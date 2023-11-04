«День-и-Ночь»: Бесценный способ в два счёта отделить реальные психо-проблемы от надуманной чепухи

✅Всё плохо? Точно пора к психологу? Попридержите коней, уважаемые читатели! Возможно вы себя просто «накручиваете». Или нет?.. Или дела зашли в серьёзный тупик? Как же всё-таки разобраться: реальны ваши психо-проблемы или яйца выеденного не стоят? А очень просто! В два счёта! Воспользуйтесь способом «День-и-Ночь»…

Человеческий организм (тело + психика) устроен практично и мудро. Он сам, без помощи сознания круглосуточно справляется с мелкими стрессами, решает текущие психологические заморочки. Только вот мы, зачастую, регулярно сами ж ему мешаем. Бестолковым, неестественным образом жизни.

Как решить проблему: метод «День-и-Ночь»

И это приводит к двум печальным итогам. Во-первых, ничтожные психо-занозы начинают восприниматься как глобальные трагедии-катастрофы. Во-вторых, та же самая мелочёвка, вовремя не «прополотая», за недели, месяцы или годы вырастает до реально серьёзных проблем.

К счастью, внутреннюю систему психологической безопасности можно наладить в два счёта, исправив свой образ жизни и в светлое, и в тёмное время суток.

День…

Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь! Быстро и много ходите. Не засиживайтесь более чем на час. Также активничайте руками (мелкая моторика пальцев!): пишите, рисуйте, печатайте, используйте палочки вместо вилки, вяжите и т.д.

Такой естественный (и умеренный) тип нагрузки будет на корню «сжигать» зачатки проблем и стресса.

…и-Ночь

Высыпайтесь! А уж подсознание «переварит» весь дневной негатив. В этом весь способ и состоит…

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Отделяем слонов от мух

Неделя №1: день за днём постепенно настройте свой распорядок суток в соответствии с вышеизложенным;

Недели №2-4: Строго и неукоснительно играючи, с наслаждением следуйте настроенному распорядку.

Таким образом, через месяц (или гораздо раньше!) часть ваших психо-проблем «рассосётся». А вот с тем, что останется, можно топать к психологу.

Что делать, если не удаётся восстановить естественный образ жизни?

Сразу идти к психологу, который поможет с этой задачей: осознать свои ценности, помирить их друг с другом и преобразовать в эффективную иерархию.опубликовано econet

Автор Олег Колмычок

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