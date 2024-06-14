Держитесь от них подальше! 4 типа людей, которых нужно избегать

Вероятно, вы не раз чувствовали усталость и опустошенность после общения с некоторыми людьми. Это признак, что собеседник «ворует» вашу энергию. Психологи рекомендуют избегать общения с такими личностями.

Предлагаем вам ознакомиться с 4 типами людей, с которыми сложно наладить отношения. Если по этим признакам вы узнали кого-либо из своего окружения – сведите к минимуму общение с этим человеком.

С какими людьми невозможно нормально общаться



1. Вечные критики

Если от какого-либо человека вы постоянно выслушиваете претензии, при этом не обоснованные и с явной агрессией по отношению к вам – ограничьте общение с ним. Не завершайте диалог грубо, держите себя в руках и старайтесь нейтрализовать любую претензию.

А если у вас самих накопилось недовольство по отношению к кому-либо, то выскажите все в лояльной форме, чтобы не обидеть человека.

2. Жертвы.

Наверняка вы не раз от своих знакомых слышали фразы – «я пытался оказать ему помощь, но в итоге сам оказался виноватым» или «я к нему со всей душой, а в ответ никакой благодарности». Такие люди всегда находят повод для обиды и таких «жертв» не стоит спасать. По мнению психологов, пытаясь помочь такому человеку, вы сами потом будете чувствовать вину.

3. Негативно мыслящие

У таких людей всегда все плохо, они распространяют мысли-вирусы на свое окружение. При общении с ними вы будете чувствовать упадок настроения и раздражение. Оградите себя от пессимистов и нытиков. Если же у вас самих часто возникают негативные мысли, то существуют специальные психологические техники для борьбы с ними.

4. Манипуляторы

Эта категория людей ловко манипулируют окружающими, используя их как марионеток для реализации своих целей. Никогда манипуляторы не общаются просто так, им всегда что-то нужно – одолжить денег, пожаловаться, сорвать злость и прочее.

Они отлично чувствуют слабости своих жертв и играют на этом. Оптимальный выход в подобной ситуации – полностью исключить общение с манипулятором. Некоторые считают, что такие люди всегда остаются в выигрыше, но на самом деле все с точностью наоборот.

Выбирайте свое окружение тщательно, общайтесь только с теми людьми, которые вам приятны и берегите свою нервную систему.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet