчет в том, что она никогда не будет восполнена в той степени, в том объеме, как это было мне нужно в 3… в 7… в 14 лет. У меня уже никогда не будет такого количества любви и заботы, уважения ко мне, к моим правам и границам, сколько мне это было нужно тогда.

Я остаюсь со своей нуждой, как с бездной…Я переживаю отчаяние несбывшихся надежд. Я переживаю ярость и бессилие. В этот момент я обнаруживаю… мир. Есть мир, где много людей, которым я нужна (которые меня ценят, любят, относятся с нежностью, которым я нравлюсь).

И я могу управлять своей нуждой, распределяя ее частями в этом мире…Сверх-значимые персоны становятся просто людьми; они не боги, дарующие права…

Я выбираю людей, которые мне интересны и дороги, а также события, явления и возможности, с помощью которых я кормлю себя, наполняюсь теплом, нужностью, значимостью. Я регулирую свой дефицит. Бездна оказывается не такой уж страшной.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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