Дети и домашние животные: важные советы психолога

Домашний питомец для детей - это и товарищ по играм, и верный друг, и приятная забава. Кроме того, когда вы заводите в доме какое-нибудь животное, это служит для ребенка бесценным опытом заботы, внимания, чуткого отношения к братьям нашим меньшим. Почему еще полезно заводить домашних питомцев?

Как воспитать гуманное отношение ребенка к животным? Как научить заботиться и заботиться о братьях наших меньших? Как удержать и малыша, и животного от травматического опыта? Что в конечном итоге меняется, когда в семейной жизни появляется животное? Психология рассказывает Светлана Royz.

Роль животных в жизни ребенка

Когда животное появляется в жизни ребенка - это тренинг сочувствия и ответственности, практика привязанности и ′′ связи ", осознание взаимозависимости всего и вся.

Ребенок должен понять, что когда у нас есть домашнее животное, мы приглашаем в свою жизнь живое существо:

у кого есть сознание и потребности,

который нуждается в уважении к своим границам,

что важно научиться чувствовать,

какой верный тебе,

у которого свой характер и свой вкус,

который может заболеть,

кому нужна физическая активность,

чья жизнь заглощена в твою жизнь,

и которую придется когда-нибудь отпустить, скорбя и сохраняя память и любовь.

Дочь как-то кричала и расплакалась, а кот мгновенно бросился к ней и начал лизать слезы. Эта безусловная самоотдача и сопереживание потрясающие. Иногда дочь говорит кошке: ′′ Ты мой самый преданный друг".

Знание, что у тебя есть живое существо, которое тебе безоговорочно посвящено, важно и взрослым, и детям. Это территория силы.

Когда в доме появляется маленькое животное, щенок или котенок, ребенок чувствует себя старше. Она видит домашнее животное, нуждающееся в заботе и имеет возможность почувствовать свою силу и роль. Старшее животное дарит малышу ощущение силы и сопротивления.

Вместе с питомцами дети учатся ответственности и дисциплине. Еда, туалет, прогулки, игры, витамины, прививки - это не только животные, все это становится частью ′′ взрослых навыков ′′. И наблюдать за тем, как семья заботится о животном, иногда выдерживает неудобства, но не сдаваясь, ребенок укрепляется в ощущении, что его тоже не бросят.

Любой ребенок проходит важные этапы взросления, включая мировые исследования, развитие эмпатии. Многие здоровые дети пытались порвать цитаты в жука, чтобы увидеть, как устроено насекомое, но после первого раза такое ′′ исследование ′′ необходимо остановиться в здравии. Не уходи. В 4-х ребенок на животных может действовать импульсивно и эгоистично, поскольку навыки контроля и анализа влияния их действий пока не развиты.

Благодаря тому, что ребенок видит заботу о взрослом возрасте, создавая границы в отношениях со всем живым (потому что ребенка после 3-х тоже нельзя хватать на руки без предупреждения) объясняет чувства ребенка - и свои, и ее, ребенок учится уважать Жизни.

В 5-7 лет ребенок уже знает, что такое мучить животное, страдать. Если мы видим, что это осознанно вредит живому существу, важно обратиться к специалисту. Это может говорить о травматизации самого ребенка или особенностях развития, которые стоит учитывать.

До 7 лет малыши часто отождествляют себя с животными. Это время мультфильмов, фильмов, книг, игр.

В 7 лет ребенок проживает один из этапов страха смерти, поэтому информацию о смерти животных нужно давать особо тщательно. Детям до 10-12 лет запрещено смотреть в телеканалах, кино и т.д. тела убитых животных.

Если семья задумалась о том, чтобы завести животное в доме, важно, чтобы это было не только взрослым решением, исключая готовность, страхи, ожидания детей.

Когда ребенок просит питомца, он не понимает, что живое существо не будет партнером по игре и может иметь свой уникальный характер. Очень важно объяснить это ребенку, чтобы у нее не было разочарования: ′′ он со мной не дружит, дайте мне другого ". Завести домашнего питомца, а потом отказаться от него - это травматическое переживание как для животного, так и для животного вся семья, и очень непродуктивный опыт в жизни ребенка.

С детьми важно говорить о нашей человеческой ответственности за мир, ответственности за то, на что мы можем повлиять. Это и кормушки для птиц и приюты для животных и рациональное использование пластика. Чем больше ребенок знает об окружающем мире, тем более ′′ дружелюбным ′′ и безопасным он будет для нее. Чем больше ребенок знает о животных, их особенностях, их уникальности, тем более продуманным будет ее отношение.

Это и кормушки для птиц и приюты для животных и рациональное использование пластика. Чем больше ребенок знает об окружающем мире, тем более ′′ дружелюбным ′′ и безопасным он будет для нее. Чем больше ребенок знает о животных, их особенностях, их уникальности, тем более продуманным будет ее отношение. Но важно говорить о нашем удобстве, веселье, развлечениях и внешней красоте не должны стоить жизни окружающих. Никто не должен жить в неволе, никто не должен ′′ работать ′′ и вкладывать жизнь ради нашего смеха и временного удовольствия. Живые существа существуют для Жизни, а не для питания нашего эгоизма. И об этом можно и нужно говорить с детьми от 4 лет:

О том, почему животным не место в цирке. Что животные страдают в контактных зоопарках. И что каждый из нас может повлиять на ситуацию, делая то, что зависит от него или от нее. Важно сосредоточиться на том, что мы не виноваты, а ответственны за то, что происходит рядом.

Недавно, когда я проживала непростой период, ночью ко мне пришла наша кошка и подала лапку. Как человек. Лапка поддержки. И вот что при каждом упоминании заставляет меня захватить.

Мы не знаем, какую силу и мудрость принесет с собой тот, кого мы считаем просто питомцем. Слова из мультфильма ′′ Лило и Стич ′′ о том, что ′′ наша семья - это та, в которую никого не бросят и не предадут ′′ - это не просто слова. Это внутренний столб. Но семья - это не только люди, но и животные, которые живут с нами.опубликовано econet

Автор Ройз Светлана

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet